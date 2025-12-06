Costel Ciobotar a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 35 de ani. O fetiță a rămas acum orfană de tată

Un bărbat român în vârstă de 35 de ani, identificat ca fiind Costel Ciobotar, și-a pierdut viața miercuri seara în urma unui grav accident rutier produs în cătunul Sant’Anna, în comuna Monteu Roero. Incidentul a avut loc în jurul orei 19:25, pe drumul provincial 129, la câțiva metri după benzinăria din zonă.

Potrivit primelor informații furnizate de autorități, autoturismul condus de Ciobotar a părăsit carosabilul și s-a izbit violent de o barieră de beton. Echipajele medicale ale serviciului de urgență 118, pompierii din detașamentul Alba și forțele de ordine au intervenit rapid, însă paramedicii nu au putut decât să constate decesul conducătorului auto. Trupul neînsuflețit a fost transportat la morga cimitirului din Monteu Roero, unde a rămas în așteptarea autorizației procuraturii și a deciziei familiei privind locul înmormântării.

Cauzele exacte ale accidentului nu au fost încă stabilite. Ancheta este în desfășurare, autoritățile luând în calcul mai multe ipoteze, inclusiv posibilitatea unei indispoziții subite a conducătorului auto.

Costel Ciobotar locuia împreună cu soția sa, Michela, și fiica lor de trei ani în localitatea Canale. În viața profesională, acesta era angajat de peste două decenii la societatea agricolă „Michele Brezzo”, situată în cătunul Santissima Trinità, localitatea Santo Stefano Roero, la doar câțiva kilometri de domiciliul său.

Conform programului său obișnuit, miercuri după-amiază și-a încheiat activitatea la cramă și în fermă în jurul orei 18:40 și se deplasa probabil către zona Tre Rivi din Monteu Roero pentru a achiziționa hrană pentru animalele pe care le îngrijea în cadrul companiei. Evenimentul rutier s-a produs la scurt timp după plecarea sa, iar impactul cu bariera de beton a fost suficient de puternic pentru a provoca decesul imediat.

„O pierdere uriașă pentru noi și pentru companie. Recent se mutase împreună cu familia într-o casă mai mare și mai frumoasă în Canale, muncind în fiecare zi pentru a-i asigura fiicei sale un viitor mai bun. Suntem devastați.”, au transmis colegii acestuia.

