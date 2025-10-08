Oana Roman, roast fără milă la adresa lui Cătălin Botezatu: „A rămas cu sechele de când era amărât”

Cătălin Botezatu, luat la glume de Oana Roman. Fiica lui Petre Roman nu l-a iertat pe designer și a spus tot ce crede despre el.

La ora 21:30, pe PRO TV și VOYO, se va difuza o nouă ediție a emisiunii „La bine și la Roast”, care va avea loc într-un cadru plin de emoții și glume. Evenimentul va aduce o întâlnire specială între umorul puternic și lumea elegantă a modei. În centrul atenției va fi Cătălin Botezatu, care va părăsi pentru o seară podiumurile de modă și va intra în fața publicului pe un scaun special, cunoscut sub numele de „scaun fierbinte”.

Cătălin Botezatu, luat la roast de Oana Roman

Această ediție va fi plină de energie, glume incendiare și replici pe măsură, într-un format care îmbină amuzamentul cu o doză bună de autoironie. De această dată, cel care de obicei este lăudat și comentat pentru creațiile sale va deveni ținta glumelor și a observațiilor comice ale celor care îl cunosc bine, atât din profesie, cât și din viața personală.

Emisiunea va oferi o perspectivă nouă asupra designerului, decăzând din imaginea elegantă și controlată. Botezatu va fi provocat să arate latura sa umană, să accepte glumele cu un zâmbet pe buze și, poate, să dovedească că are un simț de umor la fel de rafinat ca gustul său vestimentar.

Printre cei care vor face parte din acest moment special vor fi Oana Roman, o persoană apropiată de Botezatu, dar și vedete care au avut în timpul anilor momente importante alături de el: Dana Săvuică, Bianca Drăgușanu, Crina Abrudan și Romanița Iovan. Participarea lor garantează o seară plină de spontaneitate, glume și amintiri.

Printre cei care vor fi pe scenă se află Dan Badea, Sorin Pârcălab, Ioana Luiza, Frânculescu și Alex Mincu, artiști cunoscuți pentru replici și abilitatea de a transforma orice situație într-un moment de râs.

“Știti că el și-a făcut unghiile de la picioare cu ojă neagră. Lumea zice că e de fashion, dar eu vă zic că a rămas cu sechele de când era amărât și avea ciorapii rupți. Iar acum, că are bani, uneori se îmbracă de zici că ar vrea să impresioneze un extraterestru ușor cocalar”, a spus Oana Roman despre Bote.

