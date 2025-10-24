Acasă » Știri » Mega scandal amoros! Cum a vrut Wanda Nara să agațe un fotbalist celebru căsătorit! Culmea, îi cunoștea soția

24/10/2025 | 14:39
Foto: Instagram
Enzo Fernandez, vicecăpitanul lui Chelsea, se află în centrul unui scandal amoros de proporții în țara sa natală, Argentina. Fotbalistul s-a trezit într-un triunghi amoros alături de soția sa, Valentina Cervantes, cu care tocmai se împăcase recent și celebra Wanda Nara, fosta parteneră a lui Mauro Icardi.

Wanda Nara este în prezent gazda emisiunii „MasterChef Celebrity” din Argentina, acolo unde concurează și soția mijlocașului, Valentina Cervantes. Potrivit The Sun, Wanda Nara ar fi încercat să îi facă avansuri starului de la Chelsea și i-a trimis un mesaj controversat: “Te-am văzut prin cartier, scrie-mi dacă vrei”, ar fi fost mesajul trimis de fosta parteneră a lui Maura Icardi.

Mai mult decât atât, potrivit aceleiași surse, Enzo Fernandez nu i-ar fi răspuns acesteia, ba chiar, i-ar fi arătat mesajul soției sale, gest care a enervat-o la culme pe Wanda Nara.Valentina Cervantes a mărturisit că știa despre aceste mesaje, dar partenerul său, Enzo, nu i le-a arătat direct: „Am auzit, dar nu am văzut niciun mesaj. Enzo nu mi-a spus nimic. Familia mea mi-a dat veștile, eu nu mă uit la televizor când sunt acasă”, a spus soția lui Enzo Fernandez.

Enzo și Valentina s-au cunoscut în copilărie și au împreună doi copii. Aceștia au trecut printr-o despărțire anul trecut, dar nu au putut sta departe unul de celălalt și s-au împăcat la scurt timp.

Wanda Nara a fost căsătorită cu Maxi Lopez între anii 2008 și 2013. După mariajul cu Maxi Lopez, aceasta s-a căsătorit cu Mauro Icardi. Relația cu atacantul lui Galatasaray a durat zece ani, însă cei doi au divorțat la finalul anului trecut.

