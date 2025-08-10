Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro

Autoritățile continuă ancheta în cazul morții lui Felix Baumgartner! Oamenii legii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv un sabotaj. Parapanta faimosului sportiv s-ar fi oprit brusc, în zbor. Între timp, s-a împărțit și moștenirea. Află, în articol, cine a încasat 500 de milioane de euro!

În data de 17 iulie 2025, Felix Baumgartner, omul care a scris istorie în 2012, după ce a sărit din stratosferă, și-a pierdut viața în orașul de coastă Porto Sant’Elpidio. Iubitul Mihaelei Rădulescu s-a prăbușit cu parapanta lângă piscina unui hotel. Salvatorii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru sportiv și au declarat decesul. Între timp, ancheatorii au făcut mai multe descoperiri neașteptate legate de circumstanțele accidentului.

Cine a încasat 500 de milioane de euro după moartea lui Felix Baumgartner

Au ieșit la iveală noi detalii legate de circumstanțele în care s-a produs accidentul de parapantă al lui Felix Baumgartner. Anchetatorii ar fi analizat camera pe care sportivul o avea montată la nivelul pieptului și ar fi descoperit că motorul s-ar fi oprit brusc în timpul zborului, potrivit România TV. Astfel, oamenii legii au ajuns cu cercetările și la firma de la care a fost închiriat aparatul.

Între timp, familia ar fi împărțit moștenirea parașutistului, Părinții acestuia ar fi încasat deja o poliță de 500 de milioane de euro, care reprezintă asigurarea de viață a sportivului. Mai mult decât atât, aceștia ar urma să rămână și cu vilele luxoase din Austria și Elveția, plus cele 5 milioane pe care Felix Baumgartner le mai avea prin conturi.

În ceea ce o privește pe Mihaela Rădulescu, ea ar fi fost inclusă în testament mai mult simbolic. Iubitul ei i-a lăsat medaliile, un echipament purtat la un eveniment special și un ceas de colecție. Totuși, vedetei nu îi stă gândul la partea materială. Decesul partenerului său de viață i-a provocat o suferință imensă. De curând, a transmis un nou mesaj emoționant.

„Mergând prin soare… Zâmbește ca și cum nu ar fi nimic în neregulă… Gândește-te la vremurile bune. L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine.

Țintește spre acest gen de iubire, țintește să cânți mereu împreună, țintește spre acel lucru care contează cel mai mult în viața oricui – DRAGOSTEA pentru cel cu care îți împarți viața. Acesta este cel mai simplu mod spre fericire. Uneori, unii prieteni, străinii, chiar și familia nu vor avea niciodată parte de asta. Dar asigură-te că nu-ți va păsa niciodată de ce cred alții. Asigurați-vă că voi continuați să cântați, să vă distrați, să vă construiți o viață împreună și să păstrați acea iubire vie. O voi face, pentru tot restul călătoriei mele. Acest om perfect merită toată dragostea și respectul pe care l-a arătat TUTUROR, inclusiv celor care nu l-au înțeles niciodată. Voi lupta pentru tine iubirea mea cum am făcut întotdeauna. Cum ai făcut mereu pentru mine. Și voi fi alături de fiecare dintre prietenii mei uimitori și prietenii tăi uimitori care au fost alături de mine, din respect pentru TINE și pentru povestea noastră de dragoste reală, puternică și unică. Va urma”, a transmis Mihaela pe Instagram.

