Pensiile cresc cu 180 lei pe lună, pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că anul 2027 va aduce schimbări pentru pensionari. Potrivit declarațiilor acestuia, pensionarii se vor bucura de o mărire a pensiei o dată cu începutul anului viitor. Subiectul pensiilor este unul sensibil, în contextul în care Casa Națională de Pensii Publice s-a luptat cu plata banilor. Din cauza unor probleme ale sistemelor informatice, o parte dintre pensionari s-au confruntat cu goluri semnificative în buzunare. Alături de sistemul informatic slab, seniorii au suferit și din cauza poștașilor, care nu ajung la timp și contribuie la decalarea datei de primire a banilor.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a spus că o dată cu 1 ianuarie 2027 se vor face modificări în ceea ce privește sumele de bani pe care CPP le va vira în conturile pensionarilor. Indexarea pensiilor din acest an a suferit modificări care sunt în defavoarea bătrânilor, deoarece sumele oferite de stat nu sunt însemnat de mari față de cele de anul trecut.

Cine primește mai mulți bani

Cei care primesc mai mulți bani la pensie vor fi bătrânii care beneficiază lunar de o plată în valoare de 1.500 de lei. Ministrul Muncii a subliniat că indexarea este o necesitate, mai ales că în acest moment inflația este într-o expansiune continuă. În acest fel, majorarea pensiilor ar trebui să înregistreze o creștere de 12%, iar seniorii cu pensia de 1.500 de lei vor primi 180 de lei din prima zi a anului viitor.

Este absolut necesar ca pensiile să fie indexate în 2027. Toată această povară a reducerii deficitului nu mai poate fi dusă de către pensionari. La fel și CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei trebuie revizuit, a spus Florin Manole.

Potrivit acestuia, cei care au pensia peste 3.000 de lei, vor primi mai mulți bani, deoarece va avea loc indexarea, iar CASS nu va fi reținut din la pensie. Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale a mai declarat și că au existat creșteri la buget, iar în ceea ce vizează colectarea TVA, valoarea de bani obținută a atins 13 miliarde de lei:

Acest pachet nu costă 13 miliarde, costă undeva la 3 miliarde, a declarat Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole. Așadar, surse de finanțare sunt și surse de finanțare trebuie găsite pentru că, încă o dată, Guvernul nu poate să facă doar contabilitate, de parcă cetățenii ar fi doar cifre, a mai menționat acesta.

