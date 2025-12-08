Acasă » Știri » Moartea tragică a doi români aflați în vacanță, în Tenerife! Pericolul pe care nimeni nu l-a prevăzut le-a luat viața în timp ce erau pe coastă

Moartea tragică a doi români aflați în vacanță, în Tenerife! Pericolul pe care nimeni nu l-a prevăzut le-a luat viața în timp ce erau pe coastă

De: Denisa Iordache 08/12/2025 | 15:20
Moartea tragică a doi români aflați în vacanță, în Tenerife! Pericolul pe care nimeni nu l-a prevăzut le-a luat viața în timp ce erau pe coastă
Moartea tragică a doi români aflați în vacanță, în Tenerife Sursă: Pixabay

Tragedie cu români în Tenerife! Doi oameni au murit într-un mod cutremurător, după ce un val uriaș a lovit cu forță o piscină. Mai mult, alte persoane au fost duse în larg de val, printre care și una care este dată în urmărire. Toate detaliile în articol.

Întreaga scenă desprinsă din filme s-a petrecut pe coasta din Tenerife, în zona stâncilor Los Gigantes din municipalitatea Santiago del Teide. Victimele se aflau într-o piscină naturală în momentul în care valul gigantic a provocat tragedia.

Moartea tragică a doi români aflați în vacanță, în Tenerife

În total au murit trei persoane, printre care și doi români, iar alte trei persoane s-au ales cu răni grave. Conform informațiilor oficiale transmise de autoritățile din Insulele Canare, un bărbat în vârstă de 35 de ani și o femeie în vârstă de 55 de ani au murit pe loc. Momentan, identitatea celei de-a treia persoane decedate nu este cunoscută.

Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Nu este prima tragedie de acest gen petrecută în Tenerife, într-o singură lună. Pe data de 8 noiembrie, trei persoane și-au pierdut viața din cauza mai multor accidente provocate de valurile puternice care au lovit insula turistică din Spania.

Un bărbat și-a pierdut viața, după ce a căzut în apă pe o plajă din municipalitatea La Guancha. Un alt bărbat a fost găsit decedat în apă lângă plaja El Cabezo, în sudul insulei. Mai mult, un val mare din Puerto de la Cruz, a lovit 10 persoane. Poliţia şi trecătorii au salvat grupul, dar o femeie în stop cardiac nu a mai putut fi resuscitată.

După toate aceste tragedii, Insulele Canare sunt în stare de alertă din cauza riscurilor pe care le aduc vântul puternic şi valurile mari.

O alpinistă de 33 de ani a murit înghețată pe munte, după ce iubitul a abandonat-o. Ireal cum a fost surprins bărbatul imediat după

Influenceriță de 31 de ani, găsită moartă într-o valiză îngropată în pădure. Anchetatorii au fost îngroziți de rezultatele autopsiei

