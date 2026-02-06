Acasă » Știri » Pe ce dată va fi marea finală Power Couple 2026. Ce se întâmplă cu Survivor și Chefi la Cuțite. Decizia postului Antena 1

06/02/2026
Marea finală Power Couple România 2026 este programată pentru miercuri, 25 februarie 2026, potrivit deciziei de ultim moment luate de Antena 1. Mutarea marchează finalul unui sezon intens, care a reușit să se impună constant în topul preferințelor telespectatorilor și să devină unul dintre cele mai urmărite formate de divertisment ale începutului de an.

Sezonul 2026 al emisiunii Power Couple ajunge astfel la final după o perioadă de difuzare concentrată în serile de luni, marți și miercuri, strategie care s-a dovedit eficientă pentru postul din Băneasa. Formatul, bazat pe competiție, strategie și rezistență emoțională, a menținut interesul publicului de la o ediție la alta, iar finala din 25 februarie este gândită ca un eveniment de prime time menit să închidă sezonul la un nivel maxim de audiență.

Programarea finalei într-o zi de miercuri nu este întâmplătoare, Antena 1 alegând să păstreze aceeași schemă de difuzare care a consacrat show-ul pe parcursul sezonului. Astfel, telespectatorii care au urmărit constant competiția își vor regăsi rutina de consum media, fără schimbări bruște de grilă.

Odată cu încheierea Power Couple, Antena 1 pregătește revenirea unuia dintre cele mai longevive și de succes formate culinare din România. Sezonul 17 Chefi la Cuțite va intra pe post începând de luni, 2 martie 2026, ocupând exact intervalul lăsat liber de Power Couple.

Noua ediție Chefi la Cuțite va fi difuzată în aceleași zile – luni, marți și miercuri, o decizie care arată clar intenția postului de a conserva publicul deja fidelizat în aceste seri. Strategia de continuitate în grilă are rolul de a reduce pierderile de audiență și de a asigura un transfer natural de telespectatori de la un format de divertisment la altul.

În paralel cu aceste schimbări, Survivor România nu este afectat de reorganizarea grilei. Show-ul de aventură își păstrează poziția solidă în programul postului, continuând să fie difuzat vinerea, sâmbăta și duminica, în prime time.

