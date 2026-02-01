Teriyaki Chicken, povestea unui sos care a călătorit din Japonia până în America – gătit simplu, spus cu umor și înțelepciune de Chef John

Salutare, prieteni ai tigăii și ai sosurilor lipicioase! Astăzi gătim Teriyaki Chicken, un preparat care pare simplu, dar care poartă în spate o istorie lungă, o glazură lucioasă și o lecție importantă: lucrurile bune nu trebuie complicate. Promit un pui suculent, un sos echilibrat și zero stres în bucătărie. Așa că respiră adânc, pornește aragazul și ai încredere în proces. Exact ca în viață.

Un pic de istorie, cât să dea gust mâncării

Teriyaki nu a început cu pui, ci cu pește. În Japonia perioadei Edo, „teri” însemna strălucire, iar „yaki” gătire la foc direct. Peștele era fript și glazurat cu un amestec simplu de sos de soia, mirin și zahăr. Elegant, eficient, delicios.

Apoi, rețeta a călătorit peste mări și țări. În Hawaii, imigranții japonezi au spus: „Știi ce ar merge aici? Puțin ananas.” Și au avut dreptate. Mai târziu, în Seattle, în anii ’70, puiul teriyaki a devenit rege. Rapid, dulce-sărat, servit cu orez și salată. Nu foarte tradițional, dar foarte iubit. Și, sincer, uneori dragostea bate tradiția.

De ce funcționează această rețetă

Pentru că nu încearcă să fie ceva ce nu este. Sosul este simplu, dar echilibrat. Puiul este fraged. Glazura se formează singură în tigaie, dacă ai răbdare. Iar tu doar trebuie să nu pleci nicăieri în timp ce gătești.

Ingredientele

aproximativ 800 g pulpe de pui dezosate, fără piele

60 ml sos de soia

40 g zahăr brun

15 ml apă

1 cățel de usturoi, tocat foarte fin

1 linguriță ghimbir proaspăt ras

2 linguri ulei

Marinada – unde începe magia

Într-un bol, amestecă sosul de soia, zahărul brun, apa, usturoiul, ghimbirul și o lingură de ulei. Gustă. Dacă zâmbești puțin, e bine. Pune puiul în marinadă, întoarce-l de câteva ori și lasă-l să se relaxeze minimum 30 de minute. Poate mai mult, dacă ai timp. Și dacă nu, merge și așa.

Gătirea – partea în care nu te grăbești

Încălzește o tigaie mare la foc mediu și adaugă restul de ulei. Când tigaia e fierbinte, pune puiul și aruncă marinada rămasă. Da, o aruncăm. Nu ne atașăm emoțional.

Lasă puiul să se gătească încet, 5–7 minute pe fiecare parte. Vei vedea cum lichidul se reduce și devine o glazură lucioasă care se lipește de carne. Asta este clipa în care bucătăria începe să miroasă a restaurant bun.

Odihna – pasul pe care mulți îl sar

Scoate puiul pe un tocător și lasă-l 5 minute să se liniștească. Nu tăia imediat. Lasă-l să-și adune sucurile, la fel cum și tu ai nevoie de o pauză după o zi lungă.

Taie-l felii și servește-l cu orez simplu și broccoli sau legume sotate. Nimic sofisticat. Totul echilibrat.

Un ultim gând de la Chef John

Mâncarea bună este despre atenție și plăcerea de a găti.

Și, ca să intre bine până la ultima înghițitură, ține minte un proverb asiatic:

„Învățarea este ca navigarea împotriva curentului: dacă nu înaintezi, ești împins înapoi.”

Așa că gătește, gustă, învață. Și data viitoare va fi și mai bine.

