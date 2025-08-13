Acasă » Știri » Cătălin Botezatu a contactat-o pe Mihaela Rădulescu, imediat după moartea lui Felix Baumgartner: ”Lumea ar trebui să o lase în pace”

Cătălin Botezatu a contactat-o pe Mihaela Rădulescu, imediat după moartea lui Felix Baumgartner: ”Lumea ar trebui să o lase în pace”

De: Alina Drăgan 13/08/2025 | 19:38
Cătălin Botezatu a contactat-o pe Mihaela Rădulescu, imediat după moartea lui Felix Baumgartner: ”Lumea ar trebui să o lase în pace”

Mihaela Rădulescu trece printr-o perioadă extrem de grea după moartea partenerului ei, Felix Baumgartner. Însă, aceasta are parte de susținere, iar prietenii din România îi sunt alături în acestea momente, chiar dacă se află la distanță. Printre cei care sunt gata să îi ofere susținere vedetei în aceste momente se numără și Cătălin Botezatu. Recent, acesta a vorbit despre situația prin care trece Mihaela Rădulescu.

În data de 17 iulie 2025, Felix Baumgartner, omul care a scris istorie în 2012, după ce a sărit din stratosferă, și-a pierdut viața în orașul de coastă Porto Sant’Elpidio. Iubitul Mihaelei Rădulescu s-a prăbușit cu parapanta lângă piscina unui hotel. Salvatorii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru sportiv și au declarat decesul. Acum, Mihaela Rădulescu este în doliu și trece printr-o perioadă dificilă.

„Știu că își va reveni cu greu”

Recent, Cătălin Botezatu a vorbit despre drama din viața Mihaelei Rădulescu. Designerul a contactat-o pe vedetă imediat după accidentul nefericit și a asigurat-o de toată susținerea lui. Deși trece prim momente grele, Cătălin Botezatu este sigur că prietena lui o să reușească să depășească și această perioadă neagră. Creatorul de modă a avut numai cuvinte de laudă la adresa Mihaelei Rădulescu.

„Pentru mine Mihaela Rădulescu rămâne poate cel mai important om de televiziune pe care eu l-am cunoscut, o femeie extrem de deșteaptă, de inteligentă, de frumoasă, cum e și Teo de altfel. Teo are o inteligență care-ți pune mintea pe bigudiuri. Dar Mihaela este acea apariție de senzație, o femeie ‘accident’, dar în sensul inteligenței, al clasei, al rasei. Este o femeie alături de care niciun bărbat nu se poate face de râs.

A demonstrat mereu că se autoeducă, că poate face față cu brio în orice situație. A ajuns unde a ajuns datorită muncii pe care a depus-o, datorită inteligenței ei sclipitoare. Dar iată că acum se află într-un impas, din păcate. I-am scris după moartea lui Felix, i-am dat un mesaj, dar e atât de delicat să vorbești cu un om în astfel de momente încât nici nu cred că mi-aș găsi cuvintele”, a declarat Cătălin Botezatu, potrivit viva.ro.

Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără...
Ce cadou i-a lăsat o bătrână unei BADANTE din România. A avut grijă de ea ani la rând și italianca i-a schimbat viața!
Ce cadou i-a lăsat o bătrână unei BADANTE din România. A avut grijă...

De asemenea, Cătălin Botezatu a vorbit și despre povestea de iubire pe care Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu au avut-o. Designerul spune că a fost una unică și extrem de puternică, acesta fiind și motivul pentru care crede că vedeta o să aibă nevoie de ceva timp pentru a trece peste. Însă este sigur că o să o facă și că în cele din urmă o să fie bine.

„Cred că lumea ar trebui s-o lase în pace pentru o perioadă, până își va reveni, și știu că își va reveni cu greu pentru că povestea de iubire pe care au avut-o a fost unică. Unii oameni au blamat-o și pentru asta, dar, uneori, ca persoană publică parcă nu ești lăsat să fii fericit, să-ți trăiești viața. Ești catalogat înainte să te cunoască lumea, de fapt. Poate că asta i s-a întâmplat și ei, dar nu i-a păsat, așa cum sper să nu-i pese nici de acum încolo. Este și va rămâne o femeie specială”, a mai spus Cătălin Botezatu.

Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro

Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix Baumgartner. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor

