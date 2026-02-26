Acasă » Exclusiv » Cristian Andrei reacționează după ce a fost acuzat că și-ar fi bătut soția: “Aceste lucruri apar din nevoia de a plusa”

De: Luciana Popescu 26/02/2026 | 16:04
După scandalul monstru în care doctorul Cristian Andrei a fost implicat și a primit acuzații fără precedent din partea a trei presupuse paciente și a Colegiului Psihologilor, iar imaginea sa a fost pătată, medicul și-a deschis sufletul și a făcut declarații absolut surprinzătoare și pline de asumare. CANCAN.RO a filmat, în exclusivitate, un interviu cu doctorul Cristian Andrei și venim în fața dumneavoastră cu partea lui de poveste, de adevăr.

Lumea psihologiei a fost zdruncinată, atunci când celebrul doctor Cristian Andrei a primit acuzații grave legate de hărțuire sexuală și că nu ar avea dreptul să își exercite meseria. În exlusivitate, CANCAN.RO a reușit să stea de vorbă cu celebrul psihoterapeut și avem declarațiile sale.

Dr. Cristian Andrei: Este vorba despre victime și, pentru informarea dumneavoastră, în acest dosar în care eu sunt incriminat – sau, de fapt, suspect – sunt trei persoane care mă acuză. Toate trei sunt psihologi. Și cei trei martori sunt, de asemenea, psihologi. Dintre cele trei persoane, de două îmi amintesc. A treia nu știu cine este. Nu știu despre cine este vorba.

În tot acest război, Cristian Andrei ne-a mărturisit că a fost acuzat și de faptul că și-a maltratat soția.

Dr. Cristian Andrei: Îmi ajung la urechi tot felul de acuzații, cum ar fi, de exemplu, că mi-aș fi legat soția de calorifer și aș fi bătut-o sau că sunt violator și așa mai departe. Este evident că aceste lucruri apar din nevoia de a plusa, de a acoperi un deficit de atenție.

A fost invidia colegilor din domeniu motivul?

Celebrul medic crede că la mijloc este vorba și despre invidia din partea altor colegi de breaslă.

Dr. Cristian Andrei: Faptul că toate persoanele sunt din domeniul psihologic îți dă de înțeles că aici este vorba despre un canal de contestare a competenței mele. Invidie cred că este prea puțin spus.

Dr. Cristian Andrei: Nu voi vorbi niciodată despre asta și nici despre presupusele mele victime nu voi da detalii, pentru că am jurat să nu fac asta. Știu că legea îți cere să faci acest lucru în cazurile penale, dar nu o voi face, pentru că îmi asum meseria pe care o practic de ceva timp.

Medicul a povestit și despre pacienta, cu care ar fi avut o relație și acum îl acuză. Cristian Andrei subliniază că nu va oferi detalii despre presupusele victime, explicând public că și-ar încălca propriul cod etic.

Dr. Cristian Andrei: Eu nu voi face acest demers de a descrie interacțiuni sau fapte ale celeilalte persoane, pentru că aici este vorba și despre faptele acelei persoane, nu doar despre ale mele. În momentul în care ai niște sentimente față de cineva, eu consider că aceste sentimente nu dispar niciodată complet. Și, în numele acestor sentimente, nu mă apuc să atac pe cineva, chiar dacă sunt atacat.

 CANCAN.RO: Exista o relație de doctor-pacient în paralel cu relația romantică?

Dr. Cristian Andrei: În momentul în care există o relație romantică, este prea puțin să vorbim doar despre pacient și doctor. Aici, despre relația dintre doctor și pacient, este foarte mult de discutat.

Psihoterapeutul a vorbit despre scandalul în care a fost implicat

Doctorul Cristian Andrei a vrut să se înscrie în Colegiul Psihologilor, „Am dorit să mă înscriu formal în Colegiul Psihologilor din România”

În timpul interviului, Cristian Andrei a povestit și despre problemele pe care le-a întâmpinat cu Colegiul Psihologilor.

Dr. Cristian Andrei: Poți să acuzi de impostură un tânăr care, să spunem, a fost manipulant de marfă și apoi se dă psiholog, dar nu poți acuza de impostură un om care a înființat acest fenomen în țara asta. Cu 11 ani înainte de apariția Colegiului Psihologilor, eu făceam psihoterapie în România.

 CANCAN.RO: De ce niciodată nu ați dorit să vă înscrieți în Colegiul Psihologilor din România?

Dr. Cristian Andrei: Am dorit să mă înscriu formal în Colegiul Psihologilor din România, însă, discutând cu persoane care erau în comisia de omologare, mi s-a spus că nu este nevoie, că nu este cazul. Din păcate, aceasta a fost o discuție verbală și nu am mai apucat să depun nimic. Voi căuta, totuși; cred că am scris un memoriu prin 2011 și am să îl caut. Cert este că, la ora actuală, Colegiul Psihologilor consideră că eu nu trebuia să practic psihoterapia. Dar „terapie”, doamnă Alina, înseamnă tratament pentru vindecare. Nu voi intra niciodată în Colegiul Psihologilor din România.

 CANCAN.RO: Putem pune și problema de ego?

Dr. Cristian Andrei: Pun problema demnității. Până acum nu am spus acest lucru, însă, văzând agresivitatea din partea acestor persoane din profesia de psiholog, care mă atacă, m-am decis să spun lucrurilor pe nume. De aceea am venit astăzi aici.

 CANCAN.RO: Mi-ați spus că ați înaintat un memoriu în 2011. Actualul președinte al Colegiului Psihologilor a declarat că nu vă cunoaște personal și că, din câte știe, nu ați dorit niciodată să faceți parte din Colegiu.

Dr. Cristian Andrei: Admit faptul că nu am găsit de cuviință să fac parte dintr-un corp profesional pe care îl consider relativ inferior, din punct de vedere al competenței, față de corpul profesional din care deja fac parte.

