CANCAN prezintă, în exclusivitate în România, scandalul uriaș care zguduie familia Arnault, clanul care controlează imperiul LVMH – stăpânii Franței. O luptă explozivă pentru moștenire, bani și putere amenință să dezintegreze cea mai bogată dinastie europeană.

CANCAN a scris despre începuturile amețitoare ale dinastiei Arnault: povestea inginerului Bernard, transformat în „Terminatorul” industriei franceze după ce a smuls din ruinele Boussac perla Dior și a ridicat peste ea un imperiu de lux fără egal. Cu o viziune rece și o ambiție feroce, Arnault a câștigat războaiele corporatiste ale anilor ’80, a pus stăpânire pe LVMH, iar timp de patru decenii a remodelat definitiv conceptul de bogăție, glamour și putere la nivel mondial.

Dar, dincolo de sclipirea podiumurilor și de cifrele amețitoare, în centrul imperiului Luxului se află o problemă care nu poate fi rezolvată decât cu bani sau și mai mulți bani! Succesiunea. Iar acum, când Bernard Arnault se apropie de 80 de ani, cei cinci copii ai săi,crescuți în elita mondială, antrenați din copilărie pentru a prelua tronul – devin protagoniștii unui scandal care riscă să rupă dinastia în două.

Acum să îi cunoaștem pe moștenitori. Nu cum apar ei în reviste glossy, ci așa cum sunt văzuți în interiorul imperiului: competitori, aliați, rivali – și uneori dușmani.

Delphine Arnault – Prințesa de oțel, primul moștenitor al Imperiului Dior

Delphine Arnault, născută în 1975, este cea mai mare dintre copii și femeia care, potrivit multor analiști, ar avea cele mai mari șanse să conducă LVMH după tatăl ei. Educația sa este impecabilă: EDHEC Business School, London School of Economics, McKinsey – un traseu care anunța deja un destin corporatist de nivel înalt.

Intrarea ei în imperiul familiei la începutul anilor 2000 a fost marcată de o ascensiune constantă: de la rolul comercial la Dior, până la funcția de Director Executiv Adjunct la Louis Vuitton, unde a fost responsabilă pentru redefinirea ADN-ului unui brand cu o identitate complexă. A fost prima femeie și cea mai tânără persoană admisă în boardul LVMH, în 2003 – un moment simbolic într-o industrie dominată de bărbați.

În 2023, numirea ei ca CEO al Christian Dior Couture a confirmat statutul său: nu doar fiică de miliardar, ci un lider respectat, temut și admirat. Delphine controlează una dintre cele mai puternice case de modă din lume, gestionează bugete gigantice, influențează trenduri globale și decide destinele designerilor de top. Pentru mulți, ea este imaginea moștenitorului natural al lui Bernard. Dar, dinastia Arnault nu se reduce la un singur nume!

Antoine Arnault – Strategul Imaginii-Ministrul Propagandei în imperiul LVMH

Antoine, născut în 1977, este primul fiu și omul pe care Bernard îl pune în față atunci când trebuie protejată imaginea gigantului LVMH. Educația sa internațională – HEC Montréal, INSEAD – i-a deschis drumul către departamentul de comunicare Louis Vuitton, unde a orchestrat campanii revoluționare precum „Core Values”, transformând LV într-un simbol global al aspirației și puterii.

În 2011, a preluat conducerea Berluti, pe care a transformat-o radical, extinzând-o dintr-un brand de pantofi într-o casă completă de modă masculină.

În paralel, a devenit președintele Loro Piana, un alt nume-fanion al luxului italian. Din 2018, este responsabil de imaginea și comunicarea întregului conglomerat, practic politicianul din interiorul imperiului – omul care vorbește când ceilalți trebuie să tacă.

