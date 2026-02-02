Chef John aduce magia piperului negru: Black Pepper Beef, un clasic chinezesc gătit la wok

Fraged, suculent și plin de aromă, black pepper beef stir-fry este unul dintre acele preparate care demonstrează perfect cât de spectaculoasă poate fi bucătăria chinezească atunci când simplitatea întâlnește tehnica. Astăzi gătim împreună o rețetă clasică cantoneză, rapidă, intens aromată și perfectă pentru wok.

Salutare prieteni ai tigăii WOK!

Există o glumă celebră despre diferența dintre bucătăria chinezească și cea occidentală: chinezii taie mâncarea înainte de a o servi, în timp ce occidentalii o taie după ce ajunge în farfurie. Nu este o regulă absolută, dar spune multe despre filosofia stir-fry-ului. În bucătăria chinezească, ingredientele sunt pregătite dinainte pentru a fi gătite rapid, la foc mare, păstrându-și textura și suculența.

Un exemplu perfect este carnea de vită. În loc să gătim o bucată mare, așa cum se întâmplă adesea în bucătăria occidentală, chinezii feliază carnea subțire și o gătesc rapid. Așa ia naștere acest preparat emblematic: Black Pepper Beef Stir-Fry.

De ce este acest preparat atât de special

Black pepper beef este un clasic al bucătăriei cantoneze. Fâșii frumos rumenite de vită, ceapă dulce și ardei crocanți sunt îmbrăcate într-un sos lucios, intens umami, pe bază de sos de stridii și piper negru proaspăt măcinat. Echilibrul dintre gusturi, culori și texturi este ceea ce face acest preparat memorabil.

Spre deosebire de ardei iute, piperul negru oferă o iuțeală elegantă, discretă, care nu arde, ci persistă plăcut. Secretul este generozitatea: piper mult și proaspăt măcinat.

Secretele unei cărni fragede

Pentru un rezultat ca la restaurant, sunt câteva reguli esențiale:

Alege un tip de carne potrivit pentru gătire rapidă: fleică de vită

Taie carnea împotriva fibrei, altfel va deveni tare.

Marinează carnea cu ingrediente clasice chinezești: amidon, sos de soia, vin Shaoxing.

Wok-ul trebuie să fie foarte bine încins, iar gătirea rapidă.

Dacă folosești o carne mai ieftină, aceasta poate fi frăgezită cu puțin bicarbonat, apoi bine clătită înainte de marinare.

Ingrediente

Pentru marinadă

350 g carne de vită de preferat mușchi

1 linguriță amidon

1 linguriță vin de orez

1 linguriță sos de soia light

1 linguriță ulei de susan

1 linguriță ghimbir julien

Pentru sos

3 linguri sos de stridii

1 linguriță sos de soia light

1 linguriță piper negru proaspăt măcinat

¼ linguriță zahăr

un praf de sare

1 linguriță amidon

3 linguri apă

În plus

2 linguri ulei

1 ceapă feliată

½ ardei roșu feliat

Mod de preparare

Carnea se taie fâșii subțiri, împotriva fibrei, apoi se amestecă cu ingredientele pentru marinadă și se lasă 10 minute. Sosul se pregătește separat. Încinge uleiul în wok, rumenește rapid carnea și scoate-o pe o farfurie. Călește ceapa și ardeiul un minut, adaugă carnea înapoi, apoi toarnă sosul. Amestecă rapid până când totul este glazurat frumos.

Servește fierbinte, cu orez simplu, și – desigur – mai presară puțin piper negru deasupra.

Înțelepciune din wok

La final, Chef John ne lasă și cu un gând înțelept, inspirat dintr-un vechi proverb chinezesc: „Lumina călătorește ca o săgeată, iar timpul ca o suveică.” Este o amintire frumoasă că momentele trec mai repede decât ne dăm seama, la fel ca aromele care se ridică din wok. De aceea, merită să ne bucurăm pe deplin de clipa prezentă, de mâncarea gătită cu atenție și de oamenii alături de care o împărțim.

