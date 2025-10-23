Acasă » Exclusiv » Lena Enache face “victime” sub ochii soțului! Gabi Enache, martorul multor scene: „Știe ce are acasă”

Lena Enache face “victime” sub ochii soțului! Gabi Enache, martorul multor scene: „Știe ce are acasă”

De: Andreea Archip 23/10/2025 | 23:40
Lena Enache face “victime” sub ochii soțului! Gabi Enache, martorul multor scene: „Știe ce are acasă”
Lena Enache nu poate să treacă neobservată! Nu degeaba este supranumită “cea mai sexy soție de fotbalist! Este conștientă de atuu-urile ei, iar Gabi Enache a fost martorul multor scene în care ochii bărbaților din jur au fixat-o pe Lena. Așa e când nevasta are admiratori! Cum gestionează soția ex fostbalistului de națională genul acesta de situații, dar și cum reacționează soțul ne-a povestit în detaliu Lena în interviul exclusiv pentru CANCAN.RO.

Lena Enache este patroană de cafenea, business de care se ocupă împreună cu Gabi. Cei doi au investit 148.000 de euro și se ocupă îndeaproape de bunul mers al lucrurilor. Nu o dată, Lena a fost confundată cu o simplă angajată, întrucât muncește cot la cot cu colegele ei. Admiratori are și la locul de muncă, chiar dacă soțul este prin preajmă.

Lena Enache: „Știe ce are acasă și e liniștit. Nu-i convine de cele mai multe ori”

CANCAN.RO: Deși ești măritată, tot atragi atenția admiratorilor. Practic nu poți să treci neobservată. Recent paparazzii CANCAN au surprins o astfel de de situație.

Lena Enache: Am fost și eu ca omul la farmacie să cumpăr medicamente și, da, într-adevăr s-a întâmplat să intre cineva în vorbă cu mine. Dar l-am salutat drăguț și i-am spus că sunt căsătorită și nu este momentul și cazul și așa mai departe.

Cum să mă simt? De cele mai multe ori, sincer, nu văd. Adică eu îmi văd de drumul meu, nu mă uit stânga-dreapta: cine se uită la mine, cine nu se uită, din ce parte primesc admirație. Nu sunt curioasă.

Lena Enache nu poate să treacă neobservată

CANCAN.RO: Soțul ce zice? Știe că ești o femeie frumoasă și că întorc bărbații capul după tine.

Lena Enache: Soțul ce să spună? Îți dai seama că nu este tocmai totuna, dar știe ce are acasă și e liniștit. Nu-i convine de cele mai multe ori. Îți dai seama, lucrul ăsta se întâmplă și în cafenea. Vin bărbați și uneori nu știu că eu sunt proprietara. Sunt colegă cu colegii mei din cafenea pentru că lucrăm cot la cot și se mai uită așa și Gabi vede, dar acceptă situația.

CANCAN.RO: Are momente când este gelos?

Lena Enache: Nu prea are.

Lena Enache: „În jur de 148.000 de euro s-au investit până acum în această locație”

CANCAN.RO: Apropo de cafenea, am văzut că te implici inclusiv la capitolul curățenie.

Lena Enache: Normal, sunt fata bună la toate. Intru și în bucătărie, dăm și cu mopul, facem de toate. Atunci când este afacerea ta, mi se pare normal să pui osul la treabă. De la laborator am avansat și am făcut cafenea bistro. Este deschisă de 6 luni.

CANCAN.RO: Cât ai investit în acest business și în cât timp preconizezi că îți recuperezi banii?

Lena Enache: Nu mi-am făcut calcule de a recupera. În jur de 148.000 de euro s-au investit până acum în această locație.

CANCAN.RO: Te ajută și soțul?

Lena Enache: Da, suntem amândoi. De dimineață până seara ne găsiți la cafenea. Câteodată pe el mai mult decât pe mine, că eu mai am și evenimente și mai plec, mai fug. Dar el este tot timpul acolo, de dimineață până seara. Noi deschidem, noi închidem. Sau invers: el închide, el deschide.

CANCAN.RO: Cu copiii cine vă ajută?

Lena Enache: Foarte rar bunicii când nu mai putem. La două – trei săptămâni îi ducem la Pitești la părinții lui Gabi sau în vacanță câte o săptămână. În rest, noi suntem și cu copiii. Edan, cel mic, locuiește cu noi. Sofia, fiind la liceu, vine în câte un weekend. E mai complicat cu ea. Dar de la anul merge la facultate, nu-mi vine să cred.

CANCAN.RO: Spre ce se va îndrepta?

Lena Enache: Acum alege între: psihologie, drept, actorie chiar. Doar că, la un moment dat, eu i-am tăiat așa cumva aripile legat de actorie și acum se gândește de două ori înainte când vine vorba de actorie: dacă să meargă în direcția asta.

CANCAN.RO: Dar de ce zici că i-ai tăiat aripile?

Lena Enache: Pentru că am văzut că este foarte multă muncă în spate și nu este plătită așa cum merită această meserie.

CANCAN.RO: Sofia locuiește cu tatăl ei?

Lena Enache: Nu, locuiește singură. Tatăl ei antrenează echipa din Vâlcea de handbal feminin și locuiește singură. Este ca o pregătire pentru ea, pentru că la anul urmează să plece la Londra sau în Italia. Tot ea va alege și este ca o pregătire pentru ea să vadă cum se va descurca atunci când este singură.

Foto: Instagram

NU RATA: Nevasta EX-fotbalistului de Naţională, abordată de un „şmecheraş” cu BMW: a coborât geamul şi… Lena Enache l-a lăsat cu gura căscată, chiar şi nemachiată!

CITEȘTE ȘI: Ce afacere are Lena Enache, de fapt. Soția lui Gabi este ‘Bubulina Gospodina’

