Acasă » Știri » Tabel exclusiv pentru bărbați | Ce cadou să îi faci iubitei tale, în funcție de zodia ei și de salariul tău

Tabel exclusiv pentru bărbați | Ce cadou să îi faci iubitei tale, în funcție de zodia ei și de salariul tău

De: Alina Drăgan 08/12/2025 | 14:36
Tabel exclusiv pentru bărbați | Ce cadou să îi faci iubitei tale, în funcție de zodia ei și de salariul tău
Ce cadou să îi faci iubitei tale, în funcție de zodia ei și de salariul tău

Sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar majoritatea românilor deja au pornit în goana după cadouri. La acest capitol bărbații nu sunt, de obicei, prea inspirați, dar nu trebuie să își facă griji. Tot ce au de făcut în acest an este să consulte tabelul de mai jos. Iată ce cadou poți să îi faci iubitei tale, în funcție de zodia ei și de salariul tău. Totul e mult mai simplu acum.

Atunci când vine vorba de cadouri, bărbații nu sunt neapărat inspirați. Însă, de această dată nu trebuie să se chinuie prea mult. Tot ce au de făcut este să stabilească bugetul, în funcție de salariu, și să știe ce zodie este iubita lor. Ideile de cadou le dăm noi.

Ce cadou să îi faci iubitei tale, în funcție de zodia ei și de salariul tău

Ei bine, cei care au iubite născute în zodia Berbecului ar trebui să știe că un cadou ideal înseamnă o experiență de neuitat. Așa că în funcție de buget pot opta pentru una din următoarele variante:

Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
  • Buget redus: un voucher la un perete de escaladă sau o carte despre sport/motivație;
  • Buget mediu: un weekend la munte cu trasee dificile/ experiență de karting;
  • Buget mare: o vacanță de aventură (ex. rafting în străinătate) sau un echipament de snowboard.

Pentru femeile Taur cadourile perfecte trebuie să aducă momente de relaxare și liniște. Ideale sunt și atențiile ce vin din zona accesoriilor:

  • Buget redus: lumânări parfumate de nișă, ciocolată artizanală scumpă, o plantă de interior rară;
  • Buget mediu: o zi de răsfăț total la un spa renumit, o masă la un restaurant cu stele Michelin;
  • Buget mare: o geantă de designer clasică sau o bijuterie din aur masiv, fără pietre.

Femeile din zodia Gemeni sunt guvernate de planeta Mercur, iar ele sunt caracterizate de o curiozitate intelectuală intensă. Cadoul perfect pentru acestea este unul care să le antreneze imaginația și talentele.

  • Buget redus: un stilou de calitate și un carnețel elegant, un puzzle 3D complex;
  • Buget mediu: curs de dezvoltare a unei noi abilități (fotografie, editare video), un ceas inteligent;
  • Buget mare: o scurtă călătorie surpriză cu trenul/avionul într-o capitală europeană.
Tabel exclusiv pentru bărbați

Cei care au o iubită Rac nu trebuie să uite că acestea pun preț pe momentele speciale petrecute în familie sau în doi. Pentru ele contează cadourile de suflet.

  • Buget redus: ramă foto digitală cu amintiri preîncărcate, un halat de casă de pluș;
  • Buget mediu: o escapadă romantică de weekend la o pensiune liniștită, un set de porțelan de colecție;
  • Buget mare: o piesă de mobilier confortabilă (fotoliu, șezlong) sau un inel de familie (moștenire).

Cei care trebuie să pregătească un cadou pentru o Leoaică trebuie să știe că nu pot scăpa prea ieftin. Nu e vorba neapărat de valoarea cadoului în sine, ci de ideea în care este ambalat.

  • Buget redus: o sticlă de șampanie premium, un abonament la o sală de fitness de lux;
  • Buget mediu: o pereche de pantofi de designer sau un bilet în primul rând la un concert așteptat;
  • Buget mare: O bijuterie statement (cu diamante), o vacanță la o destinație extravagantă.

Atunci când merg să cumpere un cadou pentru iubitele lor, bărbații nu trebuie să își mai facă griji. Tot ce trebuie să știe este zodia partenerei și să aibă tabelul de cadouri la îndemnă.

Horoscop 8 decembrie 2025. Zodia care se desparte de partener

Cele 3 zodii care primesc ajutor divin de Crăciun și Revelion. Acești nativi scapă de problemele financiare!

Tags:
Iți recomandăm
Prima aniversare fără mamă! Fiul Andei, victima lui Emil Gânj, a fost serbat la 5 luni de la tragedie. Ce tort i-au luat rudele
Știri
Prima aniversare fără mamă! Fiul Andei, victima lui Emil Gânj, a fost serbat la 5 luni de la…
Scene incredibile la hotelul Ritz din Londra! Trei activiști au vandalizat bradul de Crăciun din hol
Știri
Scene incredibile la hotelul Ritz din Londra! Trei activiști au vandalizat bradul de Crăciun din hol
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
Mediafax
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din...
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță la ferma pentru care a părăsit Hollywood
Adevarul
Cum s-a transformat visul britanic al lui Ellen DeGeneres într-un coșmar: vedeta renunță...
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului....
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când vor ajunge banii la beneficiari
Mediafax
Veste bună! Sumele pentru unele beneficii sociale, virate în avans de ANPIS. Când...
Parteneri
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu
Digi 24
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR,...
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii...
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Prima aniversare fără mamă! Fiul Andei, victima lui Emil Gânj, a fost serbat la 5 luni de la tragedie. ...
Prima aniversare fără mamă! Fiul Andei, victima lui Emil Gânj, a fost serbat la 5 luni de la tragedie. Ce tort i-au luat rudele
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Detaliile despre derby-ul cu FCSB: răspunsul la întrebarea „a înlocuit ...
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Detaliile despre derby-ul cu FCSB: răspunsul la întrebarea „a înlocuit Rapidul pe Dinamo în topul dușmăniei roș-albaștrilor?”
Scene incredibile la hotelul Ritz din Londra! Trei activiști au vandalizat bradul de Crăciun din hol
Scene incredibile la hotelul Ritz din Londra! Trei activiști au vandalizat bradul de Crăciun din hol
Test de inteligență | Depistați bufnița ascunsă în această imagine!
Test de inteligență | Depistați bufnița ascunsă în această imagine!
Ce salariu va primi Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului. Suma este puțin mai mare decât a viceprimarului
Ce salariu va primi Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului. Suma este puțin mai mare decât a viceprimarului
Scandalul moștenirii Arnault – Cronica războiului care zguduie imperiul LVMH
Scandalul moștenirii Arnault – Cronica războiului care zguduie imperiul LVMH
Vezi toate știrile
×