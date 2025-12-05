A murit actorul care ne-a marcat copilăria. Cary-Hiroyuki Tagawa, cunoscut pentru rolul din Mortal Kombat, s-a stins la 75 de ani

Este doliu în lumea cinematografică. Îndrăgitul actor Cary-Hiroyuki Tagawa s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani și a lăsat în urmă o carieră impresionantă și o moștenire puternică în industria filmului și a jocurilor video. El a fost cunoscută pentru rolurile pe care le-a jucat în timpul vieții, mai ales seria Mortal Kombat.

Cary-Hiroyuki Tagawa, actorul cu o prezență remarcabilă în cinematografie și cu o carieră întinsă pe mai multe decenii, s-a stins din viață joi, la Santa Barbara, la vârsta de 75 de ani. Artistul a murit în urma complicațiilor survenite după un accident vascular cerebral, fiind înconjurat de copiii săi în ultimele momente.

Tagawa era cunoscut la nivel internațional pentru rolurile sale memorabile, în special pentru interpretarea maleficului vrăjitor Shang Tsung din universul Mortal Kombat. A intrat pentru prima dată în acest rol în ecranizarea din 1995 realizată de New Line Cinema, revenind doi ani mai târziu în continuarea Mortal Kombat Annihilation.

De-a lungul timpului, a fost asociat în mod constant cu personajul, apărând și în serialele Mortal Kombat: Legacy (2013) și Mortal Kombat X: Generations (2015). Mai târziu, a dat voce aceluiași personaj în Mortal Kombat 11 (2019), iar chipul său a fost folosit în jocul lansat în 2023, Mortal Kombat: Onslaught.

Cary-Hiroyuki Tagawa a practicat luptele încă din copilărie

Născut pe 27 septembrie 1950 în Tokyo, Japonia, actorul s-a mutat în Statele Unite încă din copilărie. A fost atras de artele marțiale, pe care le-a studiat intens, dezvoltând în timp propriul stil, Chun-Shin, o disciplină care avea să îi contureze identitatea artistică și să îi influențeze performanțele în rolurile ce implicau scene de acțiune.

Primul contact cu industria filmului a venit în 1986, printr-o apariție necreditată în producția „O Enigma da Grande Pirâmide”. Un an mai târziu, cariera sa a luat amploare odată cu rolul din Ultimul Împărat, capodopera lui Bernardo Bertolucci, distinsă cu nouă premii Oscar.

Punctul de răscruce și rolul care i-a asigurat notorietatea globală a fost cel al lui Shang Tsung, în Mortal Kombat (1995). Filmul, inspirat din popularul joc video, a avut încasări de peste 122 de milioane de dolari în întreaga lume, transformându-l într-un succes cultural cu impact pe termen lung.

