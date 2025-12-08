Tabel exclusiv pentru bărbați | Ce cadou să îi faci iubitei tale, în funcție de zodia ei și de salariul tău

Sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar majoritatea românilor deja au pornit în goana după cadouri. La acest capitol bărbații nu sunt, de obicei, prea inspirați, dar nu trebuie să își facă griji. Tot ce au de făcut în acest an este să consulte tabelul de mai jos. Iată ce cadou poți să îi faci iubitei tale, în funcție de zodia ei și de salariul tău. Totul e mult mai simplu acum.

Atunci când vine vorba de cadouri, bărbații nu sunt neapărat inspirați. Însă, de această dată nu trebuie să se chinuie prea mult. Tot ce au de făcut este să stabilească bugetul, în funcție de salariu, și să știe ce zodie este iubita lor. Ideile de cadou le dăm noi.

Ce cadou să îi faci iubitei tale, în funcție de zodia ei și de salariul tău

Ei bine, cei care au iubite născute în zodia Berbecului ar trebui să știe că un cadou ideal înseamnă o experiență de neuitat. Așa că în funcție de buget pot opta pentru una din următoarele variante:

Buget redus: un voucher la un perete de escaladă sau o carte despre sport/motivație;

Buget mediu: un weekend la munte cu trasee dificile/ experiență de karting;

Buget mare: o vacanță de aventură (ex. rafting în străinătate) sau un echipament de snowboard.

Pentru femeile Taur cadourile perfecte trebuie să aducă momente de relaxare și liniște. Ideale sunt și atențiile ce vin din zona accesoriilor:

Buget redus: lumânări parfumate de nișă, ciocolată artizanală scumpă, o plantă de interior rară;

Buget mediu: o zi de răsfăț total la un spa renumit, o masă la un restaurant cu stele Michelin;

Buget mare: o geantă de designer clasică sau o bijuterie din aur masiv, fără pietre.

Femeile din zodia Gemeni sunt guvernate de planeta Mercur, iar ele sunt caracterizate de o curiozitate intelectuală intensă. Cadoul perfect pentru acestea este unul care să le antreneze imaginația și talentele.

Buget redus: un stilou de calitate și un carnețel elegant, un puzzle 3D complex;

Buget mediu: curs de dezvoltare a unei noi abilități (fotografie, editare video), un ceas inteligent;

Buget mare: o scurtă călătorie surpriză cu trenul/avionul într-o capitală europeană.

Cei care au o iubită Rac nu trebuie să uite că acestea pun preț pe momentele speciale petrecute în familie sau în doi. Pentru ele contează cadourile de suflet.

Buget redus: ramă foto digitală cu amintiri preîncărcate, un halat de casă de pluș;

Buget mediu: o escapadă romantică de weekend la o pensiune liniștită, un set de porțelan de colecție;

Buget mare: o piesă de mobilier confortabilă (fotoliu, șezlong) sau un inel de familie (moștenire).

Cei care trebuie să pregătească un cadou pentru o Leoaică trebuie să știe că nu pot scăpa prea ieftin. Nu e vorba neapărat de valoarea cadoului în sine, ci de ideea în care este ambalat.

Buget redus: o sticlă de șampanie premium, un abonament la o sală de fitness de lux;

Buget mediu: o pereche de pantofi de designer sau un bilet în primul rând la un concert așteptat;

Buget mare: O bijuterie statement (cu diamante), o vacanță la o destinație extravagantă.

Atunci când merg să cumpere un cadou pentru iubitele lor, bărbații nu trebuie să își mai facă griji. Tot ce trebuie să știe este zodia partenerei și să aibă tabelul de cadouri la îndemnă.

