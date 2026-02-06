După ani marcați de durere, e pregătită să iubească din nou. Oana Ioniță: „Trebuie să lupt pentru el”

După un divorț extrem de tensionat și o perioadă în care relația cu fiul ei a fost grav afectată, Oana Ioniță vorbește, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre una dintre cele mai grele lupte din viața sa: lupta pentru a fi prezentă în viața copilului ei. Finalul anului trecut a adus, în sfârșit, o victorie importantă în instanță și un pas spre normalitate, după ani marcați de durere, alienare parentală și multă suferință.

Oana Ioniță a trăit, în ultimii ani, una dintre cele mai dureroase temeri din viața unei mame. După divorțul de tenorul Florin Budnaru, fiul lor, Maxim, a rămas în grija tatălui, iar Oana s-a ocupat de creșterea fetiței. O ruptură care a transformat existența fostei „bebelușe” de la Cronica Cârcotașilor într-o luptă continuă, marcată de procese, acuzații de alienare parentală și un dor greu de dus. După ani de bătălii în justiție, judecătorii au decis, prin ordonanță președințială, că relația mamă–copil trebuie reparată urgent, stabilind un program care îi permite Oanei să fie din nou prezentă activ în viața lui Maxim.

Într-un interviu pentru CANCAN.RO, Oana Ioniță vorbește despre decizia instanței, despre cum a reușit să-și vindece relația cu fiul ei, despre terapia care a salvat-o, dar și despre cât de greu a fost să lupte până la capăt pentru cel mai important rol din viața ei: acela de mamă.

Oana Ioniță: „Pentru prima dată, am simțit că sunt pusă într-un loc normal în viața copilului meu”

CANCAN.RO: Ai avut un final de an cu vești bune. Oana, cum sunt lucrurile în familia ta acum, din punct de vedere juridic?

Oana Ioniță: Din punct de vedere juridic, la sfârșitul anului trecut s-a dat o sentință pe o ordonanță președințială legată de timpul pe care l-am solicitat a fi mai mare cu copilul meu, cu Maxim. Solicitarea a avut, în sfârșit, un efect benefic pentru mine, în sensul în care s-au acordat trei zile în plus. Acest verdict a venit în urma faptului că Maxim a declarat că își dorește ca timpul alocat părinților să fie egal și că, până la urmă, este vorba despre conflictul părinților, iar el își dorește să-și petreacă timpul cu amândoi. Pentru prima oară, am simțit că sunt pusă și eu într-un loc normal în viața copilului meu. S-a dat această sentință prin care am un timp aproape egal cu cel al tatălui, deși fostul meu soț are în continuare mai mult timp cu copilul. Pentru mine este o mare realizare că am reușit să obțin aceste zile în plus.

Concret, într-o săptămână am două zile cu el, iar în cealaltă săptămână am patru. Sunt săptămâni pare și impare, așa cum se întâmplă în multe situații de divorț sau separare, pentru ca părinții să petreacă un timp aproape egal cu copiii lor. Fiecare proces este diferit, însă pentru mine acesta a fost un pas extrem de important.

CANCAN.RO: Ai avut o etapă foarte grea ca mamă, în care relația cu fiul tău a fost dificilă. Cum stau lucrurile acum, din acest punct de vedere?

Oana Ioniță: Am învățat că iubirea vindecă tot și că trebuie să am încredere în oamenii de lângă mine, mai ales în cei care, pe partea legală, mă pot ghida într-o direcție corectă. Acum am reușit să restabilim acea relație care a fost zdruncinată în perioada divorțului. Lucrurile s-au reașezat treptat și continuăm să construim, pas cu pas.

„Maxim a spus că vrea timp egal cu ambii părinți”

CANCAN.RO: S-a pus problema și de alienare parentală. Cum ai făcut față emoțional acestei perioade?

Oana Ioniță: Această perioadă extrem de intensă pentru mine a fost imediat după divorț. În momentul separării, nu am realizat faptul că copilul va fi separat atât de mult de mine. Din păcate, a fost un șoc major, pe care nu am știut cum să-l gestionez la acel moment. Am avut norocul unui avocat foarte bun și al unor sfaturi care, atunci, mi se păreau absurde. Când ți se spune că răbdarea și timpul le vindecă pe toate, nu prea iei în seamă aceste lucruri, pentru că drama ți se pare de neimaginat. În timp, am înțeles că timpul și răbdarea chiar le vindecă pe toate. Am învățat cum să procedez în situații legale, pentru că atunci când unui părinte i se întâmplă așa ceva, pur și simplu nu știi pe ce căi să o iei. Din isterie, din neștiință și neputință, se pot face multe greșeli. Când am fost consiliată de avocatul meu, am înțeles că trebuie să mă ghidez după anumiți pași și că suferința trebuie lăsată la o parte în favoarea iubirii și a înțelegerii.

CANCAN.RO: Ai început un proiect de podcast, iar multe dintre temele abordate sunt din zona spiritualității. Cum te-a ajutat această zonă?