Tags:
Iți recomandăm
Explozie devastatoare în Bacău! A fost activat Planul Roșu de transfer în străinătate: 3 adulți și un minor au suferit arsuri grave
Știri
Explozie devastatoare în Bacău! A fost activat Planul Roșu de transfer în străinătate: 3 adulți și un minor…
Alertă în Botoșani! Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava
Știri
Alertă în Botoșani! Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava
Trump a discutat cu liderii UE și Zelenski înainte de întâlnirea sa cu Putin în Alaska. Principalele reacții
Mediafax
Trump a discutat cu liderii UE și Zelenski înainte de întâlnirea sa cu...
Ce cadou i-a lăsat o bătrână unei BADANTE din România. A avut grijă de ea ani la rând și italianca i-a schimbat viața!
Gandul.ro
Ce cadou i-a lăsat o bătrână unei BADANTE din România. A avut grijă...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov...
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a serviciilor speciale ucrainene
Adevarul
„Rușii s-au apucat de băut”. Detalii noi despre operațiunea „Pânza de Păianjen” a...
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Cazul care a făcut înconjurul lumii! Un bărbat a murit sufocat de greutatea partenerei sale
Mediafax
Cazul care a făcut înconjurul lumii! Un bărbat a murit sufocat de greutatea...
Parteneri
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o meserie total diferită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Cum arată acum Cristina, fosta Bebelușă de la Cronica Cârcotașilor. Are o...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe Irinel Columbeanu de datorii: „A petrecut cu femeile, trebuia să pună bani și la saltea”
Click.ro
Reacția acidă a lui Ion Lăceanu, aflat în azil, după ce fiica l-a scăpat pe...
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
WOWBiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat...
Un bărbat care și-a cumpărat un dulap second hand a descoperit că avea un compartiment secret cu o comoară în interior
Antena 3
Un bărbat care și-a cumpărat un dulap second hand a descoperit că avea un compartiment...
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Digi 24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”....
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB, acuză un fost șef KGB înainte de întâlnirea din Alaska
Digi24
Trump este șantajat de Putin cu materiale deținute de către FSB, acuză un fost șef...
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
Promotor.ro
Consum WOW cu Dacia Bigster în București! Surpriza uriașă pentru Hyundai Tucson și VW Tiguan
El este românul care a murit în incendiul devastator din Spania. Mircea era căsătorit și avea doi copii
kanald.ro
El este românul care a murit în incendiul devastator din Spania. Mircea era căsătorit și...
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de...
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
kfetele.ro
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase...
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
WOWBiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu....
A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg de celulă
observatornews.ro
A evadat din puşcărie pentru iubita lui minoră. Aflase că îl înşală cu fostul coleg...
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Fac dragoste de 6 ori pe săptămână!
Guvernul introduce o taxă pentru comenzi de pe Temu și Aliexpress
go4it.ro
Guvernul introduce o taxă pentru comenzi de pe Temu și Aliexpress
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Descopera.ro
Descoperire ȘOCANTĂ în centrul galaxiei noastre
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă: „Suntem pregătiți...”, iar apoi au continuat: „Un copil vine la momentul potrivit...”
Viva.ro
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă:...
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții: „O problemă de furt ceea ce este un caz penal, adică o problemă de poliție”
Fanatik.ro
Țeapă la Easybox, noua metodă! Protecția Consumatorului și IGPR explică ce trebuie să facă păgubiții:...
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular vara și oferă o experiență unică turiștilor 
Fanatik.ro
Orașul din Alaska unde se întâlnesc Donald Trump și Vladimir Putin. Este extrem de popular...
Lumea filmului e în doliu. Sfârșit tragic pentru o mare actriță: Ce păcat, atât de sfâșietor!
Capital.ro
Lumea filmului e în doliu. Sfârșit tragic pentru o mare actriță: Ce păcat, atât de...
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac hainele fiicei mele. Am renunțat la îmbuibarea de care eram dependentă
Romania TV
Ozana Barabancea a slăbit 24 de kg în doar 3 luni! Cum a reușit: Îmbrac...
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Go4Games
Terminator 2 se întoarce, așa cum nu l-ai mai văzut până acum
Bucurie imensă pentru Călin Georgescu: Îl așteptăm să ne confirme că acceptă. Vom depune moțiune de cenzură
Capital.ro
Bucurie imensă pentru Călin Georgescu: Îl așteptăm să ne confirme că acceptă. Vom depune moțiune...
Minivacanța de Sfânta Maria 2025. Locuri ideale pentru relaxare în apropiere de București
evz.ro
Minivacanța de Sfânta Maria 2025. Locuri ideale pentru relaxare în apropiere de București
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să știe!
Gandul.ro
Ce conține, de fapt, NĂMOLUL „miraculos” de la Techirghiol. Mulți români îl cumpără fără să...
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul
as.ro
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt,...
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar...
Incident neplăcut pentru Jador. Ce a pățit artistul și ce le-a transmis fanilor:
radioimpuls.ro
Incident neplăcut pentru Jador. Ce a pățit artistul și ce le-a transmis fanilor:"Nu vreau să-mi...
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a fost. Ce se întâmplă cu dosarul
Fanatik.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a...
Crima din Cosmopolis, inspirație pentru un bucureștean certat cu iubita. Mesaje macabre cu Teodora de la Insula Iubirii: ”Te ajunge din urmă”
Fanatik.ro
Crima din Cosmopolis, inspirație pentru un bucureștean certat cu iubita. Mesaje macabre cu Teodora de...
Copil român de 4 ani, mort după ce a rămas blocat în mașina aflată în soare. Danir a murit în chinuri
Yellow News
Copil român de 4 ani, mort după ce a rămas blocat în mașina aflată în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Explozie devastatoare în Bacău! A fost activat Planul Roșu de transfer în străinătate: 3 adulți ...
Explozie devastatoare în Bacău! A fost activat Planul Roșu de transfer în străinătate: 3 adulți și un minor au suferit arsuri grave
Alertă în Botoșani! Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă, în timp ce era transferat la Penitenciarul ...
Alertă în Botoșani! Un deţinut a evadat dintr-o ambulanţă, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava
Cum se trăiește vara în Cosmopolis, cartierul cu cele mai multe piscine din România
Cum se trăiește vara în Cosmopolis, cartierul cu cele mai multe piscine din România
Iustin Petrescu, prima reacție după ce Marilu Dobrescu a revenit în mediul online. Unde s-a angajat ...
Iustin Petrescu, prima reacție după ce Marilu Dobrescu a revenit în mediul online. Unde s-a angajat influencerul
Horoscop 14 august 2025. Zodia care are probleme financiare
Horoscop 14 august 2025. Zodia care are probleme financiare
Alertă în România! Gabriel a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Alertă în România! Gabriel a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Vezi toate știrile
×