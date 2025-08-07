Imagini neștiute cu Felix Baumgartner, publicate de Mihaela Rădulescu. Ce plan are fosta vedetă Pro TV

Felix Baumgartner, cunoscut la nivel mondial pentru realizările sale spectaculoase în parașutism și pentru celebra sa săritură din stratosferă din 2012, a murit pe 17 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani.

Tragedia s-a petrecut în timpul unui zbor de rutină cu parapanta motorizată, în apropiere de Salzburg, Austria, locul său natal și una dintre destinațiile sale preferate pentru sporturile aeriene. Primele informații indică o defecțiune tehnică survenită în timpul zborului. În ciuda caracterului său aventuros și al dorinței permanente de a depăși limite, Baumgartner era descris de apropiați ca fiind un om echilibrat, loial și generos. De-a lungul carierei sale, a acumulat nu doar recorduri și aplauze, ci și respectul sincer al celor care l-au cunoscut personal.

Ce imagini a publicat Mihaela Rădulescu

Pierderea lui Baumgartner a lăsat un gol imens nu doar în rândul comunității internaționale a sporturilor extreme, ci și în viața celor apropiați. Printre cei profund afectați se numără și Mihaela Rădulescu, care i-a fost parteneră de viață timp de peste un deceniu. Relația lor, deși ținută departe de luminile reflectoarelor, a fost una solidă, discretă și de o profunzime rară. Cei doi au fost văzuți adesea împreună în călătorii, la competiții sau în momente de relaxare, mereu zâmbitori și conectați.

La trei săptămâni de la pierderea partenerului său de viață, sportivul de renume internațional Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu a ales să împărtășească cu urmăritorii săi un moment profund emoționant. Vedeta a publicat un videoclip inedit, surprins într-una dintre escapadele lor împreună, care oferă o fereastră rară către intimitatea și complicitatea cuplului.

În imagini, cei doi apar într-o mașină, zâmbind larg, în timp ce Mihaela cântă și râde alături de Felix pe ritmurile melodiei „Walking in the Sunshine” de Roger Miller. Clipul, simplu, dar plin de căldură, reflectă fericirea sinceră și legătura profundă ce i-a unit de-a lungul celor peste zece ani de relație.

„Mergând prin soare… Zâmbește ca și cum nu ar fi nimic în neregulă… Gândește-te la vremurile bune… ”

L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine.

Țintește spre acest gen de iubire, țintește să cânți mereu împreună, țintește spre acel lucru care contează cel mai mult în viața oricui – DRAGOSTEA pentru cel cu care îți împarți viața. Acesta este cel mai simplu mod spre fericire. Uneori unii prieteni, străinii, chiar și familia nu vor avea niciodată parte de asta. Dar asigură-te că nu-ți va păsa niciodată de ce cred alții. Asigurați-vă că continuați să cântați, să vă distrați, să vă construiți o viață împreună și să păstrați acea iubire vie O voi face, pentru tot restul călătoriei mele. Acest om perfect merita toata dragostea si respectul pe care l-a aratat TUTUROR, inclusiv celor care nu l-au inteles niciodata. Voi lupta pentru tine iubirea mea Cum am făcut întotdeauna. Cum ai făcut mereu pentru mine. Și voi fi alături de fiecare dintre prietenii mei uimitori și prietenii tăi uimitori care au fost alături de mine, din respect și dragoste pentru TINE și pentru povestea noastră de dragoste reală, puternică și unică. Va urma.”, a transmis Mihaela.