Oana Ioniță: În perioada divorțului am încercat să găsesc răspunsuri la foarte multe întrebări, pentru că mi se părea că trăiesc într-o zonă crepusculară, care nu făcea parte din viața mea reală. Era un fel de viață paralelă, un lucru care mi se întâmpla total absurd și pe care nu reușeam să-l înțeleg. Mă trezeam dimineața în aceeași rutină constantă și îmi dădeam seama că viața mea se schimbase brusc.

Ce m-a ajutat în perioada aceea a fost o psihologă care m-a contactat pe internet, Ana, care trecuse prin aceleași probleme ca mine, dar din perspectiva copilului alienat. A fost momentul în care am înțeles cum se simte Maxim, ce trăiește și cum ar trebui să-i vorbesc ca să poată percepe lucrurile și din punctul meu de vedere.

Acela a fost un moment de trezire, în care lucrurile au început să arate altfel decât le vedeam eu până atunci. Ana m-a ajutat enorm, la fel și avocatul meu, Paul Tudor Becheanu, care m-a sfătuit zilnic cum să procedez și cum să-mi gestionez reacțiile în tot ceea ce se întâmpla.

Ca formă de terapie, am avut ședințe săptămânale, câte două ore, cu Ana și cu avocatul meu. Am fost și la ThetaHealing, am încercat să schimb inclusiv tot ce ține de feng shui-ul din casă, pentru că aveam senzația că spațiul în care locuiam mă îndepărtase de fostul meu soț.

Am încercat tot felul de lucruri ca să înțeleg de ce mi s-a întâmplat asta. În principiu, răspunsul a venit din psihologie, ThetaHealing și feng shui. Podcastul este, la rândul lui, una dintre terapiile pe care le folosesc acum. Mă aduce mai aproape de oameni care au aceleași valori și orizonturi ca mine și, de fiecare dată, descopăr universuri și povești care, uneori, sunt chiar mai grele decât ale mele. Toate acestea m-au ajutat să depășesc momentele prin care trec sau, mai degrabă, prin care am trecut.

CANCAN.RO: Care sunt dorințele și planurile tale pentru perioada următoare, atât ca mamă, cât și profesional?

Oana Ioniță: Ca mamă, încerc să-mi petrec cât mai mult timp cu copiii mei. Față de anii anteriori, am lăsat deoparte tot ce a însemnat procesul meu intens de predare la școala pe care o am. Dacă înainte petreceam zilnic 10–12 ore la sală, creând coregrafii, mergând la competiții și formând adevărate valori autentice în lumea dansului, acum lucrurile s-au schimbat. Programul meu se învârte în jurul programului copiilor, astfel încât să pot fi cât mai mult timp alături de ei.

Din punct de vedere profesional, am ales să păstrez doar acele lucruri în care cred cu adevărat și prin care simt că pot contribui atât la dezvoltarea lumii dansului, cât și la binele meu personal. Am rămas cu podcastul, căruia îi dedic o mare parte din timpul meu. Sunt jurat la competiții naționale și internaționale de dans. Săptămâna viitoare plec la Berlin, la prima mare competiție pe care o jurizez, Dance Olymp, ceea ce reprezintă o realizare importantă pentru mine, ca și coregraf, profesor și mentor. Jurizez multe competiții naționale, merg la spectacole de balet și încerc să rămân conectată la scenă. Sunt profesor la Liceul de Coregrafie, unde predau inclusiv pentru a fi mai aproape de Isabel, fiica mea, care este elevă acolo. Organizez tabere și workshop-uri intensive pentru copiii care fac performanță. Asta fac, în principal, pe plan profesional.

Este Oana Ioniță pregătită să se îndrăgostească din nou?

CANCAN.RO: Din punct de vedere romantic, ești deschisă să o iei de la capăt?

Oana Ioniță: Știi că asta mă întreb în fiecare zi. Mi se pare că mi-am pus un target și acela de a fi lângă copiii mei, pentru că am fost dată peste cap din cauza divorțului și am înțeles că, dacă îmi doresc ceva cu adevărat, trebuie să lupt pentru el.

Și atunci mi-am pus toată energia pe care am avut-o în a-mi restabili relația cu copilul meu. De trei ani lupt pentru asta. Și nu mai am energie să mă focusez în alte direcții. Dar asta nu înseamnă că nu îmi petrec timp cu prietenii sau că nu încerc, din când în când, să mai ies câte o sâmbătă seara în oraș să dansez. Destul de rar, dar încerc să-mi fac timp și pentru mine.

E mai greu, cel puțin după o anumită vârstă, să fii deschisă. M-am întrebat și mă întreb în fiecare zi dacă aș vrea să o mai iau de la capăt și în ce context. În momentul de față nu găsesc un context pentru a o lua de la capăt. Contextul meu este acela de a fi lângă copiii mei acum. Dacă, la un moment dat, se va ivi o posibilitate, o oportunitate, o variantă de a mă îndrăgosti de cineva… e mai greu după o anumită vârstă, dar nu zic nu.

