Botezatu lovește din nou: 6 valize, 45 de ținute și un show care a uimit pe toată lumea!

Cătălin Botezatu, cel mai ”flamboyant” designer român, a dat o nouă lecție de stil și energie la Wonderland Family Fest, evenimentul care, după cum spune chiar el, nu e doar un simplu festival de copii, ci un adevărat paradis pentru toate vârstele!

Cătălin Botezatu a făcut senzație la Wonderland Family Fest, un eveniment la care ține enorm încă de la prima ediție. Nu e doar un festival dedicat celor mici, ci și adulților care vor să retrăiască spiritul copilăriei. „Sunt foarte apropiat acestei locații. Dintotdeauna aici am făcut cele mai frumoase prezentări pentru că au niște săli extrem de ofertante. Anul acesta, ca și anul trecut, am un show de prezentare în ultima seară.”

Cu un entuziasm molipsitor, designerul descrie festivalul ca fiind „un fel de Disneyland în România,” un adevărat paradis întins pe multe hectare, cu cea mai mare piscină din țară și cel mai înalt turn de escaladat din sud-estul Europei. Distracțiile sunt pe măsură: de la Dino Land, Gașca Zurli, tobogane gonflabile, până la plimbările cu elicopterul și baloanele cu aer cald, toate creează un vibe „wow” și o experiență culinară pe măsură.

Dar adevărata surpriză vine după ora 23:00, când copiii se retrag, iar adulții încing petrecerile after party cu vedete naționale și internaționale.

„Pentru ultima seară, eu pregătesc show-ul, nu fac prezentări așa cum vin unii cu o sacoșă cu trei rufe…” spune el, dezvăluind că pregătește peste 45 de outfituri pentru femei și 35 pentru bărbați, prezentate de 20 de fete și 10 băieți, care schimbă ținutele de mai multe ori. Totul e semnat Amavi by Cătălin Botezatu, brandul său de tricotaje cu care colaborează de ani buni și cu care a făcut senzație la Paris, New York sau Cipru.

Pe lângă colecția de tricotaje subțiri, perfecte chiar și pentru vară, totul este pus în scenă cu regie, muzică și accesorii speciale, nimic lăsat la voia întâmplării. „Suntem pe aceeași scenă cu No Mercy, Rednex, Brenciu, Smiley, trebuie să te ridici la aceeași înălțime cu acești mari artiști. Cel puțin din punct de vedere vestimentar.”

Cătălin a venit la festival cu 6 valize și alte 20 de colete, iar nervii și emoțiile sunt la cote maxime: „La mine sunt ceva continuu. Dacă stau să mă gândesc, eu, de o lună, n-am mai ajuns în București”.

Călătoriile lui spectaculoase au început acum o lună în Oradea, apoi Londra, unde a făcut pentru a treia oară un show într-o biserică – prima oară chiar la Vatican, iar a doua și a treia oară în aceeași biserică londoneză. După nebunia londoneză, a împachetat colecția și a trimis-o în Malta, unde a participat la un festival de modă cu un show într-o cetate veche de peste 300 de ani. „Frumos, cu manechine și miss-uri din toată lumea, inclusiv fete din Venezuela… ceva wow”.

După o scurtă pauză în București pentru schimbarea valizelor, Botezatu a ajuns direct la Cluj, la Wonderland Family Fest, iar după festival rămâne în oraș pentru Untold.