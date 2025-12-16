Acasă » Știri » Program LIDL de Crăciun 2025. Când va fi închis magazinul în perioada 24-25-26 decembrie

Program LIDL de Crăciun 2025. Când va fi închis magazinul în perioada 24-25-26 decembrie

De: Irina Vlad 16/12/2025 | 10:09
Românii se pregătesc intens pentru sărbătorile de iarnă, iar mesele de Crăciun și Revelion ocupă un loc central în planurile multora. Tocmai de aceea, programul marilor lanțuri de supermarketuri devine extrem de important în această perioadă, pentru a evita situațiile neplăcute și drumurile făcute în zadar. În fiecare an, în preajma Crăciunului, magazinele sunt luate cu asalt, iar rafturile se golesc rapid, mai ales la produsele de bază și la cele tradiționale pentru masa festivă.

Lidl, unul dintre cele mai frecventate lanțuri de magazine din România, a anunțat modificări importante de program în perioada sărbătorilor. Astfel, magazinele Lidl vor fi închise în prima și a doua zi de Crăciun, pe 25 și 26 decembrie, dar și pe 1 ianuarie, motiv pentru care românii sunt sfătuiți să își facă din timp cumpărăturile necesare pentru masa festivă de Crăciun, dar și pentru petrecerea de Revelion.

Când poți merge la Lidl în perioada sărbătorilor

Decizia vine în contextul respectării zilelor legale de sărbătoare și pentru a oferi angajaților timp liber alături de familie. Pentru a evita aglomerația de ultim moment și drumurile inutile, reprezentanții companiei recomandă clienților să țină cont de programul anunțat și să își planifice cumpărăturile din timp. Zilele dinaintea Crăciunului sunt cunoscute pentru cozile lungi și traficul intens din jurul magazinelor, iar o bună organizare poate face diferența.

Program LIDL în perioada sărbătorilor de iarnă 15-23 decembrie 2025:

  • 15-23 decembrie 2025: 07:00 – 22:00
  • 24 decembrie (Ajunul Crăciunului): 07:00–28:00
  • 25 -26 decembrie (prima și a doua zi de Crăciun): 07:00-18:00
  • 25 decembrie: magazinele Lidl vor fi închise
  •  27-30 decembrie 2025: 07:00-22:00
  • 31 decembrie (Ajunul Anului Nou): 07:00-18:00
  • 1 ianuarie 2026: închis
  • 2 ianuarie 2026: 10:00-18:00
Reprezentanții Lidl le reamintesc clienților că programul poate suferi mici variații în funcție de locație, motiv pentru care este recomandată verificarea orarului magazinului din zona de domiciliu. Organizarea din timp a cumpărăturilor rămâne cea mai sigură soluție pentru sărbători liniștite, fără stres și fără surprize neplăcute.

În această perioadă, retailerii se așteaptă la un număr mare de clienți, iar planificarea atentă a cumpărăturilor ajută la economisirea timpului și evitarea stresului specific sărbătorilor.

