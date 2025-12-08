Tabel exclusiv pentru bărbați | Ce cadou să îi faci iubitei tale, în funcție de zodia ei și de salariul tău

Sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar majoritatea românilor deja au pornit în goana după cadouri. La acest capitol bărbații nu sunt, de obicei, prea inspirați, dar nu trebuie să își facă griji. Tot ce au de făcut în acest an este să consulte tabelul de mai jos. Iată ce cadou poți să îi faci iubitei tale, în funcție de zodia ei și de salariul tău. Totul e mult mai simplu acum.
Atunci când vine vorba de cadouri, bărbații nu sunt neapărat inspirați. Însă, de această dată nu trebuie să se chinuie prea mult. Tot ce au de făcut este să stabilească bugetul, în funcție de salariu, și să știe ce zodie este iubita lor. Ideile de cadou le dăm noi.
Ei bine, cei care au iubite născute în zodia Berbecului ar trebui să știe că un cadou ideal înseamnă o experiență de neuitat. Așa că în funcție de buget pot opta pentru una din următoarele variante:
Pentru femeile Taur cadourile perfecte trebuie să aducă momente de relaxare și liniște. Ideale sunt și atențiile ce vin din zona accesoriilor:
Femeile din zodia Gemeni sunt guvernate de planeta Mercur, iar ele sunt caracterizate de o curiozitate intelectuală intensă. Cadoul perfect pentru acestea este unul care să le antreneze imaginația și talentele.
Cei care au o iubită Rac nu trebuie să uite că acestea pun preț pe momentele speciale petrecute în familie sau în doi. Pentru ele contează cadourile de suflet.
Cei care trebuie să pregătească un cadou pentru o Leoaică trebuie să știe că nu pot scăpa prea ieftin. Nu e vorba neapărat de valoarea cadoului în sine, ci de ideea în care este ambalat.
