Desertul care ne fură tinerețea, conform medicului nutriționist Mihaela Bilic

Mihaela Bilic a vorbit despre efectele zhărului asupra sănătății și a vieții noastre. Pielea este afectată de razele soarelui, însă ea spune că zahărul este cel mai mare inamic pentru interiorul și exteriorul corpului.

Medicul nutriționist Mihaela Bilic susține că razele soarelui sunt cele care afectează cel mai mult pielea. Nu doar exteriorul indică semnele îmbătrânirii. Interiorul contează la fel de mult. Ceea ce consumăm poate afecta mai mult sau mai puțin sănătatea corpului nostru și implicit se produce o îmbătrânire precoce. Consumul de zahăr, spune ea, este unul dintre cei mai influenți factori în ceea ce privește pierderea tinereții prea devreme.

Zahărul declanșează un proces biologic care afectează în mod direct proteinele de susținere ale pielii. Acest proces este denumit glicare. Glicarea atacă colagenul și elasticitatea, resursele necesare care redau tinerețea pielii.

La ce desert ne recomandă Mihaela Bilic să renunțăm dacă vrem să rămânem tineri

Cunoscuta nutriționistă spune că utilizarea frecventă a zahărului ne îmbătrânește pielea. Ea a declarat că zahărul se atașează de fibrele de colagen. Impactul este foarte puternic, iar acestea în timp își pierd elasticitatea, devin rigide. Mihaela Bilic avertizează că prăjiturille sunt cele mai nocive. În urma slăbirii colagenului, apar semne clare care arată un consum foarte mare de zahăr. Apariția ridurilor adânci, pierderea fermității pielii sunt doar câteva semne evidente. Pe lângă acestea pot apărea și inflamație cronică care accelerează degradarea tuturor organelor, nu doar a feței, iar acestea nu sunt la fel de vizibile.

Cât zahăr poți consuma pe zi fără a afecta organismul

Pofta de dulce uneori nu poate fi stăpânită. Organizația Mondială a Sănătății a explicat care ar fi cantitatea potrivită de zahăr pe zi, dacă ai poftă de ceva dulce. Limita optimă, spun ei, ar fi de 5%. Dacă această cantitate nu este suficientă, aceștia recomandă un procent de 10% din caloriile zilnice. Femeile ar trebui să consume pentru sănătatea pielii aproximativ 20 de grame, adică echivalentul a 5 lingurițe de zahăr. Dacă ne luăm o prăjitură de la cofetărie cu sigurață doza zilnică recomandată este depășită. Specialiștii au găsit o alternativă sănătoasă. Prăjiturile și dulciurile fără zahăr pot ajuta la satisfacerea poftei de dulce, iar în acest mod organismul și pielea nu vor fi afectate.

VEZI ȘI: Ciorba care încetinește procesul de îmbătrânire. Este bogată în cupru și vitamina C

Fructul care ne întinerește dacă îl consumăm zilnic, potrivit faimosului medic Vlad Ciurea