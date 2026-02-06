Acasă » Știri » Cum arată pensiunea lui Marian Godină de la Survivor? Este în Brașov și te poți caza pentru o sumă decentă

Cum arată pensiunea lui Marian Godină de la Survivor? Este în Brașov și te poți caza pentru o sumă decentă

De: Alina Drăgan 06/02/2026 | 06:40
Cum arată pensiunea lui Marian Godină de la Survivor? Este în Brașov și te poți caza pentru o sumă decentă
Cum arată pensiunea lui Marian Godină de la Survivor /Foto: Social media
Recent, Marian Godină a plecat în una dintre cele mai mari aventuri. A pus totul pe pauză și acum este concurent la Survivor 2026. În timp ce acesta își testează limitele în Dominicană, soția sa a rămas acasă unde se ocupă, printre altele, și de pensiunea pe care o au în Brașov. Cum arată aceasta?

În urmă cu ceva timp, Marian Godină și soția lui au demarat un proiect ambițios. Aceștia au pornit renovarea unei case, pe care au transformat-o în pensiune. Procesul nu a fost deloc unul ușor, însă rezultatul a meritat întreg efortul.

„Se încheie un alt capitol, cel al renovării unei case și aducerii acesteia la stadiul de nou. A fost o perioadă extrem de grea, în care am făcut multe greșeli din care am avut însă de învățat. Am simțit de multe ori că m-am înhămat la mai mult decât puteam duce.

Într-o seară m-am așezat în fund pe o bordură și, uzitându-mă la ce era în jurul meu, m-a pufnit plânsul. Am luat-o a doua zi de la capăt și am continuat. Am simțit la un moment dat că ale noastre cheltuieli nu se vor mai termina niciodată, am depășit de câteva ori bugetul pe care îl aveam pregătit. Împreună cu Georgiana am dus acest proiect la final. După toate astea, satisfacția reușitei e enormă”, spunea Marian Godină, după ce renovarea a fost gata.

Cum arată pensiunea lui Marian Godină de la Survivor

După eforturile depuse, rezultatul i-a adus lui Marian Godină bucurie. Pensiunea sa este formată din două apartamente, fiecare cu living, dormitor, terasă, bucătărie, baie şi restul utilităților. Capacitatea maximă a fiecărui apartament este de patru persoane.

Pensiunea lui Marian Godină /Foto: Facebook

Pensiunea lui Marian Godină se află la aproximativ 4 km de Piața Sfatului din Brașov și deține și trei locuri de parcare. Deși interiorul este proaspăt renovat și are dotări moderne, în exterior a fost păstrat aerul rustic al locuinței.

Proprietatea a fost înscrisă recent pe platforma booking.com, unde un apartament se închiriază cu prețuri începând de la 935 de lei pentru două nopți, aceasta fiind perioada minimă obligatorie pentru un sejur.

Foto: Facebook

×