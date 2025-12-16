Acasă » Știri » Andreea Esca vorbește despre cum celebritatea ei i-a afectat pe Alexia și Aris: „Au fost nevoiți”

Andreea Esca vorbește despre cum celebritatea ei i-a afectat pe Alexia și Aris: „Au fost nevoiți”

De: Denisa Iordache 16/12/2025 | 15:01
Andreea Esca vorbește despre cum celebritatea ei i-a afectat pe Alexia și Aris: „Au fost nevoiți”
Andreea Esca vorbește despre cum celebritatea ei i-a afectat pe Alexia și Aris

Majoritatea copiilor de vedete resimt faima părinților. Este și cazul Alexiei Eram și a lui Aris. Andreea Esca a vorbit despre cei doi și despre cum i-a influențat celebritatea. Toate detaliile în articol. 

Andreea Esca este cea mai cunoscută și iubită prezentatoare de la noi, iar acest lucru s-a resimțit și asupra copiilor ei. Alexia Eram și Aris și-au făcut intrarea în lumea publică cu ajutorul faimei mamei lor, dar au simțit și dezavantajele acestui aspect. 

Andreea Esca vorbește despre cum celebritatea ei i-a afectat pe Alexia și Aris

Alexia Eram și Aris au reușit la rândul lor să se facă iubiți de oameni și să își câștige locurile în lumea publică. Cu toate că faima Andreei Esca a venit cu multe avantaje pentru ei, știrista mărturisește că cel mai mare dezavantaj a fost legat de faptul că ambii au fost nevoiți să muncească mai mult pentru a reuși să se ”desprindă” de numele mamei lor. 

Astfel, pentru a nu fi amintiți doar drept copiii Andreei Esca, Alexia și Aris au fost nevoiți să depună efort dublu și să demonstreze de ce sunt capabili. 

Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse...
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026

„Desigur că i-a «amprentat» celebritatea mea. Au avut multe avantaje, dar și dezavantaje. Au fost nevoiți să muncească mult mai mult ca să nu se spună despre ei că au reușit ceva doar pentru că sunt copiii lui… Dar poate că asta a fost și bine. Au învățat repede cum e cu gura lumii și au fost motivați să-și depășească limitele. Altfel, când erau copii, eu eram doar mama lor, care avea un serviciu despre care putea să vorbească toată lumea.”, a spus Andreea Esca pentru viva.ro.

CITEȘTE ȘI:

TOP 10 | Cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Cine sunt vedetele care au „uitat” să se despartă

Andreea Esca a dat lovitura de Crăciun! Cât costă o noapte de cazare în vilele de la Porumbacu de Sus

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum petrece Cristina Cioran sărbătorile fără Alex Dobrescu. Vedeta are planuri mari pentru Revelion: „Bagaje de luat pentru 4 persoane”
Știri
Cum petrece Cristina Cioran sărbătorile fără Alex Dobrescu. Vedeta are planuri mari pentru Revelion: „Bagaje de luat pentru 4 persoane”
Produsul de Crăciun al cărui preț a crescut enorm înainte de Sărbători. Costă 491 lei în supermarketurile din România
Știri
Produsul de Crăciun al cărui preț a crescut enorm înainte de Sărbători. Costă 491 lei în supermarketurile din…
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
Mediafax
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și...
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Gandul.ro
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază...
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Adevarul
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții...
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Mediafax
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Parteneri
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
Click.ro
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când...
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
Digi 24
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor.ro
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă...
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
go4it.ro
Cea mai așteptată sculă PARKSIDE fără fir revine la Lidl. Idei de cadouri pentru meșteri
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Gandul.ro
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum petrece Cristina Cioran sărbătorile fără Alex Dobrescu. Vedeta are planuri mari pentru Revelion: ...
Cum petrece Cristina Cioran sărbătorile fără Alex Dobrescu. Vedeta are planuri mari pentru Revelion: „Bagaje de luat pentru 4 persoane”
Produsul de Crăciun al cărui preț a crescut enorm înainte de Sărbători. Costă 491 lei în supermarketurile ...
Produsul de Crăciun al cărui preț a crescut enorm înainte de Sărbători. Costă 491 lei în supermarketurile din România
Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale!
Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale!
Imaginea durerii de la înmormântarea lui Marco, tânărul de 18 ani găsit mort de mama sa. Zeci de ...
Imaginea durerii de la înmormântarea lui Marco, tânărul de 18 ani găsit mort de mama sa. Zeci de oameni au dat năvală în cimitirul din Timișoara
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 17 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
Concurentul de la Survivor 2026 care i-a spus fiicei să îl facă bunic: „Ori se hotărăște să ...
Concurentul de la Survivor 2026 care i-a spus fiicei să îl facă bunic: „Ori se hotărăște să îmi facă nepoți, ori îmi fac eu niște copii”
Vezi toate știrile
×