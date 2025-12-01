Doliu în presa din România! A murit Mihai Stegerean

Veste tristă pentru lumea televiziunii și a presei românești. Mihai Stegerean, cunoscut de colegi și prieteni drept „Stege”, a încetat din viață luni, 1 decembrie, după o lungă și chinuitoare luptă cu boala. Anunțul morţii sale a fost confirmat de foștii colegi de breaslă. Avea doar 50 de ani.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, jurnalistul s-a stins după ani întregi în care a luptat împotriva unei boli necruțătoare. A lăsat în urmă o soție îndoliată și trei fiice.

Mihai Stegerean s-a stins din viață

„Cu inimile sfâșiate, anunțăm că Mihai Stegerean s-a stins. De astăzi, Mihai rămâne doar o amintire… de fapt, multe. Amintirea unui prieten cu inimă mare și gură la fel de mare, mereu pus pe șotii, dar fără urmă de răutate; amintirea unui reporter fără astâmpăr și a unui producător care știa să te facă mai bun chiar și atunci când nu mai aveai energie. Un om care nu suporta să fie compătimit, pentru că își vindeca singur rănile și găsea mereu puterea să se ridice. Rămâne Mihai de mână cu fetele lui, Mihai cu iubita în brațe, Mihai în redacție, pe teren sau în regie; Mihai la o bere cu prietenii, cântând pe străzi; Mihai care te încuraja că vei trece peste ce e greu. Un soț și tată adorat, jurnalist remarcabil și om care a știut să atingă viețile celor din jur cu bunătate, curaj și adevăr. A inspirat nenumărați oameni și a schimbat destine în presa românească, rămânând un reper de integritate, pasiune și lumină”, se arată în mesajul publicat pe pagina de Facebook a lui Mihai Stegerean.

Familia și colegii sunt în stare de șoc și se pregătesc de înmormântare

Rudele, prietenii și foștii colegi sunt în stare de șoc după vestea morții fulgerătoare și se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum. Înmormântarea va avea loc miercuri, 3 decembrie.

„Trupul neînsuflețit va fi depus mâine, 2 decembrie în intervalul 14-22 la capela Bisericii Mogoșoaia 2, unde toți cei care l-au cunoscut și l-au prețuit îi pot fi aproape pentru ultima dată. Slujba de înmormântare va avea loc pe 3 decembrie, ora 11:30, la Biserica Mogoșoaia 2. Mihai lasă în urmă o soție profund îndurerată și trei fete, pe care le-a iubit mai presus de orice și pentru care a fost un tată dedicat, blând și prezent în fiecare zi. În loc de coroane, și în spiritul grijii pe care a purtat-o mereu celor dragi, vă rugăm, dacă simțiți, să onorați amintirea lui sprijinind viitorul fetițelor. Orice gest este un omagiu mai viu și mai plin de sens decât orice floare”, se mai arată în mesajul de pe Facebook.

Mihai Stegerean a intrat în presă în 1995, ca reporter la Pro TV. Apoi, a fost producătorul Observatorului de 19.00 de la Antena 1, șeful știrilor la Digi, producător general al B1 TV, apoi consultant la ştirile Kanal D.

S-a întors în B1 TV la finalul anului 2015, ocupând funcția de redactor-șef până în 2022, când a decis să părăsească televiziunea pentru a se dedica unei afaceri de familie.

