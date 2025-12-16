Acasă » Știri » Farmacii non-stop deschise în București, de Crăciun și Revelion. Lista completă

De: Andreea Stăncescu 16/12/2025 | 11:01
Unde vei găsi farmacii deschise în București / Sursa foto: Freepik

Pe măsură ce românii se pregătesc pentru sărbătorile de iarnă, cumpărături, cadouri și întâlniri cu cei dragi devin pe primul plan. Totuși, în agitația acestor zile festive, nu este exclus să apară nevoia de un medicament sau de produse pentru sănătate la care nu te-ai gândit din timp.

În perioada sărbătorilor de iarnă, agitația este la cote maxime, iar mulți români se pot trezi că au nevoie de un medicament sau de produse farmaceutice la care nici nu s-au gândit din timp. Pentru a evita situațiile neplăcute, este important să știi care farmacii rămân deschise în aceste zile. Astfel, lista de mai jos include toate unitățile care vor fi disponibile non-stop în timpul Crăciunului și Revelionului, asigurând acces rapid la tratamente și produse necesare.

Ce farmacii vor fi deschise de Crăciun și Revelion

În fiecare sector al Bucureștiului se vor găsi farmacii deschise în perioada sărbătorilor de iarnă, oferind acces rapid la medicamente și produse de primă necesitate. Cele mai multe unități sunt concentrate în sectorul 1, ceea ce face mai ușor pentru locuitori și vizitatori să găsească rapid o farmacie deschisă.

Help Net 15, sector 1, Bd. Ion Mihalache, nr. 92, bl. 44A2, parter
Help Net 53, sector 1, Str. Lt. Av. Radu Beller, nr. 3-7
Farmacia M, sector 1, Str. Piatra Morii, nr. 17
Farmacia Santia Victoriei, sector 1, Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 30-32
Farmacia Catena, sector 1, Bd. Ion Mihalache, nr. 70-82
Help Net 4, sector 2, Șos. Mihai Bravu, nr. 128, bl. D24
Farmacia Farmadex, sector 2, Șos. Pantelimon, nr. 291, bl. 9
Farmacia Dami Mar Prodexim, sector 2, Șos. Colentina, nr. 26
Farmacia Pharma Care, sector 2, Șos. Ștefan cel Mare, nr. 8, bl. 18B
Dona 101, sector 3, Str. Liviu Rebreanu, nr. 13 A, bl. 20
Farmacia Pharma Care, sector 4, Șos. Berceni, nr. 25, bl. 38
Farmacia Catena, sector 5, Calea Rahovei, nr. 322
Help Net 46, sector 6, Bd. Drumul Taberei, nr. 44, complex comercial

×