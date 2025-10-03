Dan Alexa de la Asia Express și-a refăcut viața după divorț! Copia soției infidele i-a luat mințile

Dan Alexa iubește din nou? Antrenorul și-a pus fanii pe jar atunci când, pe rețelele de socializare, a apărut o imagine în care stătea la o masă alături de o domnișoară. Ceea ce face și mai interesant este faptul că femeia pare a fi copia fidelă a fostei sale soții, Andrada.

După o perioadă grea, în care a trecut prin divorț și schimbări în viața personală, Dan Alexa pare să fi reușit să-și regândească echilibrul în relația afectivă. Cunoscut din emisiunea „Asia Express” și din activitatea sa sportivă, antrenorul pare că ași dorește să reînceapă un nou capitol pe plan personal după căsătoria de șase ani cu Andrada, cu care are un fiu.

Dan Alexa, apariție surprinzătoare lângă o altă femeie

În această perioadă de după divorț, antrenorul a ales să își mențină intimitatea, evitând să apară în compania altor femei, iar atenția s-a concentrat pe familie și pe carieră. Totuși, recent, în urma unei fotografii publicate pe rețelele de socializare, s-a creat o anumită curiozitate din partea fanilor.

În imaginea respectivă, postată chiar de tânără, Dan Alexa este într-un restaurant alături de o domnișoară brunetă pe nume Denisa, care pare să fie singură. Acasă fotografie a atrat imediat atenția publicului, sugerând un posibil început de relație. După câteva luni de la divorț este prima dată, public, în care Dan Alexa este văzut alături de o femeie, semnificând, poate, un pas într-o nouă direcție pentru viața sa personală.

Interesant este că Denisa, tânăra alături de care Dan Alexa a fost surprins, seamănă izbitor cu fosta lui soție, Andrada. Trasăturile feței, culoarea părului și stilul fac ca asemănarea să fie foarte izbitoare, ceea ce a atras și mai mult atenția fanilor. Deși sunt persoane diferite, prezența Denisei pare să evoce imaginea Andradei.

Divorțul de Andrada a făcut mare tam-tam, fiind legat de alte probleme, printre care infidelitatea. Acum câteva luni cei doi au depus actele de divorț și și-au încheiat toate socotelile la notar în vara anului acesta. Motivul separării dintre cei doi a fost chiar din vina Andradei, care l-a înșelat pe antrenor cu Alex Bodi. După această perioadă, Dan Alexa a trecut prin o etapă de gândire personală, concentrându-se pe el însuși și pe creșterea fiului.

