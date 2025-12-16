Acasă » Știri » Mara Bănică, avertizată cu trei zile înainte de moartea Rodicăi Stănoiu: ”Vrea să o ucidă”

De: Anca Chihaie 16/12/2025 | 07:32
Mara Bănică, avertizată cu trei zile înainte de moartea Rodicăi Stănoiu/foto: social media

Deschiderea unui dosar de moarte suspectă în cazul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, a readus în atenția publică o serie de informații și contexte apărute în spațiul public imediat după decesul acesteia. Cazul a generat interes major atât prin statutul persoanei decedate, cât și prin circumstanțele neclare ale ultimelor sale luni de viață. Iată ce a transmis Mara Bănică!

Rodica Stănoiu a murit la data de 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Decesul a fost urmat de o înmormântare discretă, organizată două zile mai târziu. Evenimentul funerar a stârnit nemulțumirea unor apropiați ai fostului ministru, care au semnalat lipsa unei slujbe religioase și au ridicat semne de întrebare legate de modul în care au fost gestionate ultimele sale dorințe. Aceste aspecte, alături de informații apărute ulterior, au contribuit la suspiciunile privind circumstanțele morții.

În ultimele luni de viață, Rodica Stănoiu ar fi fost din ce în ce mai izolată de cercul său de cunoscuți. Apropierea de un bărbat mult mai tânăr, cu o diferență de vârstă de aproximativ 50 de ani, a fost menționată ca un posibil factor care ar fi influențat relațiile sale sociale. Potrivit acestor informații, comunicarea cu fosta ministră ar fi devenit dificilă, iar contactul direct ar fi fost limitat, ceea ce a alimentat îngrijorările celor din jur.

Un element care a atras atenția opiniei publice a fost reacția jurnalistei Mara Bănică, care a făcut o postare pe rețelele sociale după aflarea veștii privind deschiderea anchetei. Aceasta a subliniat o coincidență temporală legată de o discuție purtată cu câteva zile înainte de deces, discuție în care fusese menționată situația personală a Rodicăi Stănoiu și relația acesteia cu un partener mult mai tânăr. Convergența dintre momentul acelei conversații și data morții a fost percepută ca fiind neobișnuită, contribuind la amplificarea interesului public față de caz.

„Înțeleg că Parchetul a deschis, până la urmă, un dosar de moarte suspectă.

Ce coincidență stranie: pe 1 decembrie, Monica Tatoiu îmi povestea cum doamna Stănoiu a căzut în ghearele unuia mai tânăr cu 50 de ani, care încearcă să o ucidă. Trei zile mai târziu, Rodica Stănoiu murea’, a transmis jurnalista, pe pagina de Facebook.

CITEȘTE ȘI: Obiectul pe care prietenele Rodicăi Stănoiu i l-au pus în sicriu. A lăsat cu limbă de moarte

Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: ”Este moștenitor legal”

