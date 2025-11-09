Carmen Andreea Herea, urmașa Simonei Halep, salt colosal în clasamentul WTA: ”Ne asemănăm”

Carmen Herea este românca care s-a calificat în semifinalele turneului WTA 125 de la Austin (SUA). Tânăra a reușit această performanță la doar 19 ani și a făcut un salt spectaculos de 246 de locuri în clasament, în doar o săptămână. Află mai multe detalii în articol!

Herea, tânăra din Tulcea, este urmașa lui Halep și promite să urce cât mai sus. În această săptămână, ea a dat lovitura după ce a învins-o pe americanca Makaika Rapolu (461 WTA).

Carmen Andreea Herea, urmașa Simonei Halep

Carmen Herea a făcut o trecere enormă în clasamentul live, de pe locul 775 până pe poziția 529 în lume. Sportiva va lupta sâmbătă seară, după ora 22:00, pentru calificarea în finală la Austin. Herea se va confrunta cu Renata Zarazua din Mexic, ocupantă a locului 82 WTA și favorită numărul 3 a turneului american. În cealaltă semifinală se vor confrunta Iva Jovic (SUA, 35 WTA) și Marina Stakusic (Canada, 151 WTA).

Tânăra sportivă mărturisește că studiază în același liceu unde a studiat Simona Help și speră să fie urmașa campioanei române.

„Într-adevăr, am inceput liceul la LPS Constanța, unde a fost și Simona Halep, iar gimnaziul l-am absolvit în aceeași școală ca și Horia Tecău, deci pot spune ca le-am urmat pașii amândurora. Sper ca în viitorul apropiat și rezultatele mele tenisistice să fie asemănătoare. Pentru asta, mă pregătesc zilnic cu gândul de a mă autodepăși. Cât despre asemănări între mine și Simona, cred că ne asemănăm ca și parametri fizici. Deplasarea în teren și fluiditatea în joc sunt două dintre atuurile mele. De asemenea, consider că dorința constantă de progres și voința sunt lucruri similare ce le împart cu Simona”, a declarat Carmen Herea pentru ProSport.

