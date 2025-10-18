Câte clase are Dan Alexa de la Asia Express? Porecla ”Chirurgul” n-are nicio treabă cu educația

Odată cu participarea în sezonul 8 de la Asia Express – Drumul Eroilor, Dan Alexa (46 de ani) a revenit în atenția publicului. Dacă până în urmă cu ceva ani reușitele din viața de sportiv au fost cele care i-au adus succesul, de data aceasta lucrurile sunt diferite. Află câte clase are, de fapt, antrenorul de fotbal, dar și cum a ajuns să fie poreclit ”Chirurgul”?

Dincolo de cariera de sportiv care l-a consacrat de-a lungul anilor, puțini sunt cei care au avut prilejul să îl cunoască pe bărbatul, tatăl și familistul Dan Alexa. Odată cu participarea la Asia Express, viața sa personală a devenit printre principalele subiecte din showbiz-ul românesc.

Câte clase are Dan Alexa de la Asia Express

Dan Alexa și Gabi Tamaș, bunul său prieten și coleg, au acceptat să concureze la Asia Express – Drumul Eroilor. De data aceasta, cei care l-au apreciat pentru cariera de sportiv au avut ocazia să îl cunoască și în alte ipostaze. Disciplina și perseverența s-au remarcat imediat pe intreaga durată a filmărilor, însă există câteva detalii despre antrenor pe care puțini le cunosc.

Originar din Timișoara, Dan Alexa a fost pasionat de mic de fotbal, iar părinții săi au fost cei care l-au susținut în sportul care avea să-i aducă popularitatea și notorietatea din ziua de azi. A absolvit cele 12 clase ale liceului sportiv din același oraș, apoi s-a dedicat în totalitate pasiunii sale. Concurentul de la Asia Express își aduce aminte cu drag de perioada copilăriei și a adolescenței, în special de lecțiile și valorile dobândite de la cei care l-au crescut.

”Îmi aduc aminte când am plecat la Timișoara, la liceul sportiv, au făcut eforturi mari, ne-au cumpărat o garsonieră, eu eram la liceu, fratele meu – la facultate. Ne-au susținut în orice drum am ales. Am trei copii acum și n-o să le impun niciodată ce meserie să urmeze. Cel mai important e să-i sprijin să-și urmeze visul, indiferent că vor să fie tâmplari, doctori sau artiști. Cred că orice meserie făcută cu pasiune trebuie susținută. Iar eu am avut acest sprijin total din partea părinților mei”, a spus Dan Alexa pentru Viva.ro.

Dan Alexa și Gabi Tamaș au câștigat Asia Express

Deși competiția de pe Drumul Eroilor este în plină desfășurare, CANCAN.RO a stat de vorbă cu Gabi Tamaș și ne-a povestit despre întreaga aventură de la Asia Express. Pe un traseu ce a cuprins aproape 4.000 de kilometri (în Vietnam, Filipine și Coreea de Sud), alături de Dan Alexa, fostul fotbalist a declarat cu zâmbetul pe buze că a trăit una dintre cele mai frumoase experiențe din viața sa. Pe lângă amintirile memorabile, acesta nu avea cum sa uite clipele dificile și tensionate întâlnite pe traseu. Autostopul și cazarea le-au dat cele mai mari bătăi de cap.

,,Nu pot să spun că a fost nici greu, nici ușor. Pentru mine și pentru Dan cele mai grele lucruri din Asia Expres au fost două: cazarea și autostopul! Am prins să stăm ore în șir la autostop și la cazare. Este cel mai greu. Adică poți să mă pui să dorm pe bancă și dorm pe bancă. Asta pentru mine a fost cel mai greu. În rest, competiția ca și probe, fiind sportivi, le luam ca atare. Dar să stai să te rogi de lume și să dormi la ei în casă, asta a fost cel mai greu. M-am distrat, am furat că nu aveam bani, ce vrei, d-ale emisiunii! (n.r.- râde)„, a povestit Gabi Tamaș pentru CANCAN.RO.

