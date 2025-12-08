Acasă » Știri » Fotbalistul care a mers la divorț cu lista amanților soției sale! S-a făcut de râs la tribunal, dar a enumerat toți bărbații celebri cu care a fost înșelat

Fotbalistul care a mers la divorț cu lista amanților soției sale! S-a făcut de râs la tribunal, dar a enumerat toți bărbații celebri cu care a fost înșelat

De: David Ioan 08/12/2025 | 11:58
Fotbalistul care a mers la divorț cu lista amanților soției sale! S-a făcut de râs la tribunal, dar a enumerat toți bărbații celebri cu care a fost înșelat
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Procesul de divorț dintre fotbalistul Mauro Icardi, în vârstă de 32 de ani, și impresara Wanda Nara, de 38 de ani, a debutat cu o primă înfățișare tensionată.

Atacantul argentinian s-a prezentat la tribunal cu o listă de nume ale unor bărbați despre care susține că ar fi avut relații cu soția sa, în timpul mariajului lor.

Acuzaţii incendiare în divorțtul dintre Mauro şi Wanda

Conflictul dintre cei doi continuă să se intensifice. Wanda Nara solicită custodia celor două fiice pe care le are împreună cu Icardi și o pensie alimentară consistentă, în valoare de 500.000 de euro. Disputa juridică se anunță una de durată, având în vedere acuzațiile reciproce și tensiunile dintre foștii parteneri.

mauro icardi
Mauro Icarci și Wanda Nara/ sursă foto: Instagram

Potrivit publicației Tribuna.com, pe lista prezentată de Icardi apar nume sonore. Printre acestea se află rapperul L-Gente, cu care Wanda Nara a recunoscut că a avut o relație, dar numai după separarea oficială de fotbalist. În plus, lista ar include și fotbaliștii Keita Balde și Federico Fazio.

Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Wanda Nara a confirmat că a avut o legătură cu Keita Balde, însă a subliniat că aceasta s-a produs după despărțirea de Icardi. În ceea ce îl privește pe Federico Fazio, impresara a negat categoric orice legătură:

„Nu-l cunosc, e o minciună! E prima dată când îi văd fața. Avocatul meu se va ocupa de asta!”.

Despărţire cu scandal după zece ani de căsnicie

Situația s-a complicat și mai mult după ce Mauro Icardi și-a oficializat relația cu actrița China Suarez. Reacția Wandei Nara nu a întârziat să apară, fiind una extrem de dură. Jurnalistul Guido Zaffora, apropiat al impresarei, a dezvăluit cuvintele acesteia:

„China Suarez și-a dorit mereu viața mea, iar acum a reușit”.

Relația dintre Mauro Icardi și Wanda Nara a avut încă de la început un caracter controversat. În perioada în care cei doi s-au apropiat, Wanda era căsătorită cu Maxi Lopez, cel mai bun prieten al lui Icardi. Povestea a stârnit un scandal uriaș în lumea fotbalului, deoarece Lopez și Icardi erau colegi de echipă la Sampdoria.

Astfel, divorțul dintre Icardi și Nara nu reprezintă doar o ruptură personală, ci și continuarea unei povești tumultuoase care a început cu un scandal de proporții. Acuzațiile de infidelitate, cererile financiare și implicarea unor nume celebre din muzică și fotbal transformă acest proces într-unul urmărit cu mare interes de presa internațională.

Numărul mare de declarații contradictorii și tensiunile dintre cei doi protagoniști sugerează că lupta juridică va fi una de lungă durată, cu posibile dezvăluiri suplimentare care ar putea să atragă și mai mult atenția publicului.

CITEŞTE ŞI: Divorț-ȘOC în lumea fotbalului! Și-au spus ADIO cu scandal, după 10 ani de căsnicie

Divorț cu mare scandal în sport! Soția fotbalistului, prinsă că i-a cumpărat amantului ROLEXURI + de ce a înșelat

Tags:
Iți recomandăm
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Știri
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Care este echipa de fotbal cu care ține primarul Ciprian Ciucu? „Sunt două cluburi de mare, mare tradiție”
Știri
Care este echipa de fotbal cu care ține primarul Ciprian Ciucu? „Sunt două cluburi de mare, mare tradiție”
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine...
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță la ferma pentru care a părăsit Hollywood
Adevarul
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță...
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului....
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul...
Parteneri
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu
Digi 24
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR,...
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii...
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Party mare în familia Adelei Popescu. Radu Vâlcan a făcut anunțul: „Astăzi am sărbătorit Crăciunul ...
Party mare în familia Adelei Popescu. Radu Vâlcan a făcut anunțul: „Astăzi am sărbătorit Crăciunul în avans”
Una dintre cele mai bogate familii din lume, zguduită de un scandal uriaș. Cine sunt moștenitorii
Una dintre cele mai bogate familii din lume, zguduită de un scandal uriaș. Cine sunt moștenitorii
Cum arată ”cuibușorul de nebunii” în care Rodica Stănoiu se ascundea cu ”puiuțul” mai tânăr ...
Cum arată ”cuibușorul de nebunii” în care Rodica Stănoiu se ascundea cu ”puiuțul” mai tânăr cu 50 de ani. Fosta ministresă ”renăscuse” lângă iubit
Giovanni Becali, despre starea lui Dan Petrescu. Ce spune despre tratamentul pe care îl urmează: „E ...
Giovanni Becali, despre starea lui Dan Petrescu. Ce spune despre tratamentul pe care îl urmează: „E într-o situație mai dificilă”
Acord de 83 de miliarde de dolari, dar și controverse uriașe: O actriță celebră pune tunurile pe ...
Acord de 83 de miliarde de dolari, dar și controverse uriașe: O actriță celebră pune tunurile pe Netflix și HBO Max!
Doliu în lumea muzicală! Phil Upchurch, chitaristul care a scris istorie alături de Michael Jackson, ...
Doliu în lumea muzicală! Phil Upchurch, chitaristul care a scris istorie alături de Michael Jackson, a murit
Vezi toate știrile
×