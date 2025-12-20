Acasă » Știri » Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor. Cum a reacționat când a ajuns la priveghiul mamei sale

Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor. Cum a reacționat când a ajuns la priveghiul mamei sale

De: Denisa Iordache 20/12/2025 | 21:46
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor. Cum a reacționat când a ajuns la priveghiul mamei sale
Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Mihaela Rădulescu este răpusă de durere! Vedeta trece printr-o perioadă imposibil de descris în cuvinte, după ce a pierdut o altă persoană foarte importantă din viața ei, la doar 5 luni de la moartea lui Felix Baumgartner. Ce gest dureros a făcut atunci când a ajuns la capela unde se află trupul neînsuflețit al mamei ei? Toate detaliile în articol. 

Mama vedetei, Marilena Țiganu, s-a stins din viață, chiar înainte de Sărbătorile de iarnă, ieri, 19 decembrie. Cu doar câteva zile înainte de tragedie, CANCAN.RO vă prezenta imagini cu vedeta care făcea vizite nocturne la Spitalul Elias, iar durerea se putea citi pe chipul ei. Din păcate însă, Sărbătorile au venit pentru Mihaela Rădulescu cu vestea cumplită a decesului mamei sale.  

Mihaela Rădulescu, gest sfâșietor 

Dacă nu era de ajuns durerea prin care trecea deja, drumul Mihaelei Rădulescu către România de la Monaco nu a fost unul deloc ușor. Zborul vedetei a avut o întârziere de o oră și jumătate. 

Când a ajuns la capelă, primul lucru pe care Mihaela Rădulescu a făcut a fost să își strângă tare în brațe fratele și cumnata, cei care s-au ocupat de toate pregătirile specifice pentru Marinela Țiganu.  

Chiar în fața capelei, Mihaela Rădulescu i-a strâns tare și lung în brațe pe cei doi, semn că avea nevoie de o îmbrățișare caldă care să îi împărtășească durerea în aceste clipe tragice. Imediat după acest moment emoționant, vedeta s-a apropiat de sicriul mamei ei. 

Cele două aveau o relație mamă-fiică foarte bună, care nu a simțit nicio schimbare în ciuda timpului sau a distanței. Mama vedetei a fost profesoară de limba și literatura română la Piatra Neamț, ea ocupându-se și de educația lui Ayan, fiul Mihaelei.   

Pierderea mamei transformă această perioadă într-una dintre cele mai grele din viața ei, un dublu șoc emoțional care ar fi greu de dus pentru oricine, indiferent de statut sau notorietate. Acum, după ce destinul i l-a smuls pe Felix Baumgartner, dispariția mamei lasă un gol și mai adânc. 

CITEȘTE ȘI: 

Ce făcea Mihaela Rădulescu atunci când mama ei trăia ultimele clipe. Detalii tulburătoare 

Cât de mult o diviniza Mihaela Rădulescu pe mama sa. Mesajul emoționant prin care și-a exprimat iubirea: „Mulțumesc, mami! Te

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Aventură fantasy spectaculoasă cu staruri din „Spider-Man”, „Dune” și Netflix: a apărut trailerul filmului „Arborele lumilor minunate”
Știri
Aventură fantasy spectaculoasă cu staruri din „Spider-Man”, „Dune” și Netflix: a apărut trailerul filmului „Arborele lumilor minunate”
Tragedie în Bacău. O femeie însărcinată și partenerul ei au murit, după ce un șofer a intrat direct în ei
Știri
Tragedie în Bacău. O femeie însărcinată și partenerul ei au murit, după ce un șofer a intrat direct…
Cât ar trebui să mâncăm, de fapt, de Crăciun. Un medic trage semnalul de alarmă
Mediafax
Cât ar trebui să mâncăm, de fapt, de Crăciun. Un medic trage semnalul...
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest lucru
Gandul.ro
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul de bronz
Adevarul
Secretul bine păzit al statuii lui Ioan de Hunedoara: scrisori ascunse în bocancul...
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din Europa, inclusiv țări care sunt membre NATO
Digi24
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți din...
Ce va indica noua etichetă de pe electrocasnice. Cumpărătorii vor fi primii anunțați
Mediafax
Ce va indica noua etichetă de pe electrocasnice. Cumpărătorii vor fi primii anunțați
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea de HR: „Am devenit un meme”
Digi 24
Povestea celor 16 secunde din spatele momentului viral de la concertul Coldplay. Kristin Cabot, directoarea...
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest lucru
Gandul.ro
Pe ce dată devin obligatorii cauciucurile de iarnă în România? Nu toți șoferii cunosc acest...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cadoul de la Moșul “poznaș” l-a lăsat mască! Aurelian Temișan, plot twist înainte de Crăciun
Cadoul de la Moșul “poznaș” l-a lăsat mască! Aurelian Temișan, plot twist înainte de Crăciun
Aventură fantasy spectaculoasă cu staruri din „Spider-Man”, „Dune” și Netflix: a apărut trailerul ...
Aventură fantasy spectaculoasă cu staruri din „Spider-Man”, „Dune” și Netflix: a apărut trailerul filmului „Arborele lumilor minunate”
Tragedie în Bacău. O femeie însărcinată și partenerul ei au murit, după ce un șofer a intrat ...
Tragedie în Bacău. O femeie însărcinată și partenerul ei au murit, după ce un șofer a intrat direct în ei
Șantaj, prejudiciu de zeci de mii de euro și un ordin de protecție! Scandal monstru în familia lui ...
Șantaj, prejudiciu de zeci de mii de euro și un ordin de protecție! Scandal monstru în familia lui Bercea Mondialu
Dragoste în șlapi și logodnă fără final! Jojo și fratele Monicăi Anghel, poza care anunța despărțirea ...
Dragoste în șlapi și logodnă fără final! Jojo și fratele Monicăi Anghel, poza care anunța despărțirea înainte să se întâmple
După munca asiduă la noua casă, merge și puțin shopping. Magicianul Robert Tudor cheltuie banii ...
După munca asiduă la noua casă, merge și puțin shopping. Magicianul Robert Tudor cheltuie banii la mall cu soția
Vezi toate știrile
×