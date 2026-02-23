Acasă » Altceva Podcast » Desertul care ne fură tinerețea, conform medicului nutriționist Mihaela Bilic

Desertul care ne fură tinerețea, conform medicului nutriționist Mihaela Bilic

De: Denisa Crăciun 23/02/2026 | 15:34
Desertul care ne fură tinerețea, conform medicului nutriționist Mihaela Bilic
Mihaela Bilic

Mihaela Bilic a vorbit despre efectele zhărului asupra sănătății și a vieții noastre. Pielea este afectată de razele soarelui, însă ea spune că zahărul este cel mai mare inamic pentru interiorul și exteriorul corpului. 

Medicul nutriționist Mihaela Bilic susține că razele soarelui sunt cele care afectează cel mai mult pielea. Nu doar exteriorul indică semnele îmbătrânirii. Interiorul contează la fel de mult. Ceea ce consumăm poate afecta mai mult sau mai puțin sănătatea corpului nostru și implicit se produce o îmbătrânire precoce. Consumul de zahăr, spune ea, este unul dintre cei mai influenți factori în ceea ce privește pierderea tinereții prea devreme.

Zahărul declanșează un proces biologic care afectează în mod direct proteinele de susținere ale pielii. Acest proces este denumit glicare. Glicarea atacă colagenul și elasticitatea, resursele necesare care redau tinerețea pielii.

La ce desert ne recomandă Mihaela Bilic să renunțăm dacă vrem să rămânem tineri

Mihaela Bilic
Mihaela Bilic

Cunoscuta nutriționistă spune că utilizarea frecventă a zahărului ne îmbătrânește pielea. Ea a declarat că zahărul se atașează de fibrele de colagen. Impactul este foarte puternic, iar acestea în timp își pierd elasticitatea, devin rigide. Mihaela Bilic avertizează că prăjiturille sunt cele mai nocive. În urma slăbirii colagenului, apar semne clare care arată un consum foarte mare de zahăr. Apariția ridurilor adânci, pierderea fermității pielii sunt doar câteva semne evidente. Pe lângă acestea pot apărea și inflamație cronică care accelerează degradarea tuturor organelor, nu doar a feței, iar acestea nu sunt la fel de vizibile.

Cât zahăr poți consuma pe zi fără a afecta organismul

Pofta de dulce uneori nu poate fi stăpânită. Organizația Mondială a Sănătății a explicat care ar fi cantitatea potrivită de zahăr pe zi, dacă ai poftă de ceva dulce. Limita optimă, spun ei, ar fi de 5%. Dacă această cantitate nu este suficientă, aceștia recomandă un procent de 10% din caloriile zilnice. Femeile ar trebui să consume pentru sănătatea pielii aproximativ 20 de grame, adică echivalentul a 5 lingurițe de zahăr. Dacă ne luăm o prăjitură de la cofetărie cu sigurață doza zilnică recomandată este depășită. Specialiștii au găsit o alternativă sănătoasă. Prăjiturile și dulciurile fără zahăr pot ajuta la satisfacerea poftei de dulce, iar în acest mod organismul și pielea nu vor fi afectate.

VEZI ȘI: Ciorba care încetinește procesul de îmbătrânire. Este bogată în cupru și vitamina C

Fructul care ne întinerește dacă îl consumăm zilnic, potrivit faimosului medic Vlad Ciurea

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Serghei Mizil a făcut un pas și n-a mai avut nicio șansă de scăpare. Detaliul care l-a dat instant de gol!
Exclusiv
Serghei Mizil a făcut un pas și n-a mai avut nicio șansă de scăpare. Detaliul care l-a dat…
Olga Verbițchi, mesaj tranșant pentru Iuliana Beregoi după ce artista a făcut primele declarații în scandalul momentului
Știri
Olga Verbițchi, mesaj tranșant pentru Iuliana Beregoi după ce artista a făcut primele declarații în scandalul momentului
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
Mediafax
Europarlamentarii se pregătesc să suspende acordul comercial UE-SUA
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine poate primi sprijinul
Gandul.ro
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie ce trebuie să evităm
Adevarul
Cele două alimente care pot crește riscul de cancer. Un dietetician oncolog dezvăluie...
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului i s-a făcut rău în timpul procesului
Digi24
Horațiu Potra, urgență medicală în instanță. Judecătorii au chemat ambulanța după ce mercenarului...
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale lui Trump
Mediafax
Ce țară are cel mai mult de pierdut după schimbările de tarife ale...
Parteneri
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți, la sală
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani! S-a fotografiat în cei mai mulați colanți,...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
Click.ro
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de...
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Digi 24
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva exilaților ruși
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o și au restituit permisul șoferului
Promotor.ro
Poliția Timiș a invocat ChatGPT în instanță pentru a susține o sancțiune. Judecătorii au anulat-o...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
go4it.ro
Jennifer Aniston, la un pas de retragere. Filmul care a epuizat-o: „Mi-a supt toată energia”
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Descopera.ro
Singura pisică din lume care latră ca un câine. Unde trăiește?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine poate primi sprijinul
Gandul.ro
Orașul din România care acordă vouchere de 500 de lei pentru 10.000 de persoane. Cine...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cauza reală a morții influnceriței Bianca Dias. A murit la doar 27 de ani, după ce a suferit o intervenție ...
Cauza reală a morții influnceriței Bianca Dias. A murit la doar 27 de ani, după ce a suferit o intervenție estetică
Cele 3 zodii care scapă de ghinion la sfârșitul lui februarie 2026. Universul le deschide noi uși!
Cele 3 zodii care scapă de ghinion la sfârșitul lui februarie 2026. Universul le deschide noi uși!
Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, înainte de a-și afla sentința! Ambulanța a fost ...
Horațiu Potra a leșinat în sala de judecată, înainte de a-și afla sentința! Ambulanța a fost chemată de urgență
Test de perspicacitate | Identificați 3 diferențe între acești doi bărbați care joacă șah
Test de perspicacitate | Identificați 3 diferențe între acești doi bărbați care joacă șah
BANCUL ZILEI | Dilemă la divorț: „Aveți 3 copii. Cum îi împărțiți?”
BANCUL ZILEI | Dilemă la divorț: „Aveți 3 copii. Cum îi împărțiți?”
Cine e bărbatul misterios din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel ...
Cine e bărbatul misterios din spatele salonului de masaj și ce legătură are cu văduva lui Gabriel Cotabiță. Noi detalii care pot schimba cursul anchetei!
Vezi toate știrile
×