Chicken Manchurian crocant și picant – Chef John dezvăluie secretul preparatului chinezesc dar și indian care cucerește Asia

De: Paul Hangerli 06/02/2026 | 07:30
Chicken Manchurian e unul dintre cele mai populare preparate fusion din lume, combinând tehnicile chinezești cu aromele intense indiene. Azi, Chef John ne invită să descoperim povestea acestui preparat iconic și să învățăm cum îl putem pregăti acasă, pas cu pas, cu textura crocantă perfectă și sosul echilibrat între dulce, acru și picant.

Povestea interesantă a preparatului de astăzi

Salutare prieteni ai tigăii wok încinse! Azi vă duc într-o călătorie culinară spectaculoasă și vă arăt cum pregătim celebrul Chicken Manchurian, un preparat care pare chinezesc, dar s-a născut în India. Acest fel de mâncare a fost creat în anii ’70 de chef Nelson Wang, care a combinat tehnicile asiatice cu gusturile condimentate preferate de bucătăria indiană. Rezultatul a fost un preparat cu personalitate puternică, care a devenit simbolul bucătăriei „Chindian”, adică fuziunea dintre cultura culinară chineză și cea indiană.

Chicken Manchurian poate fi preparat în două variante – una uscată, perfectă ca aperitiv, și una cu sos bogat, ideală alături de orez prăjit sau noodles.

Ingredientele pentru Chicken Manchurian

Pentru puiul crocant avem nevoie de: 

250 g piept de pui dezosat,

jumătate de albuș de ou,

1 linguriță sos de soia,

puțin piper măcinat,

2 linguri amidon de porumb,

1 lingură și jumătate făină,

pastă de ghimbir și usturoi,

sare după gust,

ulei pentru prăjit.

Pentru sosul Manchurian avem nevoie de: 

usturoi și ghimbir tocate,

ceapă sau ceapă verde,

sos de soia,

sos chili roșu,

sos de roșii

opțional :

oțet,

apă sau supă de pui,

amidon pentru îngroșare,

zahăr,

ardei gras,

ceapă verde pentru decor.

Pregătirea puiului – secretul texturii perfecte

Prieteni, primul pas e marinarea puiului. Amestecați carnea cu sosul de soia, sarea, ghimbirul, usturoiul și piperul. Adăugați albușul și făina, apoi lăsați amestecul să se odihnească cel puțin o oră. Marinarea face carnea mai fragedă și mai aromată.

Încingem uleiul și prăjim bucățile de pui până devin aurii și crocante. E important să prăjim la foc mediu pentru a găti carnea uniform. Scoatem puiul pe șervețele pentru a elimina excesul de ulei.

Chef John, sursa- captură social media Taste

Prepararea sosului Manchurian

În aceeași tigaie păstrăm puțin ulei și călim ghimbirul și usturoiul până devin aromate. Adăugăm ceapa și ardeiul gras și le sotăm câteva minute. Turnăm apoi sosul de soia, sosul chili, oțetul și puțin zahăr pentru echilibru.

Separat, amestecăm amidonul cu apă și îl adăugăm în sos pentru a obține consistența specifică. Când sosul începe să se îngroașe și să fiarbă ușor, adăugăm bucățile de pui prăjit și amestecăm bine pentru a le acoperi complet.

Sfaturile lui Chef John pentru gust autentic

Prieteni, dacă vreți un preparat mai suculent, adăugați mai mult lichid și transformați rețeta într-o variantă cu sos. Dacă preferați textura crocantă, lăsați sosul mai dens. De asemenea, puteți înlocui prăjirea cu grill pentru o variantă mai ușoară.

Chicken Manchurian merge perfect cu orez prăjit, noodles sau chiar ca aperitiv picant pentru serile cu prietenii.

Chicken Manchurian e dovada că atunci când tradițiile culinare se întâlnesc, pot lua naștere preparate memorabile. Așa cum spune proverbul chinezesc al zilei, care se potrivește perfect cu această rețetă: „Un început bun este jumătate din succes.”

Chef John, sursa- captură social media Taste

