Cătălin Botezatu face lumină după imaginile care au înnebunit fanele: „Oamenii pot să se iubească și în alt fel”

Cătălin Botezatu, cel mai apreciat designer român, a oferit un nou spectacol fabulos. După apariții și prezentări de modă dar și baluri mascate de senzație, la Londra și Courchevel, Cătălin Botezatu s-a întors pe tărâmurile natale pentu o prezentare de modă exclusivistă. Designerul a cucerit și de aceasTă dată publicul cu o prezentare de modă haute-couture, iar reflectaorele au fost, ca de fiecare dată, asupra sa. CANCAN.RO a fost prezent la eveniment, ocazie cu care a stat de vorbă și cu celebrul designer.

Îmbrăcat impecabil, ca de fiecare dată, desingerul a dezvăluit că nu va înceta niciodată să poarte accesorii scumpe, în ciuda faptului că a fost jefuit de un ceas de două milioane de lire. Mai mult, Cătălin Botezatu a vorbit despre ceea ce nu l-a dezamăgit niciodată, despre marea lui iubire, dar a decis să facă lumină și în cazul fotografiilor care au înnebunit internetul și fanele designerului. Ce spune Botezatu despre imaginile cu tânăra blondă alături de care s-a afișat, aflați în rândurile următoare.

Cătălin Botezatu, dezvăluiri despre domnișoara la brațul căreia s-a fotografiat: „Oamenii pot să se iubească și în alt fel”

CANCAN.RO: Este o plăcere de fiecare dată când mă întâlnescu cu Cătălin. În primul rând felicitări pentru colecție!

Cătălin Botezatu: Mă bucur că am ajuns să fac o prezentare aici pentru că am venit azi de dimineață de la Malta, am avut acolo o altă prezentare de modă. Un festival făcut într-o cetate pe o insulă din Malta și am avut emoții cu aterizarea. Aici este cea mai mare optică din sud estul Europei, a fost nemaipomenit pentru că au fost foarte multe branduri. Au fost foarte mulți oameni, iar showul a fost încununat de succes. Am prezentat 60 de outfituri tip haute-couture și peste 120 de perechi de ochelari de la Lensa.

CANCAN.RO: Cât durează pregătirea unui astfel de spectacol?

Cătălin Botezatu: În mod normal, mult timp, dar pentru că eu știu să le fac, le fac repede, stau pe telefoane, programez totul, machiaj, coafurile. O zi înseamnă machiaj, coafuri și repetițiile în sine.

CANCAN.RO: Mă gândeam cât poți munci și de Dragobete. Sărbătorești iubirea prin muncă.

Cătălin Botezatu: Poimâine plec la Paris la Săptămâna Modei, totul e o muncă. Pentru mine dragostea cea mai mare este moda, fashionul. Moda este amanta perfectă care nu m-a înșelat niciodată și mi-a dat cele mai mari satisfacții.

CANCAN.RO: Au atras atenția câteva fotografii postate cu tine și cu domnișoara Rita.

Cătălin Botezatu: Problema este că apar de mult timp acele fotografii cu mine și cu domnișoara respectivă, dar nu ați avut ochi să le vedeți. Acum, fiind decorul mai spectaculos, au intrat în atenția oamenilor. Este o prietenă foarte bună. Oamenii pot să se iubească și în alt fel.

Ce spune designerul după jaful de ceasului de două milioane de lire sterline: „A fost ceva rău, dar nu o să-mi fie teamă de hoți”

CANCAN.RO: Spune-ne puțin despre ținuta ta spectaculoasă.

Cătălin Botezatu: Toată lumea se uită la ghetele mele Balmain, sunt mai supersonice, dintr-o colecție specială. E o ținută brodată manual, vestă, cămașă și pantaloni. În rest, am accesorii de la Cartier, McQueen și așa mai departe.

CANCAN.RO: Ai grijă cu accesoriile!

Cătălin Botezatu: Da. Vom vorbi la timpul potrivit. Este o anchetă în desfășurare, tocmai de aceea nu pot spune mai multe. S-a prins unul din cei trei suspecți, a fost ceva rău.

CANCAN.RO: Îți este teamă acum să porți astfel de bijuterii și ceasuri scumpe în străinătate?

Cătălin Botezatu: Nu. Nu o să-mi fie teamă de infractori și de hoți. O să vă povestesc.

