Nepoata de 14 ani a lui Tzancă Uraganu’, sechestrată?! Manelistul, mesaj dur pe TikTok: ”Nu suntem din junglă”

Nepoata manelistului Tzancă Uraganu, o tânără de 14 ani, a plecat de acasă pentru a fi alături de iubitul ei. Cazul a stârnit îngrijorare și reacții intense din partea familiei, care a interpretat dispariția drept o situație de sechestrare.

Familia fetei, în special tatăl său, a reacționat vehement, exprimându-și furia și îngrijorarea. Într-un mesaj difuzat tot pe rețelele de socializare, acesta a făcut apeluri emoționante către tânără să se întoarcă acasă, invocând vârsta ei fragedă și responsabilitatea pe care părinții o au pentru binele său.

Tânăra a intervenit personal printr-un live pe rețelele de socializare, negând vehement orice speculație legată de o posibilă răpire. Într-o declarație vizibil emoționată, fata a explicat că a plecat de bunăvoie și că relația dintre ea și băiatul cu care este implicată este una consensuală. Tânăra a afirmat că nu a fost forțată să ia această decizie și că nu a furat bani sau alte bunuri din casă. De asemenea, a făcut un apel la familia sa să înceteze amenințările adresate altor persoane, subliniind că este sănătoasă și că relația lor este bazată pe dragoste reciprocă.

„Las și eu asta aici. Fac și eu live-ul acesta pentru tata, pentru familia mea. Care crede că sunt sechestrată, că am plecat, că m-a luat cineva. Nu m-a luat nimeni. Sunt bine. Îl iubesc pe acest băiat. Sunt bine. Gata. Gata. Mergem. Revenim la subiect. Nu m-a luat nimeni, forțat. Am plecat eu de bunăvoie, ne iubim amândoi. Tată, nu mai crede și tu că sunt sechestrată, nu mai amenința lumea degeaba. Sunt bine, sunt sănătoasă. Nu mai suna lumea și amenința, că nu e frumos. Și să știi că n-am furat bani de acasă, n-am luat absolut nimic, am plecat așa cum sunt. Și noi ne iubim amândoi. Și cam atât am vrut să zic. Nu sunt sechestrată, sunt bine și…

Nu sunt sechestrată, sunt bine. Eu cu acest băiat ne-am luat de bună voie, amândoi am plecat. Nu m-a obligat nimeni să plec”, a transmis nepoata lui Tzancă pe TikTok.