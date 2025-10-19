Drama rivalei Simonei Halep: “Nu l-am iertat pe tata, nu am fost la înmormântarea lui”

Jelena Dokic, rivala Simonei Halep, este în doliu. Tenismena a rupt tăcerea după ce a decis să nu participe la înmormântarea tatălui său. Aceasta a detaliat relația pe care a avut-o cu părintele ei și și-a justificat decizia de a absenta de la funeralii.

Săptămâna aceasta, Jelena Dokic a confirmat moartea tatălui său, fostul antrenor Damir, ale cărui abuzuri verbale, fizice și emoționale le-a dezvăluit în 2009 și le-a detaliat în autobiografia sa din 2017. Cei doi nu mai vorbeau de mai bine de 10 ani.

Jelena Dokic, mesaj controversat după moartea tatălui său

Potrivit informațiilor oferite în biografia sportivei (publicată în 2017), relația tensionată dintre ea și tatăl ei a fost marcată de abuzuri și maltratare, motive pentru care – în ultimii 10 ani – tenismena a decis să rupă orice legătură cu părintele ei. Durerea fizică și emoțională pe care a suferit-o în timp ce tatăl ei o împingea să devină o jucătoare de tenis de top în căutarea sa nesăbuită de bogăție i-a lăsat urme. A dezvoltat sindromul de stres post-traumatic, depresie, tulburări alimentare și a încercat să se sinucidă la 22 de ani.

Recent, Jelena Dokic și-a surprins comunitatea cu un gest surprinzător. Aceasta nu a dorit să participe la înmormântarea părintelui ei, fostul antrenor Damir.

Într-o postare pe rețelele sociale joi, Dokic a scris despre „emoțiile și sentimentele conflictuale” pe care le are în legătură cu moartea tatălui ei:

”După cum știți, relația mea cu tatăl meu a fost dificilă și dureroasă, cu o istorie lungă. În ciuda tuturor lucrurilor și indiferent cât de grea, dificilă și, în ultimii 10 ani, chiar inexistentă a fost relația și comunicarea noastră, nu este niciodată ușor să pierzi un părinte și un tată, chiar și unul de care te-ai îndepărtat. Pierderea unui părinte de care te-ai îndepărtat vine cu o durere dificilă și complicată. Este sfârșitul unui capitol și al vieții așa cum îl cunosc eu. Am multe emoții și sentimente conflictuale și complexe. Pentru sfârșitul acestui capitol, aleg să mă concentrez pe o amintire frumoasă, cum ar fi această fotografie. Și, ca întotdeauna, și mai ales important pentru cine sunt ca persoană și pentru ceea ce vreau să reprezint, adică respect, grație, bunătate, demnitate și empatie, voi fi și vreau să fiu acea persoană și în această situație. Deocamdată, voi lăsa lucrurile așa. Vă rog să respectați intimitatea mea și a restului familiei mele în acest moment. Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați contactat în ultimele zile și care mi-ați fost alături în această situație dificilă și complicată. Și ultimele mele cuvinte.

Odihnește-te în pace 🕊️”, a fost mesajul tenismenei.

Ce s-a întâmplat cu tatăl lui Costel Gâlcă, după explozia din Rahova. Bărbatul locuiește lângă locul tragediei

Câte clase are Dan Alexa de la Asia Express? Porecla ”Chirurgul” n-are nicio treabă cu educația