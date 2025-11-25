Acasă » Știri » O atletă celebră a fost diagnosticată cu cancer în stadiul terminal. Simptomul banal pe care l-a ignorat!

O atletă celebră a fost diagnosticată cu cancer în stadiul terminal. Simptomul banal pe care l-a ignorat!

De: Denisa Iordache 25/11/2025 | 17:44
O atletă celebră a fost diagnosticată cu cancer în stadiul terminal. Simptomul banal pe care l-a ignorat!
Sursă: Pixabay

O atletă cunoscută a primit un diagnostic crunt: cancer pulmonar în stadiul 4. Sportiva a ajuns la acest verdict dureros, după patru luni în care a acuzat dureri la braț și umăr. Află toate detaliile în articol!

Totul a început în anul 2024, atunci când Kara Goodwin a simțit durere în braț și în umăr. La acea vreme, atleta a fost diagnosticată cu tendinită la biceps și umăr înghețat. Medicii au considerat că sportiva din New York a avut o accidentare cauzată de suprasolicitare din cauza stilului de viață activ.

Atleta care a fost diagnosticată cu cancer pulmonar

După două luni, din cauză că durerii care nu mai dispărea, Kara Goodwin a făcut un RMN pentru a afla ce se întâmplă. Sportiva a mărturisit că a fost descoperită o tumoare care îi distrugea osul brațului din interior spre exterior.

„Puteau vedea vizibil tumoarea gigantică care îmi sfărâma osul humerus din interior spre exterior”, a spus atleta potrivit presei străine.

A urmat diagnosticul crunt primit la vârsta de 39 de ai. Sportiva a aflat că are cancer pulmonar în statiul 4 care s-a răspândit la oase.

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8 + 16 = 10 într-o egalitate corectă
Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8 +...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

„Nu am antecedente familiale de cancer”, a mai spus ea.

Cu toate că este un cancer tratabil, tratamentele pot doar să îl țină la distanță în acest moment, dar există mari șanse să nu mai funcționeze. Cancerul pulmonar este mai ușor de vindecat atunci când este depistat într-un stadiu incipient.

Boala nu a fost depistată la timp în cazul lui Goodwin din cauză că screeningul pentru cancerul pulmonar nu este recomandat persoanelor de vârsta ei în SUA, dar nici persoanelor care nu au fumat niciodată.

CITEȘTE ȘI:

Curg acuzațiile pentru Camelia Voinea. O alta sportivă ar fi fost abuzată de mama Sabrinei

Cristina Neagu, pusă la zid de o fostă sportivă de la CSM. Ce acuzații a făcut: „Nu era bună”

Tags:
Iți recomandăm
Data exactă la care Dani Mocanu și fratele lui vor afla dacă vor fi extrădați în România. Ce au decis magistrații din Italia
Știri
Data exactă la care Dani Mocanu și fratele lui vor afla dacă vor fi extrădați în România. Ce…
Ireland Baldwin atacă dur un accesoriu „dezgustător” purtat de Kim Kardashian: geanta Birkin din piele de elefant
Știri
Ireland Baldwin atacă dur un accesoriu „dezgustător” purtat de Kim Kardashian: geanta Birkin din piele de elefant
Un ONG cere Academiei Române schimbarea definiției pentru „femeie” din DEX. Motivul care stă la baza acestei cereri
Mediafax
Un ONG cere Academiei Române schimbarea definiției pentru „femeie” din DEX. Motivul care...
Un constănțean și-a pus la vânzare iPhone-ul 16 Pro Max. A fost sunat de Sabrina, care i-a propus sa se întâlnească în mall, dar ce a urmat e ireal
Gandul.ro
Un constănțean și-a pus la vânzare iPhone-ul 16 Pro Max. A fost sunat...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Stabilit la Cluj, Dan Petrescu a fost zărit prin oraș. Cum arată antrenorul despre care se spunea că a slăbit zeci de kilograme
Adevarul
Stabilit la Cluj, Dan Petrescu a fost zărit prin oraș. Cum arată antrenorul...
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui...
Cât de aproape este Al Treilea Război Mondial? Rusia lansează o nouă amenințare asupra Europei după reacțiile la planul de pace propus de Donald Trump
Mediafax
Cât de aproape este Al Treilea Război Mondial? Rusia lansează o nouă amenințare...
Parteneri
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
Click.ro
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale...
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
go4it.ro
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Un constănțean și-a pus la vânzare iPhone-ul 16 Pro Max. A fost sunat de Sabrina, care i-a propus sa se întâlnească în mall, dar ce a urmat e ireal
Gandul.ro
Un constănțean și-a pus la vânzare iPhone-ul 16 Pro Max. A fost sunat de Sabrina,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Data exactă la care Dani Mocanu și fratele lui vor afla dacă vor fi extrădați în România. Ce au ...
Data exactă la care Dani Mocanu și fratele lui vor afla dacă vor fi extrădați în România. Ce au decis magistrații din Italia
Stelian Ogică, confuzie maximă: „Nu știu dacă am divorțat sau voi continua relația” ...
Stelian Ogică, confuzie maximă: „Nu știu dacă am divorțat sau voi continua relația” | EXCLUSIV
Ireland Baldwin atacă dur un accesoriu „dezgustător” purtat de Kim Kardashian: geanta Birkin din ...
Ireland Baldwin atacă dur un accesoriu „dezgustător” purtat de Kim Kardashian: geanta Birkin din piele de elefant
Doliu în lumea medicală! A murit Nicolae Cernea, șeful Secției de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului ...
Doliu în lumea medicală! A murit Nicolae Cernea, șeful Secției de Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Craiova
Parfum de 85 £ și avioane private: câinii bogaților trăiesc mai bine ca noi
Parfum de 85 £ și avioane private: câinii bogaților trăiesc mai bine ca noi
Doliu în lumea fotbalului! A murit Lorenzo Buffon, fostul portar de la AC Milan
Doliu în lumea fotbalului! A murit Lorenzo Buffon, fostul portar de la AC Milan
Vezi toate știrile
×