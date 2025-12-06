Acasă » Știri » El este românul care a ascuns în podul casei o influenceriță dată dispărută. Toți credeau că Dragoș Gheormescu a ucis-o pe Tatiana

De: David Ioan 06/12/2025 | 11:00
Povestea românului care a ascuns o tânără ucraineancă în mansarda sa. Foto: Facebook

Dispariția Tatianei Tramacere, o tânără de 27 de ani din Nardò, Italia, a adus în prim-plan un român de 30 de ani, Dragoș Gheormescu, devenit peste noapte personaj central într-un caz care a ținut în suspans opinia publică timp de zece zile.

Tatiana, studentă la filosofie și psihologie și cunoscută pe rețelele de socializare pentru reflecțiile și poeziile sale, a dispărut pe 24 noiembrie. În scurt timp, Gheormescu a fost considerat principalul suspect, fiind ultima persoană care fusese văzută alături de ea.

Dragoste, mister și scandal în Lecce.

În timp ce poliția și familia o căutau cu disperare, românul apărea la televiziuni, vorbind despre anchetă și despre suspiciunile care planau asupra lui.

„Sunt, între ghilimele, primul suspect. Mi-au confiscat telefonul pentru că, după ei, în el ar putea fi nu mărturii, ci probe că a fost împinsă spre sinucidere”, declara acesta.

Cine este românul care o ascunde pe tânăra dispărută. Foto: Facebook

Când carabinierii au descins la apartamentul său, au găsit-o pe Tatiana ascunsă în mansardă. Gheormescu a explicat că tânăra i-a cerut ajutorul pentru a se izola de lume, fiind într-o perioadă de depresie.

„Ea a fost cea care a organizat totul și mi-a cerut să o ajut, pentru că mi-a spus că sunt singura persoană în care are încredere. Mi-a spus că se simte deprimată și că vrea să se izoleze de lume pentru o vreme — doar câteva zile, apoi urma să meargă acasă”, a mărturisit el.

Românul susține că sentimentul de afecțiune reciprocă dintre ei l-a făcut să nu conștientizeze consecințele gestului său.

„Sentimentul puternic de afecţiune reciprocă dintre mine și Tatiana, care s-a consolidat în ultimele zile, nu mi-a permis să înțeleg pe deplin consecințele, inclusiv publice, rezultate din această aventură a noastră. Am vrut să o protejez pe Tatiana în alegerile ei personale de a-și schimba viața”, a spus Gheormescu.

Adevărul rămâne încă neclar

Între timp, comunitatea din Nardò a trăit momente de bucurie la aflarea veștii că Tatiana este în viață. Oamenii s-au adunat în fața casei românului și au sărbătorit vestea, iar tatăl tinerei a declarat:

„E o seară de bucurie, cea în care mi-am regăsit fiica. Mulțumesc, mulțumesc tuturor! Un moment foarte frumos. E un cadou. Pot spune că este un cadou de Crăciun. Cel mai frumos.”

Deși Tatiana a confirmat că plecarea a fost voluntară și că a dorit să se retragă pentru câteva zile, ancheta continuă. Gheormescu este cercetat pentru fals în declarații, iar cazul a stârnit un val de reacții pe rețelele sociale, unde cei doi sunt acuzați că au pus la cale întreaga poveste pentru notorietate.

Astfel, povestea românului care a ascuns o influenceriță dispărută rămâne încă plină de mister, între gestul de protecție și suspiciunea de manipulare.

×