Doliu în lumea medicală din România. Șerban Constantin, chirurg pediatru, a murit

De: Irina Vlad 16/12/2025 | 13:18
Este doliu în comunitatea medicală din România! Șerban Constantin, renumitul chirurg pediatru de la Spitalul Clinic de Urgență pentru copii din Brașov, lăsând în urmă o durere apăsătoare.

Șerban Constantin, medic anestezist și șef al Secției ATI a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, a murit în noapte de luni spre marți (15-16 decembrie 2025). Vestea decesului său a fost făcută publică de colegii săi, reprezentanții instituției clinice.

Medicul pediatru va rămâne în amintirea pacienților ca un chirurg dedicat celor mici, un profesionist, responsabil și riguros, cu un respect nemărginit pentru cei mai vulnerabili pacienți, dar în special și pentru viață. Moartea renumitului chirurg vine la scurt timp de la trecerea în neființă a medicului Marius Tecău, o altă figură importantă în lumea medicală din Brașov.

”Într-o tăcere apăsătoare, echipa Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii anunță despărțirea de domnul Dr. Șerban  Constantin, medic chirurg pediatru, a cărui activitate profesională a fost marcată de dăruire, responsabilitate și respect pentru viață.

Plecarea sa lasă un gol important nu doar în comunitatea medicală, ci și în rândul celor care l-au cunoscut și apreciat. Pentru pacienți, a fost un medic dedicat, pentru colegi, un profesionist echilibru și un reper de seriozitate și rigoare profesională.

De-a lungul carierei sale, Dr. Șerban Constantin a ales să își exercite profesia în slujba celor mai vulnerabili pacienți-copii. Prin munca sa a contribuit la salvarea și îngrijirea multor copii și a oferit acestora sprijin și speranță în momente dificile.

Ne rămân recunoștința și respectul pentru activitatea sa, precum și datoria de a-i cinsti memoria. Transmiem sincere condoleanțe familiei îndoliate, colegilor și tuturor celor care îi simt lipsa. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, au transmis oficialii Spitalului de Urgență pentru Copii Brașov.

