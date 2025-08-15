Acasă » Exclusiv » Cătălin Botezatu și-a pierdut răbdarea cu fosta iubită. Nu l-ai mai văzut cu nervii întinși la maximum: ”I-am spus că-mi plac femeile care…”

De: Keva Iosif 15/08/2025 | 19:30
După luni în care au fost în centrul atenției, relația dintre Cătălin Botezatu și Nicolle Fota s-a destrămat la începutul acestui an. Diferența de vârstă, de aproape 40 de ani, a stârnit comentarii aprinse în public, iar aparițiile lor mondene păreau să anunțe ceva serios. Realitatea însă a fost cu totul alta! Celebrul designer a povestit pentru CANCAN.RO motivele reale ale despărțirii… care l-au scos din sărite, mai în glumă, mai în serios!

Cătălin Botezatu și Nicolle s-au cunoscut acum câțiva ani, la o prezentare de modă, și totul părea doar profesional… până când lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Scânteia dintre ei a dat naștere unei relații care, însă, a rezistat doar câteva luni. Diferența mare de vârstă și-a spus rapid cuvântul, după cum ne-a recunoscut, destul de incisiv, chiar Bote.

Nu am timp să cresc copii! Nicolle e foarte drăgălașa, e o tipă foarte faină. I-am spus de la început că mie îmi plac femeile care știu ce vor. Ea este încă un copil, dar știe ce vrea. A învățat într-o perioadă scurtă multe de la mine”, ne-a mărturisit designerul.

Bote recunoaște că îi dorește tot binele fostei iubite tinerele, dar și că a făcut-o să înțeleagă cât de importantă este munca lui, dar mai ales timpul!

Mi-am dorit foarte tare să își termine liceul, să-și ia Bacalaureatul și să facă o facultate. Eu consider că în ziua de astăzi, indiferent ce facultate faci, o patalama acolo e bună. Si mi-aș dori pentru ea, mi-am dorit pentru ea să facă Medicina, ok, o să facă și Medicina. Mai departe, o să vedem. N-am timp, si ea a înțeles asta, eu sunt tot timpul plecat, nu peste tot pot s-o iau cu mine pentru că nu am cum”.

Cătălin Botezatu și iubita lui, Nicolle Fota. Sursă: Instagram

Bote: ”Nu mai am nervi să înțeleg o puștoaică!”

Cei doi s-au întâlnit recent la festivalul Wonderland de la Cluj, unde Cătălin Botezatu a avut prezentare. A fost o surpriză pentru el, nu se aștepta, însă revederea a fost scurtă, pentru că Nicolle trebuia să plece în alt oraș.

Acolo unde sunt prezentări, da, vine, și unde se pretează să intre în prezentări, unde nu, nu. Trebuie să rămână acasă, are și ea o viață a ei. E mai complicat și acum… știi… uneori si diferența de vârstă nu pot să spun ca nu conteaza, contează. Si nu mai am nervi să înțeleg o puștoaică uneori (rade – n.r.), dar încerc. Încerc, pentru că ea merită, este o fată extraordinară și merită toată atenția mea”.

Programul haotic al lui Cătălin Botezatu nu e tocmai ce recomandă medicii, mai ales după ce a fost operat la inimă în 2023, cțnd i s-a mai pus un stent într-un spital din Turcia. Totuși, designerul spune că face controale regulate și se menține în formă.

Stau foarte bine cu sănătatea. Într-adevăr, acum Eva Pavel, îngerul meu pazitor, cred că mi-a dat 200 de telefoane că trebuie să merg la control. Pentru că trebuia să fac de vreo 2-3 luni acest control, tot în Turcia, unde m-am operat. Dar sunt ok. Merg în București tot timpul să-mi fac controale, chiar dacă nu ajung la turci. Si din când în când mai fac și molotov de vitamine, de perfuzii ca să fiu în formă. Sunt ok, Slavă Domnului”.

