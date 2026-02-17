Acasă » Exclusiv » Cine este blonda misterioasă cu care Cătălin Botezatu s-a afișat la Courchevel. CANCAN.RO a aflat totul despre escapada de vis

Cine este blonda misterioasă cu care Cătălin Botezatu s-a afișat la Courchevel. CANCAN.RO a aflat totul despre escapada de vis

De: Andrei Iovan 17/02/2026 | 17:44
Cine este blonda misterioasă cu care Cătălin Botezatu s-a afișat la Courchevel. CANCAN.RO a aflat totul despre escapada de vis
Prezență constantă în cercurile exclusiviste ale modei și ale aristocrației europene, Cătălin Botezatu a atras în ultima perioadă toate privirile nu doar prin aparițiile sale impecabile, ci și prin compania unei tinere blonde misterioase, care îl însoțește discret, dar constant, la unele dintre cele mai selecte evenimente ale sezonului monden de iarnă. Sursele CANCAN.RO ne-au dat toate detaliile despre săptămâna de vis pe care au petrecut-o cei doi la Courchevel și ce activități au avut de Valentine’s Day. Vă spunem doar atât, râurile de șampanie fină au curs, glamour-ul a fost la cote maxime, la unele dintre cele mai fancy localuri, preferate de miliardarii lumii.

Toată lumea se întreabă cine este blonda misterioasă care îl însoțește pe desingerul nostru la tot mai multe evenimente. Cei doi au fost împreună la o serie de baluri organizate sub înaltul patronaj al Prințul Albert, evenimente care adună anual aristocrați, personalități din lumea modei și membri ai elitei internaționale. Aparițiile lor au stârnit imediat curiozitatea invitaților, mai ales datorită eleganței ținutelor pe care cei doi le-au purtat. Sursele noastre ne-au spus că prima lor apariție a fost bifată pe 13 februarie, la un bal mascat organizat în stațiunea alpină Courchevel, în decorul rafinat al hotelului Le Lana.

Cătălin Botezatu și blonda misterioasă au petrecut o săptămână de vis la Courchevel

Atmosfera sofisticată a fost completată de apariția cuplului, care a atras atenția încă din primele momente. A doua zi, de Valentine’s Day, Cătălin Botezatu și partenera lui au participat la Balul Prinților și Prințeselor, organizat sub înaltul patronaj al Prințului Albert, la Cheval Blanc. Îmbrăcați impecabil, au fost considerați de mulți invitați drept una dintre cele mai elegante prezențe ale serii, eclipsând prin stil și atitudine numeroase figuri cunoscute ale high-life-ului european.

Cătălin Botezatu și blonda misterioasă au făcut senzație la Courchevel

Vacanța lor exclusivistă s-a încheiat într-o notă festivă, cu ieșiri la cele mai selecte localuri din stațiune, culminând cu o petrecere la Bagatelle Courchevel, loc celebru pentru serile extravagante preferate de miliardari, unde șampania curge fără rezerve, iar atmosfera devine rapid electrizantă.

Cei doi au participat la balurile organizate sub înaltul patronaj al Prințului Albert

Pe tot parcursul sejurului, tânăra blondă a impresionat prin apariții luxoase, purtând blănuri spectaculoase, de la vizon la vulpe argintie și o eleganță care a completat perfect stilul sofisticat al designerului. Împreună au părut să trăiască o săptămână desprinsă dintr-un film, într-un decor feeric, dominat de zăpadă, lumină și opulență.

Deocamdată, identitatea blondei rămâne un mister, iar discreția cu care cei doi își gestionează aparițiile nu face decât să alimenteze speculațiile, însă noi vă vom ține la curent cu detalii despre povestea dintre cei doi.

CITEȘTE ȘI – Cătălin Botezatu, dezvăluiri neașteptate despre relația cu avocata Vanda Vlasov: ”Am iubit-o mult de tot!”

NU RATA – Propunerea pe care Cătălin Botezatu a acceptat-o pe loc: “A fost o provocare” I EXCLUSIV

