Ce au descoperit anchetatorii pe camera video a lui Felix Baumgartner. Imaginile par să complice și mai mult ancheta

S-a aflat ce au descoperit anchetatorii pe camera video a lui Felix Baumgartner! Un detaliu important a ieșit la iveală! Imaginile par să complice și mai mult cazul tragic! Ce s-a întâmplat în timpul zborului? Iată despre ce este vorba! Vă prezentăm cele mai noi informații!

Au apărut primele informații importante obținute de la camera atașată de corpul lui Felix Baumgartner, însă acestea par să complice și mai mult ancheta privind tragedia suferită de faimosul sportiv. Presa dezvăluie că în timpul zborului fatidic, camera nu a mai înregistrat sunete, semn că motorul parapantei s-ar fi oprit brusc în aer.

Autoritățile investighează dacă a fost vorba despre o defecțiune tehnică sau o oprire manuală. În plus, anchetatorii cercetează și motivul pentru care parașuta de urgență nu a fost activată, deși aceasta nu prezenta semne de deteriorare sau încurcări.

Din primele concluzii, se pare că pe parapanta monitorizată fusese instalată o cameră de filmare destinată să surprindă imagini din spate. Această cameră a ajuns, din motive încă neclare, în zona elicei, provocând blocajul și, implicit, prăbușirea aripii. În aceste condiții, Felix Baumgartner a încercat să folosească parașuta de rezervă, însă altitudinea era deja prea mică pentru a permite funcționarea eficientă a sistemului, astfel impactul cu solul a fost inevitabil.

Nu putem să nu aducem în discuție faptul că medicul care l-a resuscitat a descris căzătura ca fiind extrem de rapidă și violentă, sportivul părând să nu fi reacționat în timpul prăbușirii. Specialistul și-a dat seama despre cine era vorba în momentul în care a auzit la radio.

„Abia atunci, la radio, mi-am dat seama că Felix Baumgartner era omul pe care am încercat eu să-l salvez. La radio spuneau că e vorba de o posibilă problemă medicală. Asta am bănuit și eu când am văzut ce s-a întâmplat. S-a prăbușit ca o rachetă. Părea că nu a reacționat deloc în timpul căderii”, a declarat medicul de pe ambulanță, conform Prosport.