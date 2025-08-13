Cătălin Botezatu a contactat-o pe Mihaela Rădulescu, imediat după moartea lui Felix Baumgartner: ”Lumea ar trebui să o lase în pace”

Mihaela Rădulescu trece printr-o perioadă extrem de grea după moartea partenerului ei, Felix Baumgartner. Însă, aceasta are parte de susținere, iar prietenii din România îi sunt alături în acestea momente, chiar dacă se află la distanță. Printre cei care sunt gata să îi ofere susținere vedetei în aceste momente se numără și Cătălin Botezatu. Recent, acesta a vorbit despre situația prin care trece Mihaela Rădulescu.

În data de 17 iulie 2025, Felix Baumgartner, omul care a scris istorie în 2012, după ce a sărit din stratosferă, și-a pierdut viața în orașul de coastă Porto Sant’Elpidio. Iubitul Mihaelei Rădulescu s-a prăbușit cu parapanta lângă piscina unui hotel. Salvatorii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru sportiv și au declarat decesul. Acum, Mihaela Rădulescu este în doliu și trece printr-o perioadă dificilă.

„Știu că își va reveni cu greu”

Recent, Cătălin Botezatu a vorbit despre drama din viața Mihaelei Rădulescu. Designerul a contactat-o pe vedetă imediat după accidentul nefericit și a asigurat-o de toată susținerea lui. Deși trece prim momente grele, Cătălin Botezatu este sigur că prietena lui o să reușească să depășească și această perioadă neagră. Creatorul de modă a avut numai cuvinte de laudă la adresa Mihaelei Rădulescu.

„Pentru mine Mihaela Rădulescu rămâne poate cel mai important om de televiziune pe care eu l-am cunoscut, o femeie extrem de deșteaptă, de inteligentă, de frumoasă, cum e și Teo de altfel. Teo are o inteligență care-ți pune mintea pe bigudiuri. Dar Mihaela este acea apariție de senzație, o femeie ‘accident’, dar în sensul inteligenței, al clasei, al rasei. Este o femeie alături de care niciun bărbat nu se poate face de râs. A demonstrat mereu că se autoeducă, că poate face față cu brio în orice situație. A ajuns unde a ajuns datorită muncii pe care a depus-o, datorită inteligenței ei sclipitoare. Dar iată că acum se află într-un impas, din păcate. I-am scris după moartea lui Felix, i-am dat un mesaj, dar e atât de delicat să vorbești cu un om în astfel de momente încât nici nu cred că mi-aș găsi cuvintele”, a declarat Cătălin Botezatu, potrivit viva.ro.

De asemenea, Cătălin Botezatu a vorbit și despre povestea de iubire pe care Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu au avut-o. Designerul spune că a fost una unică și extrem de puternică, acesta fiind și motivul pentru care crede că vedeta o să aibă nevoie de ceva timp pentru a trece peste. Însă este sigur că o să o facă și că în cele din urmă o să fie bine.

„Cred că lumea ar trebui s-o lase în pace pentru o perioadă, până își va reveni, și știu că își va reveni cu greu pentru că povestea de iubire pe care au avut-o a fost unică. Unii oameni au blamat-o și pentru asta, dar, uneori, ca persoană publică parcă nu ești lăsat să fii fericit, să-ți trăiești viața. Ești catalogat înainte să te cunoască lumea, de fapt. Poate că asta i s-a întâmplat și ei, dar nu i-a păsat, așa cum sper să nu-i pese nici de acum încolo. Este și va rămâne o femeie specială”, a mai spus Cătălin Botezatu.

