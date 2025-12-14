Acasă » Știri » TOP 10 | Cele mai longevive cupluri din showbizul românesc. Cine sunt vedetele care au „uitat” să se despartă

De: Irina Vlad 14/12/2025 | 10:35
Până să se lanseze ”moda” divorțurilor pe bandă rulantă, în showbizul românesc deja se formaseră cele mai  longevive cupluri de vedete. Au ținut strâns cu dinții de căsnicia lor și au reușit să treacă peste momentele critice din relație. Cine sunt vedetele care au „uitat” să se despartă?

Potrivit datelor oficiale din 2024, în medie, 55 de cupluri se despart oficial în fiecare zi. Despărțirile au avut loc după mai puțin de 10 ani de conviețuire. O ”mână” de vedete din România au reușit să demonteze toate statisticile, fiind vizibile pentru durabilitatea lor.

În ciuda presiunii publice și ale întâmplărilor neprevăzute de-a lungul căsniciei, cele mai longevive cupluri din showbizul românesc au transformat relația amoroasă într-un proces continuu de creștere și evoluție, de ambele părți. Indiferent de greutăți, divorțul nu a fost niciodată o soluție pentru ei, iar acest principiu a fost adoptat de următoarele cupluri de vedete.

Cele mai longevive cupluri din showbizul românesc

  • Cuplu de vedete: Mircea Geoană și Mihaela
  • Anul căsătoriei/începutului relației: 1995 (căsătorie)
  • Durata (aproximativă în 2025): Peste 30 de ani

 

  • Cuplu de vedete: Andreea Esca și Alexandre Eram
  • Anul căsătoriei/începutului relației: 1998 (începutul relației)
  • Durata (aproximativă în 2025): Peste 27 de ani

 

  • Cuplu de vedete: Dana Nălbaru și Dragoș Bucur
  • Anul căsătoriei/începutului relației: 2005 (căsătorie)
  • Durata (aproximativă în 2025): Peste 20 de ani

 

  • Cuplu de vedete: Daniel Buzdugan și Monica
  • Anul căsătoriei/începutului relației: 2003 (căsătorie)
  • Durata (aproximativă în 2025): Peste 22 de ani

 

  • Cuplu de vedete: Cabral și Andreea Ibacka
  • Anul căsătoriei/începutului relației: 2007 (începutul de relație)
  • Durata (aproximativă în 2025): Peste 18 ani

 

  • Cuplu de vedete: Adelina Chivu şi Cristi Chivu
  • Anul căsătoriei/începutului relației: 2008 (căsătorie)
  • Durata (aproximativă în 2025): Peste 17 ani

 

  • Cuplu de vedete: Cătălin Măruță și Andra
  • Anul căsătoriei/începutului relației: 2008 (căsătorie)
  • Durata (aproximativă în 2025): Peste 17 ani

 

  • Cuplu de vedete: Simona Gherghe și Răzvan
  • Anul căsătoriei/începutului relației: 2013 (începutul relației)
  • Durata (aproximativă în 2025): Peste 12 ani

 

  • Cuplu de vedete: Lili Sandu și Silviu Ṭolu
  • Anul căsătoriei/începutului relației: 2016 (începutul relației)
  • Durata (aproximativ în 2025): Peste 9 ani

