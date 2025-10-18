Acasă » Știri » Sport » Câte clase are Dan Alexa de la Asia Express? Porecla ”Chirurgul” n-are nicio treabă cu educația

Câte clase are Dan Alexa de la Asia Express? Porecla ”Chirurgul” n-are nicio treabă cu educația

De: Irina Vlad 18/10/2025 | 11:31
Câte clase are Dan Alexa de la Asia Express? Porecla ”Chirurgul” n-are nicio treabă cu educația
Dan Alexa / sursă foto: Profimedia

Odată cu participarea în sezonul 8 de la Asia Express – Drumul Eroilor, Dan Alexa (46 de ani) a revenit în atenția publicului. Dacă până în urmă cu ceva ani reușitele din viața de sportiv au fost cele care i-au adus succesul, de data aceasta lucrurile sunt diferite. Află câte clase are, de fapt, antrenorul de fotbal, dar și cum a ajuns să fie poreclit ”Chirurgul”?

Dincolo de cariera de sportiv care l-a consacrat de-a lungul anilor, puțini sunt cei care au avut prilejul să îl cunoască pe bărbatul, tatăl și familistul Dan Alexa. Odată cu participarea la Asia Express, viața sa personală a devenit printre principalele subiecte din showbiz-ul românesc.

Câte clase are Dan Alexa de la Asia Express

Dan Alexa și Gabi Tamaș, bunul său prieten și coleg, au acceptat să concureze la Asia Express – Drumul Eroilor. De data aceasta, cei care l-au apreciat pentru cariera de sportiv au avut ocazia să îl cunoască și în alte ipostaze. Disciplina și perseverența s-au remarcat imediat pe intreaga durată a filmărilor, însă există câteva detalii despre antrenor pe care puțini le cunosc.

Originar din Timișoara, Dan Alexa a fost pasionat de mic de fotbal, iar părinții săi au fost cei care l-au susținut în sportul care avea să-i aducă popularitatea și notorietatea din ziua de azi. A absolvit cele 12 clase ale liceului sportiv din același oraș, apoi s-a dedicat în totalitate pasiunii sale. Concurentul de la Asia Express își aduce aminte cu drag de perioada copilăriei și a adolescenței, în special de lecțiile și valorile dobândite de la cei care l-au crescut.

Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România. Șoferii vor depinde de medic, dacă legea va fi adoptată
Se schimbă modul în care este stabilită valabilitatea permiselor de conducere în România....
Celebrul artist român, găsit MORT în camera de hotel! Avea 70 de ani și cântase, înainte cu o seară
Celebrul artist român, găsit MORT în camera de hotel! Avea 70 de ani...

”Îmi aduc aminte când am plecat la Timișoara, la liceul sportiv, au făcut eforturi mari, ne-au cumpărat o garsonieră, eu eram la liceu, fratele meu – la facultate. Ne-au susținut în orice drum am ales. Am trei copii acum și n-o să le impun niciodată ce meserie să urmeze.

Cel mai important e să-i sprijin să-și urmeze visul, indiferent că vor să fie tâmplari, doctori sau artiști. Cred că orice meserie făcută cu pasiune trebuie susținută. Iar eu am avut acest sprijin total din partea părinților mei”, a spus Dan Alexa pentru Viva.ro.

Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat Asia Express

Deși competiția de pe Drumul Eroilor este în plină desfășurare, CANCAN.RO a stat de vorbă cu Gabi Tamaș și ne-a povestit despre întreaga aventură de la Asia Express. Pe un traseu ce a cuprins aproape 4.000 de kilometri (în Vietnam, Filipine și Coreea de Sud), alături de Dan Alexa, fostul fotbalist a declarat cu zâmbetul pe buze că a trăit una dintre cele mai frumoase experiențe din viața sa. Pe lângă amintirile memorabile, acesta nu avea cum sa uite clipele dificile și tensionate întâlnite pe traseu. Autostopul și cazarea le-au dat cele mai mari bătăi de cap.

,,Nu pot să spun că a fost nici greu, nici ușor. Pentru mine și pentru Dan cele mai grele lucruri din Asia Expres au fost două: cazarea și autostopul! Am prins să stăm ore în șir la autostop și la cazare. Este cel mai greu. Adică poți să mă pui să dorm pe bancă și dorm pe bancă. Asta pentru mine a fost cel mai greu.

În rest, competiția ca și probe, fiind sportivi, le luam ca atare. Dar să stai să te rogi de lume și să dormi la ei în casă, asta a fost cel mai greu. M-am distrat, am furat că nu aveam bani, ce vrei, d-ale emisiunii! (n.r.- râde)„, a povestit Gabi Tamaș pentru CANCAN.RO.

Dan Alexa de la Asia Express și-a refăcut viața după divorț! Copia soției infidele i-a luat mințile

Gestul intim dintre Dan Alexa și Alina Pușcău, de la Asia Express 2025. Ce s-a întâmplat noaptea, de fapt, între cei doi

