Singurul aliment care poate fi consumat în dietă și în Postul Paștelui, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Nu există un produs cu mai puține calorii”

Ne aflăm în perioada Postului Paștelui, iar aceasta poate să fie destul de dificilă mai ales pentru cei care doresc să țină în frâu și kilogramele în plus. În această perioadă opțiunile alimentare sunt destul de restrânse, iar mulți se îngrașă în timpul postului. Însă, Mihaela Bilic recomandă un aliment care se poate consuma din plin în post și care este extrem de prietenos cu silueta. Despre ce este vorba?

În Postul Paștelui, Mihaela Bilic vine cu o recomandare alimentară utilă celor care țin post și vor să scape și de kilogramele în plus. Acest aliment aduce numeroase beneficii pentru organism și are și foarte puține calorii. Unii îl consideră delicatesă.

Mihaela Bilic, alimentul care poate fi consumat atât în dietă, cât și în Postul Paștelui

Pentru perioada de post, Mihaela Bilic recomandă consumul de scoici. Acestea au un număr redus de calorii și sunt benefice pentru organism deoarece conțin Omega 3, proteine și minerale. Și sunt și foarte prietenoase cu silueta, de exemplu o porție de 100 de grame are doar 108 calorii.

„Ce e și de post, și de dietă? Scoici fără număr! Nu există un produs cu mai puține calorii, mai puține grăsimi, mai mult Omega 3, mai multe proteine și minerale decât scoicile. Totul cu numai 108 cal/100 g. Pentru că vin din mare, în scoici avem iod, care accelerează metabolismul, potasiu și magneziu pentru sistemul nervos, seleniu și zinc pentru sistemul imunitar, calciu și fosfor pentru dinți și oase puternice. Adăugați la asta fier și vitamina B12, cu efect antianemic”, spune Mihaela Bilic.

De asemenea, consumul de scoici aduce numeroase beneficii, spune Mihaela Bilic. Mai exact, o singură porție asigură de 10 ori doza zilnică de B12, 100% din aportul de seleniu, 80% din doza de fier, 40% din cea de fosfor și 25% din aportul de zinc. Unde mai pui că nici nu există restricții în privința cantității.

„O porție de 100 g de scoici acoperă de 10 ori doza zilnică de B12, 100% din aportul de seleniu, 80% din doza de fier, 40% din cea de fosfor și 25% din aportul de zinc. La capitolul comportament alimentar, scoicile împiedică lăcomia – e nevoie de timp și migală ca să scoți câte o bucățică mică de carne din fiecare cochilie. Deci nicio grijă apropo de porția corectă, puteți mânca o oală de scoici”, a mai spus Mihaela Bilic.

