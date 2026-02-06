Cătălin Măruță, la Survivor?! Dat afară de la Pro TV, faimosul prezentator a dat răspunsul

Cătălin Măruță a reușit din nou să stârnească valuri, de data aceasta nu printr-un nou format de televiziune, ci printr-o apariție relaxată și sinceră în podcastul fiicei sale, „Acasă la Eva”. Discuția purtată a atins mai multe teme de interes pentru public, de la planuri profesionale și posibile schimbări de carieră, până la ipoteza intens vehiculată în ultima vreme a participării sale într-un reality show de anvergură.

Unul dintre subiectele care au atras imediat atenția a fost legat de zvonurile potrivit cărora Cătălin Măruță ar putea lua în calcul colaborări cu alte posturi de televiziune. În contextul actual, în care granițele dintre televiziuni par mai flexibile ca oricând, prezentatorul nu a exclus o eventuală colaborare cu Antena 1, mai ales în contextul relației foarte bune pe care o are cu Mona Segall, una dintre cele mai influente producătoare de formate TV din România.

Cătălin Măruță, la Survivor?

Discuția a alunecat firesc și către zona de reality show-uri, un teritoriu extrem de popular în rândul publicului. Eva, în rol de gazdă curioasă, a insistat pe ideea participării tatălui său într-un astfel de format, fie că vorbim despre producții difuzate de Pro TV sau de Antena 1. Au fost menționate show-uri cunoscute pentru gradul ridicat de expunere, efort fizic și rezistență psihică, precum Survivor, Asia Express sau Power Couple, dar și alte formate aflate în zona competițiilor de tip „challenge”.

Din modul în care a abordat subiectul, a reieșit că Măruță nu respinge din start ideea de a participa la un reality show, însă este conștient de propriile limite și de specificul fiecărui format. A lăsat să se înțeleagă că nu toate emisiunile de acest tip i s-ar potrivi, mai ales cele care presupun un nivel extrem de ridicat de efort fizic sau condiții dure de supraviețuire.

„Dacă aș accepta… nu știu ce să-ți zic, Eva. În primul rând, eu nu sunt așa sportiv ca Ciucă. Ciucă ar fi foarte bun. La unele show-uri n-aș fi bun. La unele aș fi bun. Avem doar couple, nu și power. Doar tati are. Mami nu”, a spus Cătălin Măruță, în podcastul moderat de Eva.

Astăzi, 6 februarie, marchează un moment cu puternică încărcătură simbolică în televiziunea românească: este ultima ediție în care Cătălin Măruță se află la cârma emisiunii „La Măruță”, show-ul care l-a consacrat și care, timp de ani la rând, a fost un reper al divertismentului de după-amiază de la Pro TV.

