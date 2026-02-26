597 lei în plus la pensie pentru pensionarii din acest județ din România

Pensionarii care nu au contribuit la pensie primesc lunar o sumă de bani. Statul oferă miliarde de lei anual pentru această categorie. Casa de Pensii vine acum cu noi precizări despre venitul acordat pentru pensie.

Pensia medie în România este de 2.818 lei pe lună, iar numărul de pensionari care beneficiază de această sumă este de 4.583.000. Pensiile nu au mai avut parte de modificări în acest an. Cu toate acestea, o categorie de pensionari va primi bani în plus.

Pensionarii care primesc mai mulți bani sunt cei care au ajuns la pensionare și care au stagiu minim de cotizare de 15 ani. Pe baza contributivității la pensia minimă, care este de 1.281 de lei, 841.257 de oameni nu o primesc. Pentru ei, statul pune bani în plus pentru a ajunge la o pensie de 1.281 de lei.

În ce județ pensionarii primesc 597 de lei mai mult

Pentru a avea un trai mai bun, statul oferă bani în plus pentru pensionarii din acest județ. Pensionarii din Bistrița-Năsăud sunt norocoșii care primesc 597 de lei lunar la pensie. Nu toți pensionarii vor avea mai mulți bani în buzunar. Cei care beneficiază de acest ajutor sunt cei care au făcut stagiul minim de cotizare de 15 ani. În Bistrița-Năsăud, un număr de 17.261 de pensionari vor primi lunar această sumă de 597 de lei. Motivul pentru care statul pune la dispoziție acest sprijin este ca acești pensionari să ducă un trai mai bun și ca pensia lor să fie de 1.281 de lei.

Ce ajutoare mai primesc pensionarii

Pensionarii care au pensia minimă, adică cea de 1.281 de lei primesc și 250 de lei. Aceștia se pun pe un card, iar scopul lor este ca bătrânii să își cumpere alimente. Banii se dau în două tranșe. Un alt ajutor pe care îl beneficiază aceștia și care va intra în vigoare din toamnă este pentru factura la gaze. În prezent se oferă 50 de lei pe lună pentru achitarea facturilor la energie. Suma se dă pensionarilor care au pensia mai mică de 2.000 de lei. Ministrul Muncii va propune de asemenea, o sumă de 800 de lei, așa cum a fost anul trecut. Cei care ar primi această valoare sunt bătrânii care au lunar un total mai mic de 2.740 de lei.

