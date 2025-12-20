Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor. Cum a reacționat când a ajuns la priveghiul mamei sale

Mihaela Rădulescu este răpusă de durere! Vedeta trece printr-o perioadă imposibil de descris în cuvinte, după ce a pierdut o altă persoană foarte importantă din viața ei, la doar 5 luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Ce gest dureros a făcut atunci când a ajuns la capela unde se află trupul neînsuflețit al mamei ei? Toate detaliile în articol.

Mama vedetei, Marilena Țiganu, s-a stins din viață, chiar înainte de Sărbătorile de iarnă, ieri, 19 decembrie. Cu doar câteva zile înainte de tragedie, CANCAN.RO vă prezenta imagini cu vedeta care făcea vizite nocturne la Spitalul Elias, iar durerea se putea citi pe chipul ei. Din păcate însă, Sărbătorile au venit pentru Mihaela Rădulescu cu vestea cumplită a decesului mamei sale.

Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor

Dacă nu era de ajuns durerea prin care trecea deja, drumul Mihaelei Rădulescu către România de la Monaco nu a fost unul deloc ușor. Zborul vedetei a avut o întârziere de o oră și jumătate.

Când a ajuns la capelă, primul lucru pe care Mihaela Rădulescu a făcut a fost să își strângă tare în brațe fratele și cumnata, cei care s-au ocupat de toate pregătirile specifice pentru Marinela Țiganu.

Chiar în fața capelei, Mihaela Rădulescu i-a strâns tare și lung în brațe pe cei doi, semn că avea nevoie de o îmbrățișare caldă care să îi împărtășească durerea în aceste clipe tragice. Imediat după acest moment emoționant, vedeta s-a apropiat de sicriul mamei ei.

Cele două aveau o relație mamă-fiică foarte bună, care nu a simțit nicio schimbare în ciuda timpului sau a distanței. Mama vedetei a fost profesoară de limba și literatura română la Piatra Neamț, ea ocupându-se și de educația lui Ayan, fiul Mihaelei.

Pierderea mamei transformă această perioadă într-una dintre cele mai grele din viața ei, un dublu șoc emoțional care ar fi greu de dus pentru oricine, indiferent de statut sau notorietate. Acum, după ce destinul i l-a smuls pe Felix Baumgartner, dispariția mamei lasă un gol și mai adânc.