Antoine este și CEO al Christian Dior SE, holdingul prin care familia controlează LVMH, ceea ce îl poziționează ca un jucător central în ecuația succesiunii. Mulți îl văd drept principalul reprezentant al „generației întâi” în lupta cu frații mai mici din a doua căsătorie a lui Bernard Arnault.

Alexandre Arnault – Prințul digital, Maestrul luxului milenial!

Alexandre, născut în 1992, este primul dintre cei trei fii ai lui Bernard și ai celei de-a doua soții, pianista Hélène Mercier. Sofisticat, strategic, conectat la cultura pop și la tehnologie, el este considerat motorul inovației în imperiu.

Cu studii la Télécom ParisTech și École Polytechnique, Alexandre s-a remarcat repede prin abilitatea de a vedea potențial în branduri pe care alții le considerau stagnante. La doar 25 de ani, a devenit co-CEO la Rimowa, transformând valizele de aluminiu într-un obiect de cult pentru generația Instagram prin colaborări cu Supreme și Off-White.

În 2021, a fost mutat în New York ca Vicepreședinte al Tiffany & Co., unde a orchestrat una dintre cele mai spectaculoase rebranduiri din istoria companiei. Campaniile cu Beyoncé, Jay-Z, Hailey Bieber au rescris regulile marketingului de lux.

În 2024, a fost numit la conducerea Moët Hennessy, divizia strategică de vinuri și spirtoase – o responsabilitate uriașă, care îl transformă într-un candidat real pentru tronul LVMH. Tehnologia, branding-ul digital și agresivitatea strategică îl fac o figură centrală în tabăra fraților mai tineri.

Frédéric Arnault – Geniul matematic, Mozartul ceasurilor din LVMH

Frédéric, născut în 1995, este copilul-minune al familiei. Cu studii la École Polytechnique, specializat în matematică aplicată și inteligență artificială, a intrat în imperiu ca expert în tehnologie la TAG Heuer, unde a revoluționat segmentul smartwatch. În 2020, la doar 25 de ani, devine CEO al TAG Heuer – un succes uriaș într-o industrie dominată de tradiție și senioritate. A repoziționat brandul, a adus inovație tehnologică și a mutat TAG într-o zonă modernă, apreciată de publicul tânăr.

Promovat în 2024 ca CEO al LVMH Watches, a coordonat Hublot, Zenith și TAG Heuer. În 2025, a fost mutat la conducerea Loro Piana, cel mai profitabil segment al imperiului – semn clar că tatăl său îl pregătește pentru un rol major. Frédéric este calculat, cerebral, perfecționist, iar în culise este considerat unul dintre cei mai redutabili actori ai dinastiei.

Jean Arnault – Vizionarul tehnic, Noul geniu al mecanismelor!

Jean, născut în 1998, este cel mai mic, dar și cel mai surprinzător membru al familiei. Cu studii la Imperial College London și MIT, cu stagii la Morgan Stanley și McLaren Racing, Jean este pasionat de inginerie, precizie și inovație.

Intrarea sa în Louis Vuitton în 2021 a coincis cu o resetare completă a diviziei de ceasuri. Jean a făcut ceva ce foarte puțini tineri de 23 de ani ar îndrăzni: a eliminat o mare parte din colecțiile existente și a repoziționat brandul într-o zonă high-end, artizanală, printr-un model de producție în care un singur ceasornicar realizează cap-coadă fiecare piesă.

A creat Louis Vuitton Watch Prize, atrăgând atenția comunității internaționale de orlogerie.

Considerat „inginerul” familiei, Jean este respectat pentru seriozitate și disciplină, iar frații mai mici îl privesc ca pe un aliat natural în lupta lor pentru influență.

În spatele zâmbetelor perfecte și al imperiului de miliarde, familia Arnault ascunde un vulcan gata să erupă. Cinci moștenitori, o singură coroană. Lupta pentru LVMH nu mai este o chestiune de dacă, ci de când și cine va supraviețui. Urmăriți CANCAN pentru noi detalii fascinante.

