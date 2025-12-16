Andreea Esca vorbește despre cum celebritatea ei i-a afectat pe Alexia și Aris: „Au fost nevoiți”

Majoritatea copiilor de vedete resimt faima părinților. Este și cazul Alexiei Eram și a lui Aris. Andreea Esca a vorbit despre cei doi și despre cum i-a influențat celebritatea. Toate detaliile în articol.

Andreea Esca este cea mai cunoscută și iubită prezentatoare de la noi, iar acest lucru s-a resimțit și asupra copiilor ei. Alexia Eram și Aris și-au făcut intrarea în lumea publică cu ajutorul faimei mamei lor, dar au simțit și dezavantajele acestui aspect.

Andreea Esca vorbește despre cum celebritatea ei i-a afectat pe Alexia și Aris

Alexia Eram și Aris au reușit la rândul lor să se facă iubiți de oameni și să își câștige locurile în lumea publică. Cu toate că faima Andreei Esca a venit cu multe avantaje pentru ei, știrista mărturisește că cel mai mare dezavantaj a fost legat de faptul că ambii au fost nevoiți să muncească mai mult pentru a reuși să se ”desprindă” de numele mamei lor.

Astfel, pentru a nu fi amintiți doar drept copiii Andreei Esca, Alexia și Aris au fost nevoiți să depună efort dublu și să demonstreze de ce sunt capabili.

„Desigur că i-a «amprentat» celebritatea mea. Au avut multe avantaje, dar și dezavantaje. Au fost nevoiți să muncească mult mai mult ca să nu se spună despre ei că au reușit ceva doar pentru că sunt copiii lui… Dar poate că asta a fost și bine. Au învățat repede cum e cu gura lumii și au fost motivați să-și depășească limitele. Altfel, când erau copii, eu eram doar mama lor, care avea un serviciu despre care putea să vorbească toată lumea.”, a spus Andreea Esca pentru viva.ro.

