Cătălin Botezatu a primit un dar de la Dalai Lama! Nu se dezlipește de el de opt ani, dar... ”Va trebui să-l ard și să-l îngrop!”

Cătălin Botezatu este un bărbat mereu cu zâmbetul pe buze, jovial și cu poftă de viață! Așa cum știm însă, viața designerului nu a fost numai roz, dimpotrivă. A avut probleme de sănătate, a suferit șase intervenții chirurgicale și a fost nevoit să-și schimbe radical stilul de viață și alimentația. Celebrul creator de modă este un luptător și are credința și speranța că lucrurile se așază într-un final așa cum trebuie. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Cătălin Botezatu a spus ce a primit de la Dalai Lama.

Cătălin Botezatu este pasionat de cunoaștere și spiritualitate. Nu o dată a mers în călătorii de auto-cunoaștere, însă nu mulți sunt cei care știu că desingerul are ritualuri, rugăciuni și chiar obiecte care îl feresc de rele. Recunoaște că este pretențios și are un ochi critic, așa că are mare grijă la tot ceea ce poartă. În viitorul apropiat, designerul va putea fi văzut în cadrul unei emisiuni de tip Vântărorii de comori, acolo unde le va da „vânătorilor” teme dificile.

Cătălin Botezatu, despre obiectul de la Dalai Lama de care nu se dezlipește de mulți ani

Cătălin Botezatu a vorbit despre momentul în care s-a lăsat pe mână vânătorilor de comori. Se pare că designerul nu este deloc ușor de mulțumit, așa că obiectele cerute au fost greu de găsit. „Da, dar nu pot să spun mai nimic pentru că nu a apărut pe post. Am cerut să mi se aducă numai obiecte scumpe și rare”.

Totodată, Cătălin Botezatu a vorbit despre obiectul cel mai drag lui. Deși poartă accesorii și bijuterii de zeci de mii de euro, designerul are un obiect care la prima vedere pare banal, dar de care nu se dezlipește de mai bine de opt ani. Este luat de la Dalai Lama și are o însemnătate puternică pentru el.

„Port foarte multe iconițe cu mine și am de la Dalai Lama un șnur. Este foarte ponosit și arată foarte rău, dar este de la Dalai Lama și trebuie să îl las până când se rupe. În momentul în care se rupe va trebui să-l ard și să-l îngrop la o plantă. Îl am de aproape opt ani” , a spus Cătălin Botezatu pentru CANCAN.RO.

Cătălin Botezatu pleacă în Suedia: „Mă invită an de an”

Nu știm dacă merge 100% talismanul norocos al lui Cătălin Botezatu, căci designerul ne-a mărturisit că a avut o zi plină de ghinion…până la un punct. Sau poate nu a avut talismanul norocos la mână?

„Sunt multe obiecte care nu se mai poartă în 2024. Nu vreau să dau în nimeni. Sunt multe persoane și aici care sunt prost îmbrăcate. M-am certat astăzi toată ziua cu toată lumea. Nu mai vreau să mă cert. Am avut o zi cu ghinion până la prânz, după aceea a devenit perfectă

Viața mea se schimbă tot timpul datorită lui Dumnezeu și datorită faptului că eu îmi doresc să fiu într-o continuă creștere, într-o continuă cunoaștere. Sunt un om care nu își dorește lucruri care nu se pot realiza, ci lucruri făcute pas cu pas”, a mai spus Cătălin Botezatu pentru CANCAN.RO.

La cei 57 de ani ai săi, Cătălin Botezatu pare un izvor nesecat de energie. Celebrul creator de modă se împarte între evenimente, emisiuni și prezentări de modă în toate colțurile lumii. Prima oprire va fi în Suedia, acolo unde are loc Eurovisionul anul acesta. Cătălin Botezatu este invitat și va sta alături de câștigătoarea de anul trecut.

„Sunt bine, pregătesc tot timpul prezentări de modă, evenimente. Mă pregătesc să plec la Eurovision, nu ca și cântăreț, că nu am avut noi pe cine să trimitem. Mă duc alături de sponsorul oficial al Eurovisionului care mă invită an de an. O să fie și Loreen, câștigătoarea de anul trecut și abia aștept să o întâlnesc. Eu sunt și imaginea sponsorului și sunt mândru de asta. An de an văd vedetele îndeaproape și tot ce se întâmplă. Apoi mă ocup de noile colecții pentru Paris, New York, Atena” , a mai spus designerul pentru CANCAN.RO.

