Moda este viața lui și este de ani buni cel mai cunoscut designer român în străinătate. Cătălin Botezatu se bucură de succes și apreciere nu doar în domeniul său de activitate. Creatorul de modă revine pe marele ecran într-o comedie frumoasă de dragoste, unde joacă alături de Maia Morgenstern, Cove, Mihaela Mihai. Bote a povestit, pentru CANCAN.RO, motivul pentru care a acceptat pe loc oferta primită, dar și detalii interesante de la filmări.

Înainte să își construiască o carieră temeinică în fascinanta lume a modei, Cătălin Botezatu și-a dorit să devină actor. A dat admitere de trei ori la Teatru, în ciuda faptului că erau locuri puține și concurență mare, copiii de actori fiind privilegiați la acea vreme. Nu are diplomă de actor, dar a absolvit Management și Marketing în Alimentație Publică, după care și-a continuat studiile la Institutul European de Modă la Milano. Destinul a avut alte planuri cu el: respectiv modelling și fashion. De-a lungul timpului, și-a îndeplinit și visul de a fi pe marele ecran, ca guest star în diverse pelicule.

Cătălin Botezatu: “Propunerea am acceptat-o instant”

“Planurile iubirii” este filmul care îl readuce pe designer în cinematografe în acest an. După premiera de gală a filmului, Cătălin va fi prezent mâine la Napoli, unde va avea o prezentare de modă într-un castel.

“E un rol principal alături de Maia Morgenstern. Este o adevărată onoare să joc alături de un titan și, bineînțeles, alături de alți mari actori. Trebuie să vedeți filmul. Nu vreau să vorbesc prea mult. Este o comedie frumoasă de dragoste. Propunerea am acceptat-o instant, dat fiind faptul că era vorba de Maia și era o provocare și a fost o provocare”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Cătălin Botezatu.

Creatorul de modă s-a bucurat de oportunitatea ivită de a juca alături de celebra actriță, care nu i-a dat sfaturi legate de actorie, ci sfaturi de viață. “În afara faptului că este o actriță desăvârșită, este o femeie foarte deșteaptă, foarte profundă, care știe să-ți dea un sfat la momentul oportun. Este un om în primul rând. Și chiar m-a simțit, la început, că nu eram în apele mele și am vorbit cu ea puțin, scurt și la subiect. Și mi-a folosit foarte mult”, ne-a povestit Bote. Filmările au avut loc în Los Angeles, Beverly Hills și în România. Comedia „Planurile iubirii” intră în cinematografe din 21 noiembrie.

Foto: Instagram

CITEȘTE ȘI: Câți bani a primit Cătălin Botezatu, de la Antena 1, pentru a participa la Asia Express 2025

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.