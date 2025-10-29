Nepoata Simonei Halep, Cristina, a scris istorie la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad! Tânăra are doar 15 ani

Nu doar Simona Halep a făcut istorie în familia ei! Nepoata fostei jucătoare de tenis, Cristina Halep, excelează în lumea gimnasticii. Sportiva în vârstă de doar 15 ani a marcat încă un succes la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad. Află mai multe detalii în articol!

Familia Halep scrie istorie pe bandă rulantă în sportul românesc! Nepoata Simonei Halep nu se abate de la performanța scrisă de celebra sportivă și duce numele mai departe, dar în altă ramură. Cristina Halep face performanță în gimnastică.

Nepoata Simonei Halep, Cristina, scrie istorie în gimnastică

Nepoata Simonei Halep a participat la Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad. Cristina a câștigat medalia de aur la minge, medalia de argint la individual compus și la panglică, dar și medalia de bronz la cerc. CSS Constanța, clubul unde tânăra în vârstă de 15 ani este legitimată, a făcut anunțul performanței sportive. Cristina Halep urmează să participe și la o competiție ce se va desfășura în București. Într-o postare pe pacina oficială de Facebook, CSS 1 Constanța a transmis următorul mesaj:

„Felicitări, Cristina, pentru performanțele extraordinare! Mult succes la Cupa României, competiție ce va avea loc la în data de 2 noiembrie, la București, și la care vor participa cele mai bune 6 gimnaste la nivel național!”

La Cupa Balcanică de gimnastică ritmică de la Belgrad a mai participat și CSS Unirea Iași, care a câștigat 5 medalii (două de aur, una de argint și două de bronz).

Echipele românești care au marcat performanțe la Campionatul Balcanic sunt:

CSM Cluj-Napoca cu 6 medalii (patru de aur, una de argint și una de bronz)

CSM Arad cu 3 medalii (două de aur și una de argint).

