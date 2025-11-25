O atletă celebră a fost diagnosticată cu cancer în stadiul terminal. Simptomul banal pe care l-a ignorat!

O atletă cunoscută a primit un diagnostic crunt: cancer pulmonar în stadiul 4. Sportiva a ajuns la acest verdict dureros, după patru luni în care a acuzat dureri la braț și umăr. Află toate detaliile în articol!

Totul a început în anul 2024, atunci când Kara Goodwin a simțit durere în braț și în umăr. La acea vreme, atleta a fost diagnosticată cu tendinită la biceps și umăr înghețat. Medicii au considerat că sportiva din New York a avut o accidentare cauzată de suprasolicitare din cauza stilului de viață activ.

Atleta care a fost diagnosticată cu cancer pulmonar

După două luni, din cauză că durerii care nu mai dispărea, Kara Goodwin a făcut un RMN pentru a afla ce se întâmplă. Sportiva a mărturisit că a fost descoperită o tumoare care îi distrugea osul brațului din interior spre exterior.

„Puteau vedea vizibil tumoarea gigantică care îmi sfărâma osul humerus din interior spre exterior”, a spus atleta potrivit presei străine.

A urmat diagnosticul crunt primit la vârsta de 39 de ai. Sportiva a aflat că are cancer pulmonar în statiul 4 care s-a răspândit la oase.

„Nu am antecedente familiale de cancer”, a mai spus ea.

Cu toate că este un cancer tratabil, tratamentele pot doar să îl țină la distanță în acest moment, dar există mari șanse să nu mai funcționeze. Cancerul pulmonar este mai ușor de vindecat atunci când este depistat într-un stadiu incipient.

Boala nu a fost depistată la timp în cazul lui Goodwin din cauză că screeningul pentru cancerul pulmonar nu este recomandat persoanelor de vârsta ei în SUA, dar nici persoanelor care nu au fumat niciodată.

