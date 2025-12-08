Moartea tragică a doi români aflați în vacanță, în Tenerife! Pericolul pe care nimeni nu l-a prevăzut le-a luat viața în timp ce erau pe coastă

Tragedie cu români în Tenerife! Doi oameni au murit într-un mod cutremurător, după ce un val uriaș a lovit cu forță o piscină. Mai mult, alte persoane au fost duse în larg de val, printre care și una care este dată în urmărire. Toate detaliile în articol.

Întreaga scenă desprinsă din filme s-a petrecut pe coasta din Tenerife, în zona stâncilor Los Gigantes din municipalitatea Santiago del Teide. Victimele se aflau într-o piscină naturală în momentul în care valul gigantic a provocat tragedia.

Moartea tragică a doi români aflați în vacanță, în Tenerife

În total au murit trei persoane, printre care și doi români, iar alte trei persoane s-au ales cu răni grave. Conform informațiilor oficiale transmise de autoritățile din Insulele Canare, un bărbat în vârstă de 35 de ani și o femeie în vârstă de 55 de ani au murit pe loc. Momentan, identitatea celei de-a treia persoane decedate nu este cunoscută.

Nu este prima tragedie de acest gen petrecută în Tenerife, într-o singură lună. Pe data de 8 noiembrie, trei persoane și-au pierdut viața din cauza mai multor accidente provocate de valurile puternice care au lovit insula turistică din Spania.

Un bărbat și-a pierdut viața, după ce a căzut în apă pe o plajă din municipalitatea La Guancha. Un alt bărbat a fost găsit decedat în apă lângă plaja El Cabezo, în sudul insulei. Mai mult, un val mare din Puerto de la Cruz, a lovit 10 persoane. Poliţia şi trecătorii au salvat grupul, dar o femeie în stop cardiac nu a mai putut fi resuscitată.

După toate aceste tragedii, Insulele Canare sunt în stare de alertă din cauza riscurilor pe care le aduc vântul puternic şi valurile mari.

