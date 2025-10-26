Acasă » Știri » Câți bani a primit Cătălin Botezatu, de la Antena 1, pentru a participa la Asia Express 2025

De: Denisa Iordache 26/10/2025 | 08:38
Cătălin Botezatu, invitat special la Asia Express. Sursă foto: Captură Antena 1

Cătălin Botezatu este o prezență din ce în ce mai des întâlnită pe micile ecrane. Designerul de modă are o mulțime de fani și știe să țină telespectatorii atenți, așa că sumele pentru care apare nu sunt deloc mici. Cați bani a primit pentru o singură apariție la Asia Express? La suma asta nu te așteptai! 

Cătălin Botezatu este una dintre cele mai cunoscute prezențe din showbizul românesc. El are o mulțime de fani care îl apreciază nu doar pentru creațiile sale, dar și pentru ceea ce livrează atunci când apare pe micile ecrane. 

După cum vă spuneam, el este o prezență foarte întâlnită în ultima perioadă pe micile ecrane. Recent, Botezatu a putut fi urmărit în cadrul emisiunii „La bine și la roast”, acolo unde a fost luat la roast de colegii lui. 

Faniise vor putea bucura de prezența lui și în această seară la Antena 1 într-o nouă ediție Asia Express 2025. Cătălin Botezatu va apărea în cadrul emisiunii drept invitat special și va face show, așa cum ne așteptam. El va fi ”handicapul” echipei formate din Karmen și Olga Barcari, asta pentru că cele două au ajuns ultimele la pupitrul Irinei Fodor și au fost la un pas de eliminare. 

Ei bine, acum să nu vă mai ținem în suspans și să vă răspundem la întrebare. Surse CANCAN.RO au alfat ce sumă a primit celebrul designer pentru această apariție! Cătălin Botezatu a fost remunerat cu 10.000 de euro pentru un singur episod în care a participat.  

Cătălin Botezatu, invitat special la Asia Express. Sursă foto: Captură Antena 1

