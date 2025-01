Nepoata lui Tzancă Uraganu s-a întors acasă! Anunțul făcut de manelist: „Vom vedea ce s-a întâmplat”

Apele s-au liniștit în familia lui Tzancă Uraganu, după ce nepoata lui a revenit acasă! Fiica minoră a lui Miraj Tzunami plecase de la domiciliu, iar părinții ei erau foarte îngrijorați cu privire la acest lucru. Copila, în vârstă de 14 ani, era căutată de întreaga familie și de Poliție, însă în cele din urmă s-a întors acasă teafără și nevătămată. Ce mesaj a transmis manelistul?

Totul e bine când se termină cu bine. Tzancă Uraganu și întreaga lui familie intraseră în stare de alertă, după ce nepoata manelistului a plecat de acasă fără să spună și nu s-a mai întors. Miraj, fratele cântărețului, s-a panicat total atunci când a văzut că fiica lui de 14 ani nu mai este acasă, așa că a postat un mesaj de alarmă pe rețelele de socializare.

Acesta nu a cerut doar ajutorul familiei, al prietenilor, fanilor, ci și al Poliției. Solistul de manele și-a dorit doar ca minora să revină la domiciliu, însă aceasta i-a lăsat pe toți mască după ce s-a postat alături de un tânăr, spunând că nu este sechestrată.

CITEȘTE ȘI: Nepoata de 14 ani a lui Tzancă Uraganu’, sechestrată?! Manelistul, mesaj dur pe TikTok: ”Nu suntem din junglă”

Chiar și așa, părinții ei și-au dorit ca fata să se întoarcă acasă. Așa că, au început căutările de zor! Pe internet au început să circule tot felul de postări, printre ele și un mesaj lăsat de Gucci, fiica lui Miraj. Adolescenta i-a transmis tatălui ei că nu este sechestrată, că a plecat de acasă pentru că așa și-a dorit. Se pare că un tânăr i-a luat mințile, iar ea s-a îndrăgostit pe loc. De acolo a pornit o întreagă telenovelă.

„Las și eu asta aici. Fac și eu live-ul acesta pentru tata, pentru familia mea. Care crede că sunt sechestrată, că am plecat, că m-a luat cineva. Nu m-a luat nimeni. Sunt bine. Îl iubesc pe acest băiat. Sunt bine. Gata. Gata. Mergem. Revenim la subiect. Nu m-a luat nimeni, forțat. Am plecat eu de bunăvoie, ne iubim amândoi.

Tată, nu mai crede și tu că sunt sechestrată, nu mai amenința lumea degeaba. Sunt bine, sunt sănătoasă. Nu mai suna lumea și amenința, că nu e frumos. Și să știi că n-am furat bani de acasă, n-am luat absolut nimic, am plecat așa cum sunt. Și noi ne iubim amândoi. Și cam atât am vrut să zic. Nu sunt sechestrată, sunt bine și…Nu sunt sechestrată, sunt bine. Eu cu acest băiat ne-am luat de bună voie, amândoi am plecat. Nu m-a obligat nimeni să plec”, spunea Gucci, fiica lui Miraj.