Anda Adam și soțul ei, Joseph, la un pas să părăsească Asia Express. Ce mesaj a transmis vedeta după ce au fost salvați: „Mi-ar fi părut rău”

Ediția din 17 septembrie 2025 a competiției „Asia Express” a adus momente pline de tensiune și emoție pentru concurenți, în special pentru echipa formată din Anda Adam și soțul ei, Joseph Adam, care au luptat până în ultima clipă pentru a rămâne în concurs.

Ultimul episod din Asia Express a adus emoții puternice pentru trei echipe. Anda Adam & Joseph Adam, alături de Ștefan Floroaica & Alexandru Ion și Dan Alexa & Gabi Tamaș, au intrat în cursa pentru ultima șansă, cu probe solicitante care le-au testat răbdarea și rezistența. Deși timpul a fost decisiv, primele două echipe care au ajuns la Irina Fodor au fost salvate, iar Anda și Joseph au ajuns ultimii.

Anda Adam și Joseph Adam au fost la un pas de a ieși din competiție. Totul s-a bazat pe culoarea amuletei, roșu îi trimitea acasă, în timp ce verde le oferea încă o șansă la Asia Express. Norocul a fost de partea lor, pentru că rămân pentru noi provocări în Filipine.

„Ne-a salvat insigna verde! Eu nu am vrut să plec. (…) Mi-ar fi părut foarte rău dacă plecam, pentru că, de felul meu, sunt o luptătoare și, dacă tot am venit în concursul acesta, să fac o treabă bună. Așa că rămânem în continuare, voi fiți pe fază și rămâneți pe Antena 1”, a declarat Anda Adam pe rețelele sociale.

Anda Adam și soțul ei au încălcat regulamentul

Pe traseu, Anda și Joseph au decis să își ia o scurtă pauză de masă la un cunoscut fast food, iar echipa de producție nu a putut filma în incinta localului, ceea ce a creat un timp „mort” în cadrul filmărilor. Înainte de reluarea cursei, Irina Fodor le-a reamintit regulamentul și a atras atenția asupra pauzelor permise.

„Știam, am întrebat dacă putem pentru că nu am mâncat absolut nimic ieri. Având în vedere că nu ne-am găsit nici cazare, ca drept dovadă am dormit în sala de consiliu. (…) Ne-am dat seama că vom dormi în aer liber pe undeva, nu vom avea nici mic dejun pentru că am anticipat că unde vom dormi nu vom beneficia de nimic”, au explicat Anda Adam și Joseph Adam la „Asia Express”.

CITEȘTE ȘI: Ce a trăit Raluca Bădulescu în Asia Express şi nu s-a văzut la TV: “Îmi venea să le crăp capetele!”

Nu mințea! Cât costă cele două valize cu care Anda Adam și Joseph au plecat la Asia Express