Tags:
Iți recomandăm
Ce s-a întâmplat cu tatăl lui Costel Gâlcă, după explozia din Rahova. Bărbatul locuiește lângă locul tragediei
Știri
Ce s-a întâmplat cu tatăl lui Costel Gâlcă, după explozia din Rahova. Bărbatul locuiește lângă locul tragediei
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – C.S.C. 1599 Șelimbăr, sâmbătă, 18 octombrie 2025, de la ora 11.00
Sport
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – C.S.C. 1599 Șelimbăr, sâmbătă, 18 octombrie 2025, de la…
Zelenski, anunț neașteptat după întâlnirea cu Trump: „Să înțelegem unde ne aflăm...”
Mediafax
Zelenski, anunț neașteptat după întâlnirea cu Trump: „Să înțelegem unde ne aflăm...”
Celebrul artist român, găsit MORT în camera de hotel! Avea 70 de ani și cântase, înainte cu o seară
Gandul.ro
Celebrul artist român, găsit MORT în camera de hotel! Avea 70 de ani...
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt...
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna trecută: „Mă duc să-mi fac investigații. Ceva îmi iese cu virgulă”
Adevarul
Medicul antivaccinist Flavia Groșan ar fi în comă, la spital. Ce spunea săptămâna...
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova. Audieri la Poliția Capitalei
Digi24
Ipotezele pe care merg anchetatorii în cazul exploziei din Rahova. Audieri la Poliția...
Corpul de Control al Prim-Ministrului a finalizat verificările la Salina Praid! Concluziile specialiștilor
Mediafax
Corpul de Control al Prim-Ministrului a finalizat verificările la Salina Praid! Concluziile specialiștilor
Parteneri
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce...
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
Click.ro
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din...
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
WOWBiz.ro
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost...
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
Digi 24
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia...
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
kanald.ro
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe...
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
kfetele.ro
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există...
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
WOWBiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase...
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova:
observatornews.ro
Reacţia lui Călin Georgescu, după explozia din Rahova: "Răul nu vine doar din întâmplare"
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te...
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
go4it.ro
Galaxy S26 Edge nu va mai fi produs – zvon
O galaxie bizară SFIDEAZĂ regulile astronomilor
Descopera.ro
O galaxie bizară SFIDEAZĂ regulile astronomilor
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. Se iubește cu un jucător de tenis de care foarte puțini au auzit
Fanatik.ro
La 33 de ani, fosta rivală a Simonei Halep a surprins pe toată lumea. Se...
Care a fost, de fapt, relația Nadiei Comăneci cu familia Ceaușescu si de ce a ajuns Elena Ceaușescu să o urască pe marea campioană
Fanatik.ro
Care a fost, de fapt, relația Nadiei Comăneci cu familia Ceaușescu si de ce a...
Doliu în lumea muzicii. A murit un mare pianist de jazz: O pierdere imensă
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. A murit un mare pianist de jazz: O pierdere imensă
ULTIMA ORĂ! Este vorba despre doctoriţa Flavia Groşan! Un medic de la spitalul unde se află internată face dezvăluiri teribile
Romania TV
ULTIMA ORĂ! Este vorba despre doctoriţa Flavia Groşan! Un medic de la spitalul unde se...
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Go4Games
Nu ratați un excelent joc horror, acum disponibil gratuit pentru Halloween
Anunț de la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Ce se întâmplă cu pensiile în România
Capital.ro
Anunț de la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). Ce se întâmplă cu pensiile în...
După CNP, românii vor avea și Codul Personal de Sănătate
evz.ro
După CNP, românii vor avea și Codul Personal de Sănătate
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Gandul.ro
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Ion Ţiriac, poveste uluitoare cu David Popovici, la trei ani după ce i-a propus să lase România pentru America
as.ro
Ion Ţiriac, poveste uluitoare cu David Popovici, la trei ani după ce i-a propus să...
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află...
Cine este noul concurent care își face apariția în „Casa Iubirii”? Fetele sunt fascinate după prima interacțiune cu el: „E cântăreț? Am emoții” Lia a încremenit când acesta i-a rostit numele
radioimpuls.ro
Cine este noul concurent care își face apariția în „Casa Iubirii”? Fetele sunt fascinate după...
„Tatăl și frații mei stau acolo”. Costel Gâlcă aproape a izbucnit în lacrimi la conferință după explozia blocului din Rahova. Video
Fanatik.ro
„Tatăl și frații mei stau acolo”. Costel Gâlcă aproape a izbucnit în lacrimi la conferință...
Neluțu Varga, întăriri pentru Mandorlini. A semnat pe 3 ani cu CFR Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
Neluțu Varga, întăriri pentru Mandorlini. A semnat pe 3 ani cu CFR Cluj. Exclusiv
Yellow News
ECONOMIC Archives
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Anunțul momentului despre unul dintre răniții grav în explozia din Rahova! Decizia a fost luată ...
Anunțul momentului despre unul dintre răniții grav în explozia din Rahova! Decizia a fost luată în această dimineață
Delirul continuă! Alex Bodi s-a împăcat cu fosta. Pentru a câta oară?! Au uitat că s-au tradus ...
Delirul continuă! Alex Bodi s-a împăcat cu fosta. Pentru a câta oară?! Au uitat că s-au tradus reciproc și sunt din nou împreună
Maria Constantin a schimbat foaia, la 38 de ani! Artista își trăiește viața după propriile reguli: ...
Maria Constantin a schimbat foaia, la 38 de ani! Artista își trăiește viața după propriile reguli: „Asta mi-ar mai lipsi, un copil”
Zodia cu dublu noroc: se va îmbogăți și își va întâlni „jumătatea” până la finalul ...
Zodia cu dublu noroc: se va îmbogăți și își va întâlni „jumătatea” până la finalul lui 2025, potrivit celebrei Cristina Demetrescu
VIDEO animație AI: cum s-a produs explozia din Rahova, de fapt? Momentul care a distrus viețile a zeci de oameni
VIDEO animație AI: cum s-a produs explozia din Rahova, de fapt? Momentul care a distrus viețile a zeci de oameni
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai mult curent noaptea, dacă sunt uitate în priză. Aceștia ...
Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai mult curent noaptea, dacă sunt uitate în priză. Aceștia sunt „vampirii” energetici nocturni
Vezi toate știrile
×